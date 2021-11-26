СТЕПАНОВА Ольга Юрьевна

Родилась 16.12.1978 г. Окончила Ставропольский государственный университет (СГУ) в 2000 г. и магистратуру Исторического факультета.

Кандидатская диссертация : Женское образование в США (конец XVIII – начало XX в.) (СГУ, 2005).

Учитель : Аникеев А.А.

Область интересов : Женское образованиет в зарубежных странах.

Сочинения: Обретение американскими женщинами доступа к высшему образованию (XIX – нач. ХХ вв.) // Ставропольский альманах Общества интеллектуальной истории. Выпуск 1. Ставрополь, 2001 (в соавт.);

Профессиональные коммуникации в американской высшей школе конец XIX – начало ХХ вв.: гендерный аспект // Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении: Материалы научной конференции. М., 2002 (в соавтор.);

Становление системы женского образования США в конце XIX – начале ХХ столетий // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Выпуск 7. Ставрополь, 2003;

Содержание, формы и методы школьного женского образования в США конец XIX – начало ХХ вв. // Проблемы обеспечения целостности учебно – воспитательного процесса. Ставрополь, 2005.