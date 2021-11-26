ШЕРЕМЕТ Виталий Иванович

Родился в 1940 г. в г. Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет в 1963 г.

Кандидат исторических наук , 1968 г., Докторская диссертация , «Турция на заключительном этапе Восточного кризиса 20-х гг. XIX в.: Адрианопольский мир 1829 г.» (1986).

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Московского Государственного Гуманитарного Университета. Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Главный редактор журнала «Восточный архив», Главный редактор журнала «Новые грани», академик-секретарь Секции социокультурных и цивилизационных проблем РАЕН (1996), академик Международной академии информатизации (1995), академик Международной академии наук о природе и обществе (1998), почетный профессор Московской юридической академии МФД РФ (1999), действительный член Императорского Православного Палестинского Общества.

Область интересов : Востоковедение, социально-политическая, экономическая и военная история стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы, история мировой цивилизации.

Сочинения: кафедры всеобщей истории Московского Государственного Гуманитарного Университета

Турция и Адрианопольский мир 1829 г.: Из истории восточного вопроса. М., 1975;

Османская империя и Западная Европа: (Вторая треть XIX в.). М., 1986;

Война и бизнес: Власть, деньги и оружие: Европа и ближний Восток в новое время. М., 1996;

Александр I, Наполеон и Балканы. М., 1997 (чл. авт. кол.);

В «пороховом погребе» Европы (1878—1914). М., 2003 (чл. авт. кол.).

Шеремет В. И., Зеленина Л. В. Императрица в парандже. М., 2002; 2-е изд. М., 2006.

Непобеждённые. К 150-летию окончания Крымской войны 1853—1856 гг. Т. I—II. М., 2006.

Шеремет В. И., Зеленина Л. В. Тень за троном. М., 2006.

В. И. Шеремет, Л. В. Зеленина. Последняя любовь падишаха М., 2006.

В. И. Шеремет, Б. И. Нигматулин, И. В. Пестун. Кутузов. Жизнь. Сражения. Победы. М., 2012.