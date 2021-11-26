СМОЛЕНСК - ЩИТ РОССИИ, МУЗЕЙ

Музей «Смоленск - щит России».

Громовая - одна из самых красивых башен «ожерелья земли русской» - Смоленской крепостной стены, возведенной зодчим Федором Конем. Это первая из отреставрированных башен крепости, восстановленная в своем первоначальном виде. Посетителям предоставляется возможность увидеть уникальный внутренний интерьер башни, пройтись по ее узким крутым лестницам, полюбоваться деревянным шатром изнутри.

На втором ярусе башни Громовой открыта экспозиция, рассказывающая о строительстве Смоленской крепостной стены и о героической обороне города в период Смутного времени 1609-1611 годов. Посетители могут познакомиться с подлинными предметами конца XVI - начала XVII веков из фондов Смоленского музея-заповедника, большинство из которых выставляются впервые.

Здесь же можно увидеть макет крепости, выполненный дизайнерами из Санкт-Петербурга . Макет создан по гравюре голландского художника Гондиуса, запечатлевшего вид Смоленска и его окрестностей в 1636 году. Первоначальный облик башен смоленской цитадели, количество граней и расположение бойниц, масштаб всех построек строго соответствуют старинным чертежам и документам.

Третий ярус башни занимает выставка «Грюнвальдская битва. 600 лет спустя». Представленные экспонаты являются историческими реконструкциями доспехов и оружия воинов Смоленского княжества, Золотой Орды, Великого Литовского княжества и рыцарей Тевтонского ордена. Четвертый ярус башни - лучшая смотровая площадка города.

В выходные дни здесь можно стать зрителем показательных выступлений, проводимых историческим театром «Порубежье».

Иллюстрации:

Музей «Смоленск - щит России».