СЕМЕНЧЕНКО Лада Владиславовна

Родилась в 1969 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1990 г.

Кандидатская диссертация : Эллинистические мотивы в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия (Москва, 2002).

Канидадат исторических наук, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История религиозно-философских течений раннего иудаизма, влияние античной философии и исторической мысли на иудаизм Второго Храма; история ранней иудейской экзегезы, Иосиф Флавий.

Сочинения:

Апамейская легенда о Ноевом ковчеге // Вестник древней истории №2 (293). 2015. С. 119–139

Были ли саддукеи эпикурейцами? К вопросу о соотношении судьбы, промысла и свободы воли в произведениях Иосифа Флавия // Вестник древней истории №3 (254). 2005 С. 125–142.