Украшая – увековечиваем Украшая – увековечиваем На чтение: 1 минута

Историю пишут летописцы - свидетели века, а создают её люди, их деяния и поступки. Недаром ещё Николай Карамзин отмечал, что "превосходные умы суть истинные герои истории". Уважение к героям Отчества, бережное отношение к памяти своих предков, гордость и преклонение перед их доблестью и мужеством - составляющие любви к Родине.

Патриотизм не возникает на пустом месте, он прививается с рождения, культивируется и воспитывается на примерах. И эти примеры должны быть наглядными, чтобы каждый ребёнок рос с мыслью, что живёт в великой стране с великой историей. Примером патриотического воспитания может послужить проект "Аллея Российской славы". Его идейный вдохновитель - Михаил Леонидович Сердюков совершенно чётко формулирует задачу: "патриотический дух нужно воспитывать на традициях нашего государства через создание скульптур и бюстов знаменитых людей своим умом, трудом, талантом и воинской доблестью прославивших Россию". Сердюков искренне верит в просветительскую миссию проекта, ведь каждый новый памятник - это произведение искусства, культурное достояние, которое отсылает нас в прошлое страны. Это работа не ради пафоса или следования "модным веяниям". Это забота о будущем России, которое никогда не будет великим без уважения к своему историческому прошлому.

Вместо лозунгов Сердюков предпочитает показывать конкретное воплощение творческого замысла.

Михаил Леонидович в течении одиннадцати лет является руководителем архитектурно-строительной компании "СМиК", автором и идеологом Всероссийского общественно-государственного проекта "Аллея Российской Славы". За время существования проекта создано более 80-три бюстов. Среди них бюсты государственных деятелей Александра Невского, Петра Первого, Екатерины Второй, Александра Третьего, Григория Потемкина, Петра Столыпина, выдающихся военачальников Суворова, Кутузова, Ушакова, Багратиона, Жукова, Маргелова, писателей и поэтов Пушкина, Гоголя, Есенина, первого космонавта Гагарина, конструкторов Королева, Циолковского и многих других.

Авторы работ - известные скульпторы России, такие как Салават Щербаков, Андрей Ковальчук, Сергей Олешня, Анатолий Деменьтьев.

Принципиальная позиция Сердюкова - бюсты и скульптуры граждан, прославивших Россию, в школах, кадетских корпусах и воинских частях надо устанавливать бесплатно.

Сердюков большое значение уделяет качеству работы. Скульптуры и бюсты великих людей России изготавливаются из бронзы, а не из железобетона, окрашенного под бронзу, медь и антик. Все изделия выполняются на высоком художественном уровне.

Российское военно-историческое общество уже более двух лет сотрудничает с Михаилом Леонидовичем Сердюковым и поддерживает Проект "Аллея Российской Славы". В рамках этого сотрудничества в год 125-летия со дня рождения выдающегося русского и советского композитора Сергея Прокофьева в дар Всероссийскому музыкальному объединению музыкальной культуры имени Глинки будет передан бюст знаменитого композитора.

Скульптурная композиция Сергия Радонежского будет подарена Рязанскому региональному Отделению РВИО, а бюст советского военачальника Василия Филипповича Маргелова - Псковскому отделению. «Аллеи Российской Славы» появляются в разных регионах страны. Например, в городе-курорте Анапа, где установлены бюсты 23-м выдающимся россиянам. Кстати, своим появлением эта аллея помогла городу завоевать высокое звание "Города воинской славы России". Тематическая аллея в центральном сквере города Кропоткина, на которой установлен памятник императрице Екатерине Великой, а также бюсты государственных деятелей екатерининской эпохи, стала украшением города.

Бюсты наших выдающихся соотечественников появились в Крыму, в г. Севастополе. Аллеи Российской Славы находят все новые и новые адреса.

Подвижничество и благородство Михаила Сердюкова высоко оценил Министр культуры РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский.

Михаил Леонидович Сердюков убеждён, что именно так, благоустраивая и украшая города, можно конкретным делом доказать свою преданность Отечеству и выразить признательность тем, кто творил и продолжает творить великую историю государства Российского.