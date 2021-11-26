ТУПОЛЕВ Борис Михайлович

Родился в 1933 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1956 г.

Кандидатская диссертация , 1967 г. Докторская диссертация , 1987 г.

Доктор исторических наук, С 1956 г. работал в Институте истории АН СССР, затем в Институте всеобщей истории АН СССР (РАН), был заведующим сектором, ведущим научным сотрудником ИВИ РАН .

Область интересов : Германия в системе межд. отношений в новое и новейшее время, колониальная политика, германо-российские отношения.

Сочинения: Экспансия германского империализма в Юго-Вост. Европе в конце XIX – начале хх вв. М., 1970;

От Второго к Третьему Интернационалу (в соавт ). М., 1978;

Германский империализм в борьбе за «место под солнцем»: Германская экспансия на Ближнем Востоке, в Вост. Африке и в районе Индийского океана в конце XIX – начале ХХ вв. М., 1991;

Восстание Маджи-Маджи. Становление и кризис германского колониального правления в Вост. Африке (в соавт.). М., 1991.

«Ökonomische Beziehungen zwisсhеп Russland und Deutschland in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts // Die gemeinsamen Wurzeln der europäischen Zivilisation. Baden-Ваdеп, 1990;

Германская империя (1871- конец 90-х гг.) // История Европы. Т. 5. М., 2000;

Германская империя (90-е годы – 1914 г.) // Там же; Колониальная политика европейских держав в ХIХ – начале ХХ века // Там же; Происхождение Первой мировой войны // Мировые войны ХХ века. Кн. 1. М., 2002;

Дранг нах Зюд-Остен // В «пороховом погребе Европы». 1878-1914. М., 2003;

Германская политика на Балканах накануне Первой мировой войны // Там же.