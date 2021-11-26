СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО, МУЗЕЙ

Музей «Симбирское купечество».

Здание музея воссоздано на месте торговой лавки, входившей в большой усадебный комплекс симбирских 2-й гильдии купцов, известных симбирских меценатов - Кузьмы Яковлевича и Любови Григорьевны Жарковых.

На первом этаже находится едва ли не лучший в городе выставочный зал. Музейные экспозиции рассказывают о зарождении, формировании и развитии купеческого сословия в России и Симбирске, о его роли в социально-экономическом и культурном развитии города и всей страны, а также о быте купечества, о традициях и обычаях.

Иллюстрации:

Музей «Симбирское купечество».