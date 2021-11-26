ШАТОХИНА-МОРДВИНЦЕВА Галина Алексеевна

Родилась 1956 г. В 1978 году окончила кафедру новой и новейшей истории исторического факультета МГУ (специализация – история Франции), аспирантуру ИВИ АН СССР.

Тема кандидатской диссертации (1991 г.) – "Внешняя политика Нидерландов. 1713-1763 гг.: становление голландского нейтралитета". В 2010 г. в ИВИ РАН защитила докторскую диссертацию " Нейтральный внешнеполитический курс Нидерландов от Мюнстерского мира 1648 г. до Первой мировой войны ".

Доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории XIX века Института всеобщей истории РАН .

Учителя : д.и.н., профессор А.В. Адо, д.и.н. Е.Б. Черняк

Область интересов : История Нидерландов.

Сочинения: Внешняя политика Нидерландов. 1713-1763 гг.: становление голландского нейтралитета, М., 1998;

Нидерланды в новое и новейшее время. М., 2002;

Нидерланды с древнейших времен до конца XVI в. М., 2004;

Голландский публицист Жан Руссе де Мисси и его связи с Россией // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995;

Европейский конгресс в Гааге (май 1948 г.) // История европейской интеграции (1945-1994 гг.). М., 1995;

Колониальная политика Нидерландов в Юго-Вост. Азии (Индонезии) в XVIII-XIX вв. // Bulgarian Historical Review, 1. Sofia, 1997;

Нидерланды // История Европы. Т. 5. М.: Наука, 2000;

Нидерланды // ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. М.: Наука, 2001;

Россия и Нидерланды во второй половине XVIII в. // Россия и Европа: дипломатия и культура. Вып.2. М., 2002;

Женское движение в Нидерландах в конце XIX – начале XX в. как один из элементов формирования гражданского общества // Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в XIX-XX вв. М., ИВИ РАН, 2007. С. 178-188.

Культура Возрождения. Энциклопедия. Том первый. М.: РОССПЭН, 2007. (25 статей; 2,68 п.л.)

Нидерландское общество в годы Первой мировой войны / Гл. 14. Нейтральные страны: политика нейтралитета и настроения в обществе // Войны и общество в XX веке: в 3 кн. Книга 1. М.: Наука, 2008. С. 487-501, 512-513.

Правые партии в правительственных коалициях Нидерландов // Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Часть I. Материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 21 ноября 2007 г.). Доклады Института Европы № 210. М., 2008. С. 93-99.

Нидерланды в европейском и национальном измерениях// Государства Альпийского региона и зоны Бенилюкс в меняющейся Европе. Отв. ред. В.Я. Швейцер.М.: Из-во "Весь мир", 2009. C. 387-437 (в соавторстве с В.Я. Швейцером, вклад автора 2,5п.л.)

Нейтралитет Нидерландов в годы Первой мировой войны // Научные ведомости БелГУ. Серия "История". № 9 (64). 2009. Выпуск 11.С. 66-72.

Соединенные провинции Нидерландов в 1650-1672 гг. и политика Йохана де Витта // Средние века. Выпуск 71 (1-2). М., Наука, 2010. С. 281-312.

К вопросу о роли и месте либеральных и консервативных партий в сегодняшних Нидерландах// 30 години секция "История на света и международните отношения в ново и най-ново време. София, 2010.С. 302-326.

Нидерланды // Малые страны Европы в XX веке. М., URSS, 2011. С. 169-198.

Культура Возрождения. Энциклопедия в двух томах. М.: РОССПЭН, 2011. (21 cтатья; 4,5 п.л)

Генералнитещати на Нидерландияпрез XVII-XIX в. // Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Университетскоиздателство "Св. св. Кирилл и Методий", Велико Търново, 2011. С. 41-59.

Нидерланды в XVI веке;Республика Соединенных провинций в XVII веке;Колониальные владения Нидерландов в XVII веке// Всемирная история.Т. 3: Мир в раннее Новое время. М.: Наука. 2013.С. 178-192;553-564;735-738.

Северные Нидерланды в эпоху наполеоновских войн: от Батавской республики к Королевству Нидерландов // Новая и новейшая история. 2013. № 5. С. 146-164

De russischehistorische wetenschap en Nederland // Vitruvius (Ruslandspecial). [Rotterdam]. Jaargang 7.Nummer 26.December 2013-Januari 2014.P. 12-15 (всоавторствесА.О. Чубарьяном).

Нидерландская революция 16 в.; Нидерланды, исторический очерк // Большая Российская Энциклопедия. М., Энциклопедия: Инфра-М., 2013. Т. 22. C. 607-611; 618-628.

[Отв. ред.] Россия и Нидерланды в XVII-XX вв.: новые исследования и актуальные проблемы. Материалы международной научной конференции (Институт всеобщей истории РАН, 15-16 мая 2013 г.). М.: ИВИ РАН, 2014. ISBN 978-5-94067-409-2. 500 с. 31 п.л.

Изучение истории Нидерландов в России: этапы развития и актуальные проблемы отечественной нидерландистики // Россия и Нидерланды в XVII-XX вв.: новые исследования и актуальные проблемы. Материалы международной научной конференции (Институт всеобщей истории РАН, 15-16 мая 2013 г.). М., 2014.С. 7-30.