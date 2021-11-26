ШАЯХМЕТОВ Фидаиль Фанилевич

Родился 14.01.1962. Окончил Башкирский государственный университет в 1988 г.

Кандидатская диссертация : Изменения в этнической культуре башкир в процессе смены формы хозяйственной деятельности (Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, 1994).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Башкирского государственного университета.

Область интересов : Формы идентичности (этническая, культурная, религиозная), теория и практика федерализма.

Сочинения: Распространение оседлости среди полукочевых башкир в XVII–начале XX в.: история эволюции культуры // Взаимодействие культур народов Урала. – Уфа, 1999. – С. 29-44.

Демократизация башкирского общества и ислам // Этничность и конфессиональная традиция в Волго-Уральском регионе России / Под ред. А.Б. Юнусовой и А.В. Малашенко.– М., 1998. С. 28–40.

Этнология народов Башкортостана. – Уфа, 2001. – 12 п.л.

Между Великой степью и оседлостью: Процессы седентаризации башкир и распространение земледелия в XVII – XIX веках. – Уфа: РИО БашГУ, 2005. – 16 п.л.

Этнология народов Башкортостана. Изд. 2-е. – Уфа: РИО БашГУ, 2007. – 16 п.л.