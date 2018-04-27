«Спасенные реликвии»: как студенты вернули к жизни вещи времен Войны Заведующая Тульским военно-историческим музеем рассказала о том, как московские студенты отреставрировали предметы быта советских солдат в годы Великой Отечественной войны. 27 апреля в Тульском военно-историческом музее открывается выставка «Спасенные реликвии». Здесь посетителям впервые будут показаны предметы времен Великой Отечественной войны, отреставрированные студентами московских вузов. Солдатская поржавевшая каска, ложки и котелки, обнаруженные тульскими поисковиками на полях сражений, благодаря трудам и воодушевлению этих ребят теперь обрели новую жизнь и готовы к экспонированию. Выставка проходит в рамках культурно-патриотической акции «Дорогами памяти, дорогами победы!», организованной Союзом реставраторов России, Тульским региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) и Тульским военно-историческим музеем. О том, как будущие реставраторы... На чтение: 2 минуты

Заведующая Тульским военно-историческим музеем рассказала о том, как московские студенты отреставрировали предметы быта советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

27 апреля в Тульском военно-историческом музее открывается выставка «Спасенные реликвии». Здесь посетителям впервые будут показаны предметы времен Великой Отечественной войны, отреставрированные студентами московских вузов. Солдатская поржавевшая каска, ложки и котелки, обнаруженные тульскими поисковиками на полях сражений, благодаря трудам и воодушевлению этих ребят теперь обрели новую жизнь и готовы к экспонированию.

Выставка проходит в рамках культурно-патриотической акции «Дорогами памяти, дорогами победы!», организованной Союзом реставраторов России, Тульским региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) и Тульским военно-историческим музеем.

О том, как будущие реставраторы оживили военные реликвии, как родственники нашли солдата по обыкновенной ложке и что еще интересного можно увидеть в Тульском кремле накануне Дня Победы, порталу «История.РФ» рассказала заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Николаевна Авдюшкина.

Экспозиция Тульского военно-исторического музея

– Ирина Николаевна, в вашем музее начала работать выставка «Спасенные реликвии». Насколько я понимаю, возвращением этих реликвий войны к жизни мы обязаны студентам, которые пока еще только изучают азы реставрационного дела. Расскажите, откуда эти ребята и что за работу они проделали?

– Это московские студенты из Строгановского училища (ныне – Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова – прим. ред. ) и Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Мы для них из наших фондов собирали предметы, которые требовали реставрации: солдатская каска, котелок, деревянное мерное ведро, детские санки времен Великой Отечественной войны. Всего из фондов музея было взято шесть предметов.

– Сколько времени у ребят заняла реставрация?

– Реставрировали эти вещи два месяца. Они были, конечно, сильно проржавевшие, с большой коррозией. Надо было их почистить и законсервировать. Ребята все это сделали, и сделали хорошо. Благодаря им сегодня мы открываем эту небольшую выставку.

– А кому принадлежит идея организовать такую выставку?

– Союзу реставраторов. Его представители каждый год участвуют в акции «Дорогами памяти, дорогами победы!». У них в плане работ было посещение города-героя Тулы, и они обратились в наш музей. Так мы начали сотрудничать.

– А что еще можно будет увидеть на выставке?

– На выставке мы еще покажем другие солдатские реликвии, которые наши тульские поисковики нашли в ходе поисковых операций, которые проводятся ежегодно. Там тоже есть ложка, котелок, фляжка – в том виде, как их находят поисковики. Кроме того, мы покажем на выставке то, что дарят нашему музею туляки, потому что Тульский военно-исторический музей сохраняет реликвии военного времени. И, в принципе, все наше сегодняшнее мероприятие как раз рассказывает о том, как мы сохраняем эту историю. Поэтому у нас есть акция «Народный музей», когда туляки и гости города передают нам в подарок, в фонды музея, какие-то вещи для того, чтобы сохранить их для истории. И вот буквально в апреле нам из Москвы привезли грампластинки, изданные во время Великой Отечественной войны, и документы военного периода. Все это мы тоже показываем на выставке, потому что все, что передают в музей, – это сохраненные реликвии!

– Запланированы ли в рамках выставки какие-то встречи?

– Поисковики, помимо того, что принесли нам свои вещи, выступят и расскажут о поисковой деятельности, о том, как они по этой ложке с надписью нашли родственников солдата. Также у нас будут студенты тульского филиала Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС – прим. ред. ). Они расскажут о своем проекте, где они читают фронтовые письма, написанные нашими туляками в годы Великой Отечественной войны. И это тоже сохраненные реликвии, потому что студенты, читая эти письма, как бы сохраняют память об этих людях и событиях. Мы также планируем сделать презентацию видеосюжета, который эти студенты сняли в нашем музее, когда читали фронтовые письма. И есть еще одна группа студентов, они уже в течение нескольких лет работают над проектом «Нет в России семьи такой…», где рассказывают о своих родных, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И это тоже сохраненные реликвии, потому что таким образом мы тоже сохраняем память о войне и ее участниках.

– Сколько времени будет длиться выставка? Ее можно будет увидеть в праздники?

–Выставка продлится до 22 мая. Во все праздничные дни она будет работать. Ко Дню Победы у нас приурочено еще много интересных мероприятий. У нас запланирована встреча поколений – большое мероприятие с молодежью и ветеранами. Также в первые майские праздники и, конечно, 9 мая у нас будут проходить различные интерактивные занятия – например, музейно-педагогическое музыкальное занятие «Дорога на Берлин». Кроме того, у нас начала работать выставка «В двух шагах от войны», которая рассказывает о фронтовых буднях солдат, об их повседневной жизни в годы войны. 9 мая здесь будет большой концерт, встречи с ветеранами. А 8 мая мы встретим праздничный «Поезд Победы». Также в этот день на станции Горбачево, которую бомбили немцы и где погибли многие машинисты, мы открываем памятник – устанавливаем пушку на вечное хранение. Кроме того, наши туляки будут дарить нам картину – большой автопортрет ветерана Олега Николаевича Зинякина. Он сам – участник войны и написал свой портрет на фоне Рейхстага. Его самого уже нет в живых, а его друг будет дарить нашему музею этот портрет, который тоже, несомненно, представляет собой сохраненную реликвию. Так что нам предстоит масса всяких мероприятий. Надеемся, что сюда, в Тульский кремль, в эти праздничные дни придет много людей, понимающих, как важно сохранять память о солдатах Великой Отечественной войны!