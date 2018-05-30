Сергей Лукьяненко: Читатели наигрались в «электронику» Автор «Ночного дозора» и «Черновика» рассказал, почему стоит посетить книжный фестиваль «Красная площадь» в центре Москвы. С 31 мая по 3 июня 2018 года в самом сердце Москвы будет проходить главное литературное мероприятие года – книжный фестиваль «Красная площадь». Для книголюбов это настоящий праздник, который дарит море возможностей. Здесь можно лично пообщаться с любимыми писателями, послушать интересную лекцию и приобрести редкую книгу, которую давно разыскивал. Найдется развлечение и для меломанов: на открытии фестиваля выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является известный дирижер Владимир Спиваков. Также на сцене фестиваля выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы». Музыканты под управлением маэстро Юрия... На чтение: 2 минуты

Автор «Ночного дозора» и «Черновика» рассказал, почему стоит посетить книжный фестиваль «Красная площадь» в центре Москвы.

С 31 мая по 3 июня 2018 года в самом сердце Москвы будет проходить главное литературное мероприятие года – книжный фестиваль «Красная площадь». Для книголюбов это настоящий праздник, который дарит море возможностей. Здесь можно лично пообщаться с любимыми писателями, послушать интересную лекцию и приобрести редкую книгу, которую давно разыскивал.

Найдется развлечение и для меломанов: на открытии фестиваля выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является известный дирижер Владимир Спиваков. Также на сцене фестиваля выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы». Музыканты под управлением маэстро Юрия Башмета исполнят музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери» по мотивам «маленькой трагедии» А. С. Пушкина на музыку В. А. Моцарта и А. Сальери.

Любителям театра тоже есть что предложить: Государственный театр наций представит программу «Наше все... Русская ироническая поэма», в рамках которой народный артист России Авангард Леонтьев прочтет отрывки из классических произведений русской литературы.

Гости фестиваля познакомятся с творчеством ряда современных поэтов, а также смогут поприсутствовать на самой настоящей поэтической дуэли. Кроме того, это отличный шанс пожать руку любимому писателю и получить книгу с автографом.

Активное участие в предстоящем празднике примет и Российское военно-историческое общество : в шатре РВИО пройдут лекции, дискуссии, презентации… Кроме того, на площадке «Художественная литература» состоится открытая встреча с Министром культуры РФ, Председателем РВИО, Членом Союза писателей России, чьи книги проданы в России и за рубежом тиражом более 1 миллиона экземпляров, Владимиром Ростиславовичем Мединским.

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко также оказался в числе участников «Красной площади» – 2018. В преддверии фестиваля автор «Ночного дозора» рассказал порталу «История.РФ», для чего и кому нужны книжные праздники, почему бумажные книги вновь вытесняют электронные и что у него общего с… мышами.

– Есть такая серия книг под названием «Занимательная зоология», туда входят книги, которые называются «Я лев», «Я енот» и т. д., где известные люди рассказывают о каких-то животных для детей, – объясняет Сергей Лукьяненко. – Каждый автор от лица животного рассказывает о его повадках. Я с этой командой тоже там немножко мелькнул: у меня в этой серии есть книжка под названием «Я мышь». Это очень красивые книги с прекрасными иллюстрациями для младшего школьного возраста. Над их созданием работало очень много известных людей: писатели, певцы, телеведущие и т. д. Так что в этот раз, поскольку большая загрузка из-за выхода фильма («Черновик», снят по книге С. Лукьяненко. – Прим. ред. ), программа у меня минимальная.

– Книжный фестиваль на Красной площади проходит уже не первый год и продолжает расти и развиваться. Какую пользу, на ваш взгляд, приносит городу это мероприятие?

– Мне нравится именно то, что он центральный – на Красной площади, в самом центре Москвы и, по сути, в центре страны. Это действительно способствует популяризации книг. Несмотря на всю любовь к чтению, которая традиционно свойственна России, книга сейчас не в лучшем положении – у читателей, особенно у молодежи, есть масса других увлечений. Поэтому книгу популяризировать, безусловно, надо, как и встречаться с читателями, привлекать новых. В этом плане такое мероприятие в центре Москвы, на открытом воздухе, в формате фестиваля, праздника – это очень здорово. Там очень хорошая атмосфера: люди прогуливаются, отдыхают, покупают книжки, слушают лекции. Это действительно очень симпатично и современно.

– Кстати, насчет «покупают книжки» у меня к вам отдельный вопрос. В последнее время все большей популярностью пользуются электронные носители, многие слушают аудиокниги. И книжные ярмарки не отстают от современных трендов: на той же «Красной площади» работает площадка «Электронная книга», также можно приобрести аудиодиски. А за бумажной литературой люди вообще приходят? Расскажите о своих наблюдениях.

– Приходят, приходят! Конечно, был период, когда во всем мире очень резко росли продажи электронных книг, а у нас, помимо этого, было еще наше традиционное «пиратство», как это мягко называется. Казалось, что бумажная книга уходит. Но сейчас есть новая мировая тенденция, и ее уже четко отметили: тиражи электронных книг стали немножко снижаться, а продажи «бумаги» начали снова расти. То есть читатель, поиграв во все это – почитав книжки с планшетов, с электронных читалок, – все-таки пришел к пониманию того, что книга не зря имеет свою форму, фактуру, вес. Это все – дополнительные преимущества, которые электронная книга не обеспечивает. На самом деле проще открыть бумажную книгу, найти то, что тебе нужно, перечитать, вернуться, сравнить какие-то фрагменты, чем пытаться заниматься этим в электронном виде.

– Полагаете, что электронные книги со временем могут исчезнуть?

– Электронная книга, конечно, останется, потому что есть люди, которым это действительно больше нравится. Есть люди, которые используют встроенную систему озвучивания текста (хотя, по-моему, этот электронный голос просто чудовищный). Также есть те, кто просто не имеет возможности хранить дома много книг, иметь книжные шкафы, библиотеку. В поездку с собой, конечно, удобнее брать «электронку». Но, тем не менее, бумага снова возвращается и занимает свое место.

– Приятно слышать! Вообще, книжные фестивали всегда так или иначе возвращают нас к традициям. К примеру, фестиваль «Красная площадь», как и в предыдущие годы, будет приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, как известно, «наше все», это имя воплощает в себе богатство литературного русского языка, как и вся пушкинская эпоха. Как вы думаете, в сегодняшней России, в контексте новой современной литературы, эти ориентиры на языковые традиции, на классику все еще актуальны?

– Конечно, Пушкин во многом создал современный литературный язык, который, разумеется, остается актуальным и звучащим по-русски. Если, например, Шекспир в оригинале для англичанина уже очень тяжеловесен и представляет собой совсем другой язык, то Пушкин в лучших своих проявлениях остается современно звучащим, понятным и близким. Может быть, потому, что его произведения продолжают как-то править язык, поддерживают его, как скелет. Язык меняется, растет, но все равно в нем есть эта основа, заложенная в том числе и Пушкиным.