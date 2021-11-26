ТАТАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ

Советский и российский кинорежиссер и сценарист.

Евгений Татарский родился в 1938 году в Ленинграде. Учился в школе №107 на Выборгской стороне. После школы в 1956 году поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт, участвовал в кружках художественной самодеятельности. Спустя год он ушел оттуда, чтобы поступить на актерский факультет Театрального института, но не набрал нужного количества баллов. Отслужил в авиационных войсках, в 1960 году был демобилизован раньше срока и снова подал документы в Театральный институт, на этот раз на режиссерский факультет, но вновь не был принят.

С 1960 года Татарский устроился разнорабочим на Ленинградскую киностудию научно-популярных фильмов. Спустя некоторое время стал помощником режиссера. Одновременно с работой он заочно учился в Ленинградском государственном институте культуры, на факультете культурно-просветительской работы, отделении «режиссер самодеятельных театров», окончил его только в 1969 году.

В 1964 году Татарский перешел работать на студию «Ленфильм» ассистентом режиссера, позже – вторым режиссером, сотрудничал с В.Я.Венгеровым, И.Е. Хейфицем. И.Е.Хейфиц помог ему поступить на отделение телевизионной режиссуры Театрального института. В 1971 году в качестве дипломного фильма Татарский снял фильм «Пожар во флигеле» по рассказу В.Драгунского. Этот фильм получил гран-при на фестивале телевизионных фильмов «Юность» в Мюнхене.

С 1976 года Татарский выступает в качестве режиссера-постановщика. Его первый самостоятельный фильм – «Семьдесят два градуса ниже нуля». В 1977 году он снял психологический детектив «Золотая мина», ставший одним из самых популярных фильмов своего времени. В фильме сыграли выдающиеся актеры: Олег Даль, Любовь Полищук, Игорь Дмитриев, Евгений Киндинов. В 1979 году те же актеры вновь сотрудничали с Татарским на съемках многосерийного фильма «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля»). Фильмы Татарского 1980-х годов – «Колье Шарлотты» (1984), «Джек Восьмеркин, американец» (1987), «Презумпция невиновности» (1988), «Пьющие кровь» (1991) - не имели такого успеха, как эти два.

С 1991 года Евгений Татарский занимал должность заместителя председателя Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов. С 2001 года он стал председателем Союза в Петербурге.

В 1998 – 2002 годах Татарский в качестве режиссера и сценариста принимал участие в съемке сериалов «Улицы разбитых фонарей» (серия «Инферно»), «Убойная сила» (четыре серии), «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (пять серий).

В 1997 году режиссер получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ. В 2004 году Татарский был удостоен звания Народного артиста РФ. В 2009-м получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность.

Скончался Татарский в 2015 году. Похоронен на кладбище в Репино рядом с могилой жены. Сын, Виктор Евгеньевич Татарский, также работает режиссером.