В Москве состоится премьера спектакля «Тургенев. Сегодня! 19 февраля на основной сцене Московского театра им. Вл. Маяковского состоится премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!». В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, классика отечественной и зарубежной литературы. Аристократ духа, человек глубоких идей - он запомнился нам как автор, создавший вечные чистые и человечные образы. Давно уже минула эта эпоха, но спустя 200 лет мы снова и снова читаем Тургенева! В спектакле «Тургенев. Сегодня!», созданном режиссёром Глебом Черепановым, – Иван Сергеевич сам становится героем пьесы, и мы наблюдаем как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий писатель, представитель русской литературы в Европе.... На чтение: 2 минуты

19 февраля на основной сцене Московского театра им. Вл. Маяковского состоится премьера спектакля «Тургенев. Сегодня!». В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, классика отечественной и зарубежной литературы. Аристократ духа, человек глубоких идей - он запомнился нам как автор, создавший вечные чистые и человечные образы. Давно уже минула эта эпоха, но спустя 200 лет мы снова и снова читаем Тургенева!

В спектакле «Тургенев. Сегодня!», созданном режиссёром Глебом Черепановым, – Иван Сергеевич сам становится героем пьесы, и мы наблюдаем как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий писатель, представитель русской литературы в Европе. Видим, как рождается произведение, в чем автор черпает вдохновение. Как люди, окружающие Тургенева, из друзей и знакомых, под талантливым пером автора, обретают самостоятельную жизнь уже на страницах романов и рассказов, становятся участниками вечных конфликтов. Главный вопрос, на который необходимо найти ответ, какой И.С. Тургенев – сегодня?

Режиссер Глеб Черепанов , известный по постановке спектакля «Контрабас» во МХТ им. А. П. Чехова с Константином Хабенским и другим ярким работами в ведущих театрах России. Продюсером спектакля является Эльмира Щербакова, под руководством которой третий год подряд с успехом реализуется проект «Театральная Россия». В спектакле участвуют ведущие актёры и актрисы московских театров: Любовь Руденко, Анатолий Руденко, Кирилл Емельянов, Андрей Болсунов, Елена Дудина, Джульетта Геринг , Денис Дёмин, Анастасия Спектор, Василиса Кузьмина и выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.

Материал был написан драматургом Марией Виткиной на основе произведений, воспоминаний, письмах и документах великого русского писателя. А также воспоминаниях его семьи, друзей, коллег и современников. Сцены будут играться как вживую, вплетаясь в общую ткань спектакля, так и на видео. Несколько небольших фильмов, основанных на произведениях писателя, также войдут в постановку. Помимо этого, планируется съёмка киноверсии спектакля и последующих показов в кинотеатрах по всей стране, в рамках проекта «Театральная Россия».

В 2018 гг. показ спектаклей планируется в 18 регионах Центрального федерального округа, в рамках мемориального фестиваля-флешмоба, где будут участвовать спектакли, созданные по произведениям великого русского писателя. Планируется показ киноверсии спектакля «Тургенев. Сегодня!» в кинотеатрах по всей России. Финальный спектакль запланирован на 9 ноября 2018 года – в день рождения 200-летия И.С. Тургенева).

Созданием спектакля занимается команда проекта "Театральная Россия" в преддверии 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева при поддержке компании "Газпром трансгаз Москва". «Тургенев. Сегодня!» – это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его 200-летнего юбилея. Наше приношение из XXI века, сделанное силами всех искусств и жанров: театра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видео-арта.

Информация и билеты: teatr-pro.ru

Федеральный проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО. В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция, а также демонстрация в записи-спектаклей знаменитых столичных театров на экраны кинозалов в городах России. Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернет или спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в зале трансляции увидеть даже больше, чем публике в зале театра.

На данный момент в проекте участвуют Астраханская, Вологодская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Тульская, Орловская, Владимирская, Смоленская, Вологодская, Омская, Тюменская, Оренбургская,Новосибирская, Архангельская области, Пермский, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская республика.

Сейчас театрами-партнёрами «Театральной России» являются МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, БДТ имени Г.А. Товстоногова, Театр «Школа современной пьесы», Московский академический театр сатиры, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Российский академический молодежный театр, Московский Государственный Академический Детский Музыкальный Театр имени Н.И. Сац, Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П.Акимова, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Автор идеи – Эльмира Щербакова

Сценарий – Мария Виткина

Режиссёр-постановщик – Глеб Черепанов

Художник-постановщик – Алексей Лобанов

Музыкальное оформление – Олег Васенин

Действующие лица и исполнители:

Иван Сергеевич Тургенев – Анатолий Руденко

Полина Виардо – Джульетта Геринг, Анастасия Спектор

Варвара Петровна Тургенева – Любовь Руденко, Наталья Тингаева

Авдотья – Наталья Тингаева

Сергей Николаевич Тургенев, Луи Виардо, Александр Тургенев – Андрей Болсунов

Пунин, Некрасов, Мальчик, Ислаев, Еропкина – Денис Дёмин

Фет, Калиныч – Евгений Константинов

Толстой, Дворник, Полицейский, Продавец прессы – Эдуард Кашпоров

Белинский, Федя, Базаров – Кирилл Емельянов, Григорий Трапезников

Достоевский, Жуковский, Хорь, Юлиус Риц – Артём Черкаев

Гоголь, Бакунин, Гагин, Ракитин – Артём Вершинин

Татьяна Бакунина, Ася, Ольга Тургенева, Одинцова – Елена Дудина, Василиса Кузьмина

Мария Савина - Елена Дудина

Пелагея Тургенева - Василиса Кузьмина

Нигилисты – Эдуард Кашпоров, Артём Черкаев, Григорий Трапезников

Ретрограды – Денис Дёмин, Артём Вершинин

Студенты – Эдуард Кашпоров, Артём Черкаев, Григорий Трапезников, Евгений Константинов

О Тургеневе:

Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле 28 октября (9 ноября) 1818 года. Родовое имение Тургеневых находилось в с. Тургенево Тульской губернии. Отец Сергей Николаевич Тургенев (1793— 1834) служил в то время в кавалергардском полку. Мать будущего писателя, Варвара Петровна, происходила из богатой дворянской семьи. До девяти лет Иван Тургенев жил в наследственном имении матери Спасское-Лутовиново в 10 км от города Мценска Орловской губернии. В 1836 году Тургенев окончил Петербургский университет. Мечтая о научной деятельности, в следующем году он выдержал экзамен и получил степень кандидата. Другим увлечением Тургенева, как и для многих его ровесников, стал Гете, оказавший серьезное влияние на последующее творчество Тургенева.

Живя в Германии, а после отъезда из Баден-Бадене - в Лондоне (1870) и Париже (1871- 1883), писатель активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, устанавливая знакомства с крупнейшими писателями Германии, Франции и Англии, пропагандируя русскую литературу за рубежом и знакомя русских читателей с лучшими произведениями современных ему западных авторов. В числе его знакомых или корреспондентов в разные годы были: Фридрих Боденштедт, Уильям Теккерей, Чарльз Диккенс, Генри Джеймс, Жорж Санд, Виктор Гюго, Шарль Сен-Бёв, Ипполит Тэн, Проспер Мериме, Эрнест Ренан, Теофиль Готье, Эдмон Гонкур, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Ги де Мопассан, Альфонс Доде, Гюстав Флобер.

Несмотря на жизнь за границей, все мысли Тургенева по-прежнему были связаны с Россией. В Баден-Бадене он написал роман «Дым» (1867), вызвавший много споров в русском обществе. По словам автора, роман ругали все: «и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку— особенно сбоку». После начала в 1870 году франко-прусской войны семья Виардо и вместе с ними Тургенев были вынуждены покинуть Баден-Баден, но память о писателе жива здесь по сей день, в первую очередь, благодаря деятельности Тургеневского общества в Германии.

И. С. Тургенев выступал как консультант и редактор зарубежных переводчиков русских писателей, писал предисловия и примечания к переводам с русского на европейские языки, а также к русским переводам произведений известных европейских писателей. Он переводил западных писателей на русский язык и русских писателей и поэтов на французский и немецкий языки, которыми с детства владел в совершенстве. Так появились переводы произведений Флобера для русских читателей и произведений Пушкина для французских читателей. Тургенев стал самым известным и самым читаемым русским автором в Европе, где критика причислила его к первым писателям века.

Общественная деятельность Тургенева в Париже положила начало формированию русской диаспоры. В конце 1870-х годов Тургенев тесно сошёлся с деятелями революционной эмиграции из России: в круг его знакомых входили П. Л. Лавров, П. А. Кропоткин, Г. А. Лопатин и многие другие. Среди революционеров он ставил выше всех Германа Лопатина, преклоняясь перед его умом, отвагой и нравственной силой; Тургенев помогал Лопатину основать Русскую общественную библиотеку в Париже, существующую по сей день. Мировая слава Тургенева способствовала его признанию на родине. В 1879 году во время чествования Тургенева в Москве учащаяся молодежь буквально носила его на руках. Тургенева избрали почетным членом Московского университета. В 1880 году писатель принял участие в качестве почетного гостя в пушкинских торжествах, приуроченных к открытию первого памятника поэту на Тверском бульваре, устроенных Обществом любителей российской словесности. На заседании Общества Тургенев и Достоевский обменялись знаменитыми речами о Пушкине.

Последние годы жизни Тургенева вознесли его на вершину славы как в России, где писатель вновь стал кумиром, так и в Европе, где лучшие критики причислили его к первым писателям века. Приезды Тургенева в Россию в 1878—1881 годах были триумфальными. Тем тревожнее в 1882 году оказались вести о тяжёлом обострении его 9 обычных подагрических болей. В отчаянии при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Последний раз Тургенев был в Спасском-Лутовинове летом 1881 года.

Иван Сергеевич Тургенев - один из самых значимых русских писателей XIX века. Созданная им художественная система изменила поэтику романа как в России, так и за рубежом. Его произведения восхваляли и жестко критиковали, а Тургенев всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию к благополучию и процветанию.