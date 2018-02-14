В.Р. Мединский. Лекция «Движение вверх российского кино. Итоги 2012–2017»
15 февраля состоялась лекция «Движение вверх российского кино. Итоги 2012–2017». Во Всероссийском государственном институте кинематографии Министр культуры Владимир Мединский рассказал об основных достижениях отрасли за последние пять лет, а также о перспективах развития отечественного кинематографа. Портал «История.РФ» вел прямую трансляцию лекции.
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15 февраля состоялась лекция «Движение вверх российского кино. Итоги 2012–2017». Во Всероссийском государственном институте кинематографии Министр культуры Владимир Мединский рассказал об основных достижениях отрасли за последние пять лет, а также о перспективах развития отечественного кинематографа. Портал «История.РФ» вел прямую трансляцию лекции.
Итоги 2017: 55 млн зрителей отечественного кино, 13 млрд руб. сборов, оба показателя — в два (!) раза выше по сравнению с 2012 годом.
И 2018-й, как видим, начат без передышки. Цифры радуют, но главное — что за ними. А именно — возрождение нашего кинематографа. И возвращение доверия зрителя к нему... Даже не доверия, а любви!
Вот эти два важнейших фактора и скрываются за объективными показателями кассовых сборов. И, добавлю не без гордости, — это результат сознательной политики, которую правительство и Минкультуры России настойчиво и терпеливо проводят с 2012 года.
Диверсификация системы господдержки и поддержка дебютов, восстановление кинотеатров в райцентрах, в глубинке и создание системы "рибейтов" — возмещения расходов при съемке кино в наших регионах, "раздвижение" конкурентных релизов, поддержка кинопроката и продвижения нашего кино на внешних рынках, восстановление государственных ("Союзмультфильм", "Ленфильм", Киностудия им. Горького) и поддержка частных студий-"мэйджоров", создание единой системы учета кинобилетов и системная борьба с пиратством в Сети — все эти усилия, помноженные на талант наших творцов и продюсеров, в совокупности и дали движение нашей киноотрасли вверх.
Показательна фигура главного киногероя. Это ведь не тренер, не персонально кто-то из баскетболистов и тем более не руководящие работники. Нет, главный герой фильма — команда. Сборная СССР. Коллектив. Единое целое, состоящее из ярких личностей и одухотворенное общей идеей, сплоченное общим трудом. Авторы фильма нарочито, подчеркнуто сделали ставку на команду. Но и личностями не пожертвовали: каждый персонаж имеет свое лицо, характер, свою мотивацию. И, таким образом, кино все равно про людей — про их успех, который получается в результате общего труда.
Есть и обобщения, и осмысление значимых общественных проблем, и расстановка акцентов "хорошо/плохо" — все то, что свойственно русской истории и культуре.
Очевиден и социальный запрос на гордость за свою страну, своих предков и своих современников. И, соответственно, Минкультуры в своей политике поощряет проекты этой тематики. Но — не в ущерб другим жанрам, которые в полной мере разделяют нынешний успех.
"Викинг" и "Притяжение", "Время первых" и "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате", "Большой" и "Солнечный удар", "28 панфиловцев" и "Экипаж" — и многие другие, каждый из них — фильм-событие. Даже "Матильда" стала большим событием, правда, к сожалению, в специфической плоскости.
То есть успех 2016–2017 годов — не просто кассовый, не просто случайная удача. Это успех качественный. Наш кинематограф сделал заявку на то, что способен не от случая к случаю, а систематически производить кино для широкого зрителя.
Прочные позиции у наших мультипликаторов. Серии про "Богатырей", "Белок" и "Царевичей" стали дополняться неожиданными мультфильмами "для всей семьи" — историческими, фантастическими, даже религиозно-нравственными. И все они находят своего зрителя.