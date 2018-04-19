Уроки общей истории Завтра мы открываем Катынский мемориал – место общей трагедии и скорби народов России и Польши. Выполнен огромный объем работ по реконструкции. В мемориальный комплекс теперь входит Стена Памяти советских граждан – жертв политических репрессий, новый музейно-выставочный центр «Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории», обновленная входная группа. Наши народы близки по происхождению и менталитету, связаны взаимным культурным влиянием, тысячелетней историей соседства. В ней всякое бывало, но давайте сосредоточимся на главном. Мы были вместе в борьбе против крестоносцев и в окопах Первой мировой. Бывало, польская конница стояла в Кремле, а через три столетия красная конница – у стен Варшавы. Через два... На чтение: 2 минуты

Завтра мы открываем Катынский мемориал – место общей трагедии и скорби народов России и Польши. Выполнен огромный объем работ по реконструкции. В мемориальный комплекс теперь входит Стена Памяти советских граждан – жертв политических репрессий, новый музейно-выставочный центр «Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории», обновленная входная группа.

Наши народы близки по происхождению и менталитету, связаны взаимным культурным влиянием, тысячелетней историей соседства. В ней всякое бывало, но давайте сосредоточимся на главном.

Мы были вместе в борьбе против крестоносцев и в окопах Первой мировой. Бывало, польская конница стояла в Кремле, а через три столетия красная конница – у стен Варшавы. Через два года мы будем отмечать 75-летие освобождения Варшавы Красной Армией вместе с Войском Польским от фашистских захватчиков.

Был период, когда наши страны конкурировали за право стать главной державой Восточной Европы, под польской короной оставались украинские, смоленские, брянские земли, а Польша была для русских образцом европейскости. Польские короли претендовали на русский трон, а русские цари – на польский. В те времена для общения нам не требовался переводчик – настолько близки были наши языки. А позднее был длительный период, когда Царство Польское входило в состав Российской империи.

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Главное в нашей общей непростой истории – хорошее, но есть в ней страшные, трагические страницы. Катынская – самая горькая из них. Но даже она у нас общая, одна на два народа.

13 апреля 1990 года в заявлении ТАСС говорилось: «Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма». Тогда же СССР передал Польше комплект документов, касавшихся гибели польских военнопленных. 22 февраля 1994 года в Кракове было подписано Соглашение между нашими Правительствами о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

В 90-е гг. прошлого века польской стороной в Козьих Горах были проведены полномасштабные эксгумационные работы. В 1999-2000 годах было сооружено Польское военное кладбище. Мы все его знаем как Катынский мемориал (хотя населенный пункт с таким названием находится в семи километрах от захоронений). Само слово «Катынь» связывается с польскими захоронениями. Но здесь же покоятся советские граждане – жертвы репрессий, жители Смоленска и области. Их намного больше, чем польских офицеров: по предварительным оценкам – не менее 8 тысяч. Польское военное кладбище полностью обустроено с 2000 года, а работы по мемориализации мест захоронений наших граждан до недавних пор так и не были завершены.

Силами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Государственного центрального музея современной истории России мы благоустроили и нашу, российскую часть. Теперь здесь достойный мемориал.

В 2017 году РВИО организовало поисковые работы, впервые была проведена эксгумация останков жертв политических репрессий, состоялось первое перезахоронение. Все, кто до сих пор лежит в этом лесу, будут по-человечески упокоены. И именно здесь, в «Долине смерти», в «нашей» части Мемориала, мы открываем Стену Памяти, на которой поимённо увековечены покоящиеся в Катыни советские граждане.

Они лежат рядом в русской земле – русские и поляки. Они рядом в нашей общей истории.

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Ей посвящен новый музейно-выставочный центр, который мы открываем завтра в Катыни.

Прежде чем подробно рассказать об отношениях России (СССР) и Польши в XX – начале XXI вв., мы даем преамбулу, повествующую обо всей многовековой истории отношений между нашими странами. Мы напомним о революции и польско-советской войне 1919-1921 гг., о вторжении поляков и взятии ими Киева, о контрнаступлении и поражении Тухачевского под Варшавой. Самая мрачная страница этого периода – концентрационные лагеря для пленных красноармейцев в Польше. А в Кракове, где лежат тысячи и тысячи пленных красноармейцев, им до сих пор нет памятника. Мы готовы его установить – нужна только добрая воля польской стороны.

Посетители центра узнают о занятии Польшей Тешинской области Чехословакии после Мюнхенского сговора 1938 г. и о вхождении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР в 1939 году. О трагическом «катынском деле». Об армии Андерса, сформированной в СССР и покинувшей его в 1942 г. О боевом братстве Красной Армии и Войска Польского в годы Великой Отечественной. Об освобождении Красной Армией на польской территории фашистских концлагерей. О лейтенанте Александре Печерском, организовавшем в нацистском лагере смерти «Собибор» в оккупированной немцами Польше единственное в истории успешное восстание и массовый побег заключенных. Константин Хабенский посвятил этому подвигу свой новый фильм, который мы скоро увидим на большом экране.

Кадр из фильма "Собибор" (2018 г.)

Советские и польские солдаты вместе освобождали Польшу, вместе штурмовали Берлин, и на знаменитом Параде Победы в июне 1945-го маршировали по Красной площади – вместе. А командовал тем Парадом выдающийся Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский – уроженец варшавского предместья. Чей он герой – русский или польский? Он – наш. Один из тех людей, которые связывают нашу историю воедино.

Мы расскажем об огромной материальной помощи, которую оказал СССР Польской Народной Республике после войны. Расскажем о наиболее ярких моментах культурного и экономического сотрудничества между СССР и Польшей в 1950-1980-х годах, символами которого стали Анна Герман и Барбара Брыльска, «Четыре танкиста и собака», строительство совместных заводов и полет первого польского космонавта, а также многое-многое другое. Все эти связи были жестко и бессмысленно разорваны после того, как перестали существовать СССР, СЭВ и Организация Варшавского договора…

Дворец культуры и науки в Варшаве, построенный в 1955 году в качестве подарка Советского Союза польскому народу

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Увы, мы вынуждены говорить и о таком чудовищном факте наших отношений сегодня, как снос в Польше памятников советским воинам-освободителям.

600 тысяч советских солдат погибли, освобождая Польшу.

600 тысяч солдат Красной Армии ценой своей жизни обеспечили сохранение на планете польского языка, польской культуры, самой польской нации… Напомню, что по плану «Ост» германских нацистов польские территории должны были быть «освобождены» от 85 % поляков. Каким образом «освобождены»?

И только советские солдаты спасли польский народ от геноцида.

Глумясь над их памятью, нынешние польские власти предают не только наших воинов. Они глумятся над собственной историей, над тысячами погибших за свободу Родины польских героев.

Убеждён: как бы ни поворачивалась политическая конъюнктура, наша общая история – не повод для бесконечного обмена обидами и претензиями. Это прошлое, оно прошло. Мы извлекаем из него уроки и живем дальше. А тревожить в политических склоках память павших – это и вовсе за гранью добра и зла.

В России всегда будут чтить память погибших в Катыни польских офицеров – они сыны не чужого, а родственного нам народа, захороненные в русской земле. Мы очень надеемся, что такая же человечность вернется и в действия польских политиков.

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Русские и поляки – дети одних исторических родителей. Мы – братья. Мы обречены жить рядом друг с другом. Да, сегодня Польша – член НАТО, на ее территории создается военная инфраструктура – как мы видим и понимаем, направленная против России. Но история дает нам один важный урок: все течет и все меняется. Нынешнее отношение польских властей к России – не есть мнение всего польского народа. Народа, который мы бесконечно уважаем. Народа, чью великую культуру – культуру Фредерика Шопена и Адама Мицкевича – любим. Да и, в общем, считаем практически родной.