Самый культурный чемпионат мира Закончился чемпионат мира по футболу в России. Самое время начать подводить итоги. Они показательны со всех точек зрения. Суммарно города, где проводились матчи мундиаля, приняли более 5 миллионов туристов. На первом месте, разумеется, столица. Более 2,7 миллиона гостей, а Никольская улица, вероятно, навсегда теперь будет ассоциироваться у иностранцев с футболом. В Санкт-Петербурге побывали 600 тысяч туристов, а в Сочи – более полумиллиона. Все и всегда познается в сравнении. Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, страну – хозяйку чемпионата мира по футболу обычно посещают около одного миллиона туристов за короткое время. Россия со значительным запасом превзошла это достижение. При этом никогда... На чтение: 1 минута

Закончился чемпионат мира по футболу в России. Самое время начать подводить итоги. Они показательны со всех точек зрения. Суммарно города, где проводились матчи мундиаля, приняли более 5 миллионов туристов. На первом месте, разумеется, столица. Более 2,7 миллиона гостей, а Никольская улица, вероятно, навсегда теперь будет ассоциироваться у иностранцев с футболом. В Санкт-Петербурге побывали 600 тысяч туристов, а в Сочи – более полумиллиона.

Все и всегда познается в сравнении. Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, страну – хозяйку чемпионата мира по футболу обычно посещают около одного миллиона туристов за короткое время. Россия со значительным запасом превзошла это достижение. При этом никогда вокруг мундиаля не было такой отрицательной рекламы. Английские газеты утверждали, что футбольных болельщиков будут избивать страшные русские хулиганы, да и обычным туристам небезопасно находиться в страшном «Мордоре». Эти утверждения подхватила потом вся западная печать. Прошел месяц. Спросите теперь об этом тех, кто не побоялся приехать. Они с огромным энтузиазмом расскажут вам о русском гостеприимстве, об атмосфере подлинного праздника и о своей влюбленности в страну, где живут очень добрые люди.

Мексиканцы и англичане, французы и аргентинцы, бразильцы и датчане, немцы и нигерийцы – все они с удовольствием будут вспоминать не только сам чемпионат мира, но и культурную программу. Министерство культуры подготовилось к мундиалю. Тут можно привести сотни примеров. Ограничусь одним. Казанский кремль посетило более 297 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру, она дает богатую пищу для размышлений. От перспектив туризма в России до окончательного краха популярного на Западе утверждения про «страну-изгоя».

России останется не только память о прекрасно проведенном чемпионате мира. Тысячи волонтеров, работавших на мундиале. Все они, прошедшие двухлетнюю подготовку, могут быть задействованы при проведении крупных культурных мероприятий. Начиная с многочисленных фестивалей, что позволит сделать их еще более яркими. Не говоря уже о просто спонтанных проявлениях культурного обмена. Например, в Саранске тенор из Ирана Адель два дня подряд поднимался на сцену и поражал своим выступлением. Как говорят горожане, это было невероятно красивое зрелище. Культура не знает границ, она объединяет, и, когда нужно, все говорят на одном языке.

Вот, пожалуй, это – одно из главных наших приобретений от чемпионата мира. Давайте его преумножать. Теперь не только для зарубежных гостей, но в первую очередь – для себя. Никогда не лишне забывать, что кризис государства начинается с кризиса культуры. У нас сейчас на этой ниве все неплохо. Но может быть еще лучше. В этом я убежден.