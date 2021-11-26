ТЕСЕМНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Доцент, кандидат исторических наук, переводчик. Родился в семье связистов. Работал на кафедре истории южных и западных славян с 1973 по 2011 г. В 1956-1959 гг. учился в Институте восточных языков (ИСАА) на Историко-филологическом факультете, по специальности китайский язык. В 1961-1967 гг. учился на вечернем отделении Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова , специализируясь по истории Югославии на кафедре истории южных и западных славян. Тема диплома: «Союз коммунистической молодежи Югославии (1941-1942)». В 1973 г. зачислен в штат кафедры истории южных и западных славян на должность ассистента. В 1976 г. защитил под руководством проф. В.Г. Карасева кандидатскую работу на тему: «Возникновение и развитие коммунистического молодежного движения в Югославии в 1918-1920 годах» (Оппоненты: Ю.А. Писарев и Т.С. Бушуева). С 1977 по 1982 г. старший преподаватель и начальник курса. В 1984 г. получил звание доцента. В 1985-1986 гг. заместитель декана по работе с иностранными студентами, аспирантами и стажерами. Работал референтом и лектором Дома советской культуры и науки в Белграде (Русский дом им. Императора Николая II). Внес значительный вклад в изучение истории русской эмиграции в Югославии.

Монографии:

Революционное молодежное движение в Югославии (1918-1924 гг.). Москва, 1980.

Тесемников В.А., Косик В.И. Русский Белград: (сборник). Москва: Изд-во Московского университета (МГУ), 2008.

Переводы:

Радулович, Филипп Громы пробуждаются: (Роман) / Перевод с сербскохорв. Н. И. Андреева, В. А. Тесемникова. М. : Воениздат, 1980;

Попович, Любо Метель на перевалах: (Повесть) / Перевод с серб.-хорв. В.А. Тесемникова. М. , 1984;

Блуменау И. Судьба русских эмигрантов в Белграде // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вторая половина XIX – начало XX в. М., 2000.

Статьи:

Российская эмиграция в Югославии 1919–1945 гг. // Вопросы истории. 1988. № 10;

Деятельность русского научного института в Белграде (1928-1941) // Развитие общественной мысли в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991. С.172-182;

Русские в учебных заведениях Югославии (1921–1941) // Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. М.,1993. С. 29–33;

Белград как один из научных центров российского зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940. Кн. 1. М., 1994. С.325-331;

Belgrad: die russischen Emigranten in Jugoslawien // Der grosse Exodus. Munchen, 1994. p. 86-111;

Косик В.И., Тесемников В.А. Вклад русской эмиграции в культуру Югославии // Педагогика. 1994. № 5. С.84-89;

Русские профессора - слависты философского факультета Белградского университета (1919 - 1941 гг.) // Югославянская история в новое и новейшее время: Материалы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Карасева (1922-1991). М., 2002. С. 213 – 218;

Организации и объединения русских эмигрантов в Белграде (1920 - 1941) //Актуальные проблемы славянской истории XIX и XX веков: К 60-летию профессора Московского университета Геннадия Филипповича Матвеева: (Сборник статей). М., 2003. С. 186 – 211;

Русские профессора Белградского университета // Педагогика. 1998. № 5. С.80-85; Югославская одиссея Федора Махина // Родина. 2007. №8;

Превратности судьбы генерала Ф.Е.Махина //Токови историjе 2008. №1-2. С.68-84;

В.И.Лебедев: штрихи биографии. Об угрозе СССР с Запада и Востока //Славянский мир в поисках идентичности. М., 2011. С.1125-1133;

В.И.Лебедев: штрихи биографии. Об угрозе СССР с Запада и Востока //Срби и рат у Jугославиjи. Београд, 2013