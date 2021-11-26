ТЕМРЮКСКИЙ МУЗЕЙ

Темрюкский историко-археологический музей - один из старейших музеев на территории Краснодарского края был создан в 1920 году.

Инициаторами его создания были учителя города во главе с краеведом и исследователем Таманского полуострова Сергеем Францевичем Войцеховским. Музей является собирателем и хранителем удивительной и богатой истории Таманского полуострова. Русская Эллада, древняя Тмутаракань, казачий край - эти и многие другие страницы истории края нашли свое отражение в экспозиционных и выставочных залах музея.

В музее собраны и бережно хранятся экспонаты разных времен и эпох, тесно связанных с Таманским полуостровом. В выставочных залах перед посетителями предстают страницы истории Боспорского царства, Тмутараканского княжества, Кубанского казачества, Великой Отечественной войны .Темрюкский историко-археологический музей - один из старейших музеев на территории Краснодарского края - был создан в 1920 году. Инициаторами его создания были учителя города во главе с краеведом и исследователем Таманского полуострова Сергеем Францевичем Войцеховским.

Музей является собирателем и хранителем удивительной и богатой истории Таманского полуострова. Русская Эллада, древняя Тмутаракань, казачий край - эти и многие другие страницы истории края нашли свое отражение в экспозиционных и выставочных залах музея. В музее собраны и бережно хранятся экспонаты разных времен и эпох, тесно связанных с Таманским полуостровом. В выставочных залах перед посетителями предстают страницы истории Боспорского царства, Тмутараканского княжества, Кубанского казачества, Великой Отечественной войны.

Иллюстрации:

Темрюкский историко-археологический музей.