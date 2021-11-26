УЛУНЯН Артем Акопович

Родился в 1961 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Стратегия и тактика Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), 1941-1944 гг. (ИВИ АН СССР, 1989).

Докторская диссертация : Образование и становление Коммунистической партии Греции (от социалистических кружков последней трети XIX в. до 1941 г.) (ИВИ РАН, 1994).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра балканских, южно-кавказских и центральноазиатских исторических исследований Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Политическая история Греции; межд. отношения и внешняя политика в Балканском регионе, геополитика.

Сочинения: Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. М., 2010 (в соавторстве).

Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. 1900–1914. М., 2003 (в соавторстве).

Геополитические взгляды российской правящей элиты на Балканский регион с конца XIX века до 90-х гг. XX века (проблемы исторической политологии)//Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. Санкт-Петербург, 2002 .

Балказия и Россия. Структура угроз национальной безопасности Российской империи на Балканах, в Центральной и Передней Азии в представлениях российской военной и гражданской бюрократии (1900–1914 гг.). М., 2002.

Балканы: горячий мир холодной войны. Греция и Турция между Западом и Востоком. 1945–1960 гг. М., 2001.

Русская геополитика: внутрь или вовне? (Российская научная элита между Западом и Востоком в начале ХХ века)//Общественные науки и современность. 2000. № 2.

Балканские народы друг о друге: явные пристрастия и тайные чувства в конце ХХ века// Общественные науки и современность. 1999. № 4.