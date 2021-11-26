СТЕПАНЦОВ Сергей Александрович

Кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии Филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории РАН.

Родился в 1973 г. Окончил филологический факультет МГУ в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Семантика «высоты» в экзегезе Августина (па примере толкований на Песни восхождения) (МГУ, 2000).

Преподает в Московской духовной академии, Член редакционной коллегии журнала «Вестник древней истории».

Область научных интересов :

История христианской экзегезы античного периода;

Латинская гомилетика;

Ю\Блаженный. Августин.

Сочинения:

Псалом СХХХ в экзегезе Августина. М., 2004;

Некоторые наблюдения над экзегезой «Песней восхождения» у Августина: к вопросу об особенностях августиновского толковательного метода // Историко-философский альманах, том 3, 2010 с. 40-58;

Экзегеза и традиция в проповедях Августина // Вестник древней истории, № 3, 2010 с. 162-168;

Notker Baumann. Die Demut als Grundlage aller Tugenden bei Augustinus. (Patrologia. Beitrage zum studium der Kirchenvater. Band XXI.) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009 // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия, № 36, 2011 с. 119-121;

Слезный сев и радостная жатва // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия, том 3, № 47, 2013 с. 30-41;

Новый фрагмент Сапфо (перевод) // Полит.ру, № 1 декабря 2014;

Две заметки к Алкею // ВДИ, № 3, 2015 с. 91-102.