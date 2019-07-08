В Москве и Рязани помянули «Белого генерала» М.Д. Скобелева В Москве и Рязани помянули «Белого генерала» М.Д. Скобелева На чтение: 1 минута

В день кончины Георгиевского кавалера представители Скобелевского комитета помолились за панихидой по генералу…

7 июня 2018 года, в канун очередной годовщины со дня кончины легендарного русского военачальника, Георгиевского кавалера, генерала-адьютанта, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, в Москве и Рязани были отслужены панихиды по русскому военачальнику.

Так, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев принял участие в мемориальных торжествах по генералу в храме Казанской иконы Божией Матери в с. Товарищево (Новая Москва). Панихиду по Михаилу Скобелеву свершил в этот день настоятель храма священник Михаил Бородин, который сугубо помянул генерала и во время Божественной литургии.

«Мы постоянно молимся об упокоении генерала Михаила Скобелева, но в дни памяти стараемся почтить его особенно, — рассказал „Русской линии“ Александр Алекаев. — К сожалению, в настоящее время президенту Скобелевского комитета лётчику-космовту, дважды герою СССР А.А. Леонову нездоровится, он проходит лечение, но комитет продолжает свою работу. В планах комитета совместно с РВИО установить бюст генерала у входа в метро „Скобелевская“ на юге Москвы. Поскольку помочь в установке бюста комитету лично обещал министр культуры В.Р. Мединский, надеемся, что дело будет доведено до конца».

Неравнодушные русские люди принесли цветы к памятнику генерала, установленному у здания Академии Генерального штаба Вооружённых сил России в центре Москвы.

Тем временем, в селе Заборово Рязанской области, где родителям Скобелева принадлежало обширное имение, и где в построенном им Спасо-Преображенском храме, в пределе Михаила Архангела, упокоился Михаил Скобелев, также прошли мемориальные торжества.

7 июля настоятель храма отец Сергий Муравьев при стечении большого количества верующих и гостей из Рязани совершил торжественную Божественную литургию, за которой традиционно помянул Скобелевых. Затем на могиле генерала состоялась панихида.

За богослужением в храме молился один из потомков священнического рода Виноградовых, которые многие годы служили в селе Заборово, Михаил Алексеевич Виноградов. После молитвы он рассказал присутствующим о том, что ему известно о дружбе Виноградовых и Скобелевых и служении своих предков в селе.

Затем у дома Скобелевых состоялся торжественный митинг, в ходе которого выступили многие общественные деятели Рязанской области. От лица общественности настоятелю храма отцу Сергию была подарена уникальная икона с ликами святого Архистратига Михаила, святителя Дмитрия Ростовского и святой равноапостольной княгини Ольги — святых, имена которых носили генерал и его родители.

Молитва — это самое ценное, в чём сегодня по-настоящему нуждается доблестный русский генерал, и поэтому очень приятно, что все без исключения памятные дни, связанные с именем Скобелева, в России отмечаются молитвенным поминовением.

© Русская линия