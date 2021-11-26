ТИШКОВ Валерий Александрович

Родился 06.11.1941 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1964 г.

Кандидатская диссертация : Исторические предпосылки восстания 1837-1838 гг. в Канаде (Московский государственный педагогический институт, 1969).

Докторская диссертация : Освободительное движение в колониальной Канаде (ИВИ АН СССР, 1979).

Доктор исторических наук, профессор (1992), академик РАН (2008).

1969 - 1972 декан историко-филологического факультета Магаданского государственного педагогического института 1972 - 1976 - младший, затем старший научный сотрудник Института Всеобщей истории АН СССР 1976 – 1981- ученый секретарь отделения истории АН СССР 1981 - 1988 - заведующим сектором этнографии народов Америки Института этнологии и антропологии РАН 1988 - 1989 - заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН с 1989 по 2015 - директор Института этнологии и антропологии РАН (ИЭА) февраль - октябрь 1992 г. - председатель Государственного комитета по делам национальностей, министр Российской Федерации С 2015 г. - научный руководитель ИЭА РАН.

Директор Учебно-научного центра социальной антропологии Российского государстенного гуманитарного университета

Член совета Исследовательского института ООН по изучению социального развития и консультативного совета Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Вице-президент еждународного союза антропологических и этнологических наук (с 1993-2003), член совета Российского гуманитарного научного фонда, президент Международной академия социальных и педагогических наук (с 1994), президент член правлении Ассоциации антропологов и этнологов, Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по толерантности и свободе совести.

Учителя : Г.Н. Севостьянов, А.Л. Нарочниц-кий, Н.Н. Болховитинов.

Область интересов : Этнография, историография стран Сев. Америки, социальная история, этническая история и культура коренных народов, проблемы национализма и этнических конфликтов.

Сочинения: Тишков В. А. Страна кленового листа: начало истории (Канада) / Отв. ред. д-р ист. наук Н. А. Ерофеев. Академия наук СССР.. — М.: Наука, 1977. — 176, [8] с.

Тишков В. А. Освободительное движение в колониальной Канаде. М.: Наука, 1978. 384 с.

Тишков В. А. История Канады. — М.: Мысль, 1982. 268 с. (в соавторстве Л. В. Кошелевым).

Тишков В. А. История и историки США. М.: Наука, 1985. 352 с.

Тишков В. А. Коренное население Северной Америки в современном мире. (ответственный редактор и основной автор). М.: Наука, 1990. 396 с. (Соавторы В. П. Алексеев, В. А. Шнирельман и др.)

Тишков В. А. Тропою слез и надежд: Книга о современных индейцах США и Канады. М.: Мысль, 1990. 317 с. (в соавторстве с В. Г. Стельмах, С. В. Чешко).

Тишков В. А. (гл. ред.). Народы России. Энциклопедия. — М: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 485 с.

Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии.

Тишков В. А. Этнология и политика. Научная публицистика.

Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and After the Soviet Union: The Mind Aflame. London: Sage Publications, 1997.

Valery Tishkov. Chechnya: Life in a War-Torn Society. Berkeley-LA-London: University of California Press, 2004.

Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. — М.: Наука. 2001. — 552 с.. ил.

Тишков В. А. Российский народ. История и смысл национального самосознания.

Тишков В. А. Этнология и политика. Научная публицистика.

Тишков В. А. Российский народ: книга для учителя. М.2010.

Тишков В. А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб. : Алетейя, 2008. — 176 с, [16] с. ил.

Тишков В. А. Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости / Описание предметов Ю. А. Широкова, В. А. Тишкова. Фото М. Б. Лейбова. — М.: Индрик, 2008. — 160 с., ил.

Тишков В. А. Политическая антропология. — Нью-Йорк и др.: Mellen press, 2000. — 338 с. — (Российские исследования в гуманитарных науках; т. 14).