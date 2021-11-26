СТОГОВА Анна Вячеславовна

Родилась в 1974 г. Окончила Российский государственный гуманитарный университет в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Дружба в представлениях и социальной практике европейских интеллектуалов ХVII века (Англия, Франция) (ИВИ РАН, 2001).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Старший научный сотрудник Центра гендерной истории Института всеобщей истории РАН . Редактор альманаха гендерной истории «Адам и Ева».

Область интересов : История европейской культуры ХУН века, история ментальностей, микроистория, история межличностных отношений.

Сочинения: Друг семьи: круги общения супругов во Франции 17 века // Диалог со временем. № 23. «Брак и семья в контексте гендерной истории» тематический номер. 2008. С. 241-265 1,6 п.л.

Франсуа Пулен де Ла Барр: вольнодумец à la mode // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. Вып. 16. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 184-196. 0,8 п.л.

Любовь и дружба в галантной литературе // Французское общество в эпоху культурного перелома. От Франциска I до Людовика XIV. Приложение к ежегоднику «Средние века». Вып. 3. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 216-232. 1 п.л.

Дружеское письмо во французских письмовниках к. XVI – н. XVIII // Диалог со временем. 25.1. 2008. С. 109-138. 1,8 п.л.

Женщины и салоны в интеллектуальной культуре Франции // Imagines mundi. Альманах исследований всеобщей истории. №5. Серия «Интеллектуальная история» Вып. 3. Екатеринбург, 2008. С. 335-345. 0,6 п.л.

Гендерная анатомия меланхолии: пол и гендер в тексте Роберта Бёртона // Адам & Ева. Альманах гендерной истории. М.:ИВИ РАН, 2009. Вып. 17. С.162-188. Тир. 300. 27 стр. 1,7 п.л.

Роялистка или лесбиянка? Конфликт интерпретаций творчества Кэтрин Филипс // Диалог со временем. 2010. №31. С. 268-287. 20 стр. 1,4 п.л.

Дружеские отношения в медицинском дискурсе в к. XVI – н. XVII // Диалог со временем. 2010. № 33. С. 34-58. 25 стр. 1,6 п.л.

История одного непонимания: Кэтрин Филипс и Джереми Тейлор // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. Вып. 19. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 199-222. 1,5 п.л.

Respublica literaria XVII века как сообщество корреспондентов (по письмам Ги Патена) // Диалог со временем. 36. 2011. С.60-89. 1,9. п.л.

Наставления о дружбе епископа Джереми Тейлора в контексте интеллектуальной культуры Англии XVII в. // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы / Сост. и ред. М.С. Петрова. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 190-198. 0,5 п.л.

Эпистолярные практики в XVII в.: между частным и публичным // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. Вып.20. М., ИВИ РАН, 2012. С.37-51. 1 п.л.