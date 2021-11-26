УСАДЬБА А.В. СУВОРОВА

Музей-усадьба А.В. Суворова в селе Кончанское - единственное из сохранившихся ныне Суворовских владений.

В XVIII веке село Кончанское-суворовская вотчина. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в 1797-1799 годах. А.В. Суворов, почти полвека с беззаветной преданностью служивший России, был отставлен от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что выступал против опруссачивания русской армии. Отсюда же 7 февраля 1799 года полководец отправился в знаменитый Итало-Швейцарский поход, навстречу всемирной славе.

Открытие Дома-музея А.В. Суворова в Кончанском состоялось 25 октября 1942 года. За свою 70-летнюю историю музей значительно преобразился. В 1965 году в полукилометре от села был реконструирован летний дом полководца, «светелка», сгоревший в 1925 году. 18 мая 1975 года в отреставрированном и частично реконструированном здании бывшей каменной церкви Св. Александра Невского открыта для посетителей экспозиция картины-диорамы «Альпийский поход А.В. Суворова», выполненная художниками-баталистами А.И. Интезаровым, П.Т. Мальцевым, Ф.П. Усыпенко.

В 2000-е годы постепенно был восстановлен комплекс хозяйственных построек: кухонный флигель, каретный сарай, баня, амбар, погреб. В кухонном флигеле размещена экспозиция, рассказывающая о традиционном крестьянском быте конца XVIII - начала XIX века Реконструирована и деревянная суворовская церковь, которая в 1900 году была перевезена из Кончанского в Петербург.

Сейчас музей - это историко-архитектурный усадебный ансамбль XVIII века, расположенный на территории парка 4,5 га. Музей-усадьба рассказывает о бытовой жизни полководца, его хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами, дает представление об укладе помещичьей жизни в XVIII веке. Музей расположен в селе Кончанско-Суворовское, в 35 км от города Боровичи и в 250 км от Великого Новгорода. Является филиалом Новгородского музея-заповедника с 1976 года.

Среди экспонатов - подлинные вещи из усадьбы, мебель суворовской эпохи, копии вещей полководца. Портреты, скульптуры, гравюры, документы освещают историю кончанской ссылки А.В. Суворова. В фондах музея - 3270 единиц хранения, экспонируется 398 единиц. Открыты для посещения: Дом-музей А.В. Суворова, кухонный флигель, экспозиция «Итало-Швейцарский поход» в здании бывшей каменной церкви. С мая по сентябрь можно посетить летний дом полководца и колодец, выставку в здании деревянной церкви, рассказывающую об истории Кончанской суворовской церкви, перевезенной в Петербург. Ежегодно музей-усадьбу посещают более 8 тысяч человек.

В 4 км от музея, в селе Сопины находится памятник архитектуры конца XVIII века - полуразрушенная каменная церковь Живоначальной Троицы, построенная по приказу и на средства А.В. Суворова.

Иллюстрации:

Музей-усадьба А.В. Суворова в селе Кончанское.