СМЫШЛЯЕВ Александр Леонидович

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории РАН, ведущий научный сотрудник Отдела культуры древности Института мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова.

Родился 30.01.1951. Поступил на исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1968 г. Закончил в 1973 г. по кафедре истории древнего мира.

Защитил кандидатскую диссертацию в 1977 г. Тема: «Имперская бюрократия при первых Северах».

Член редколлегии журналов «Вестник древней истории (ВДИ)» и «IUS ANTIQUUM. Древнее право».

Учитель :

В.И. Кузищин

Область научных интересов :

История древнего Рима;

Римское право.

Сочинения:

Трактат Домиция Ульпиана «Об обязанностях проконсула» (перевод, вступительная статья и комментарии) // ВДИ. 1984. № 4; 1985. № 1;

Вступление наместника в провинциальный город: церемония adventus по Ульпиану // Древние цивилизации. Древний Рим. М, 1997 и ВДИ. 1991. № 4;

Древний мир глазами историков и современников. М., 1994. 400 с. (в соавт.Вигасин А.А., Карпюк С.Г.);

Civilis dominatio: римский наместник в провинциальном городе // ВДИ. 1997. № 3;

Римский наместник в провинциальном городе: otium post negotium // ВДИ.1999. № 4;

Няня-кормилица в суде римского наместника // ВДИ. 2001. № 3;

Народ, власть, закон в позднереспубликанском Риме (По поводу концепции Ф. Миллара) // ВДИ. 2003. № 3;

Еще раз о responsa римских юристов и disputatio fori // ВДИ, том 291, № 4, 2014, с. 110-129;

Argumentum ad hominem в римском суде»/Monumentum Gregorianum // Monumentum Gregorianum. Сборник статей памяти академика Г.М. Бонгард-Левина/ Отв ред Л.Г.М.А.И.Иванчик М. 2013. с. 403-412;

Римский состязательный процесс: две стороны медали // Два венка: Посвящение Ольге Седаковой (материалы конференции в честь юбилея Ольги Александровны Седаковой, 2013 с. 143-153.