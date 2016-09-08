РВИО – школа воспитания историей РВИО – школа воспитания историей На чтение: 3 минуты

Сегодня патриотизм закономерно провозглашен национальной идеей. Этот универсальный культурный модус, формирующийся долгим историческим опытом, является сущностью россиянина, его глубинным уровнем массового сознания. Вместе с тем для его торжества необходимо преодолеть тенденции целого периода новейшей российской истории, когда в угоду чуждым духовным ценностям искажалась история Отечества, замалчивались великие подвиги народа, была отринута целенаправленная система патриотического воспитания, как основа консолидации общества и укрепления государства.

Анализ культурологической и философской литературы 90 - х годов прошлого века показывает резкое сокращение интереса к этой теме. К тому же концепт «патриот» широко варьировался, из него выхолащивались вековые духовные ценности. Слова «победа советского народа в Великой Отечественной войне», как и «разгром немецко-фашистской Германии» практически не употреблялись, стыдливо заменялись безликими синонимами. Один из экс министров культуры РФ публично призывал отказаться от поисковой работы и перезахоронения воинов, видя в этом «что-то нездоровое». Исследователи справедливо заметили, что в изданиях «Словаря русского языка» С.И. Ожегова из определения «патриотизма» исчезли слова «готовность к любым жертвам и подвигам». Смысл жертвенности был убран и из других словарных определений патриотизма. В «Краткой философской энциклопедии» 1994 года, как и в «Энциклопедическом словаре по культурологии» 1997 года определений патриотизма нет вообще. Вместе с тем историческая память, удерживающая и транслирующая знания о духовных, ратных и трудовых подвигах народа, традициях российского патриотического сознания не исчезает бесследно. Их возрождение, широкая востребованность побудило к воссозданию Российского военно-исторического Общества (РВИО). Его основные задачи предусматривали консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории и противодействие попыткам ее искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие престижа военной службы, сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Председателем РВИО стал министр культуры России В.Р. Мединский, поборник отечественной культуры, гражданского патриотизма и исторической правды. Его исторический романтизм, бескомпромиссная борьба с мифами о русской цивилизации и советском периоде Отечества, стремление к четкой и понятной государственной культурной политике, направленной на возрождение культурного многообразия при сохранении целостности единого культурного пространства страны обеспечили ему лично и идеям Общества поддержку в регионах. Его книгами зачитываются, в кинотеатрах выстраиваются очереди на фильмы «Батальонъ», «Битва за Севастополь» и др., созданные при поддержке Общества. Лозунг «Без прошлого – нет будущего» нашел достойный отклик. Отделения РВИО были созданы во всех субъектах огромной страны. Они нашли свое место в работе региональных оргкомитетов по патриотическому воспитанию. В своей деятельности они начали использовать не только традиционные средства социокультурной практики, но и современные методы и механизмы превращения исторических знаний в источник гражданского патриотизма. Сегодня повсеместно создаются НКО, институты гражданского общества, ориентированные на изучение истории Отечества, сохранение исторической правды, формирование патриотических настроений. В результате региональная культурная политика многих субъектов страны, органично сочетая местные приоритеты со стратегическими целями государства, стала более многообразной, действенной и целеустремленной. Все это вызывает всевозрастающее раздражение в политических кругах, в которых слово патриотизм не что иное, как моветон. У постмодернистской художественной интеллигенции, которая и рада бы сменить тренд и устоявшиеся пристрастия, однако творить в русле возрождения духовной историко-культурной самобытности народа, преодоления разрыва между специализированным и обыденным уровнем культуры, бережного отношением к классическому наследию она просто не может. В части академической среды, не привыкшей оперативно откликаться на инновационные вызовы времени. Поэтому вместо культурологических дискуссий против министра культуры России началась кампания, в которой все средства хороши – от личностных оскорблений до использования «дела реставраторов». Особенно активно в прессе и на различных форумах обсуждалась ситуация вокруг Изборской крепости. Никого не защищаем, suum cuique. Но при чем здесь министр? В.Р. Мединский был назначен министром в мае 2012 года, а реставрация крепости завершалась уже в декабре. Криминальный флер заслонил сделанное. А проведены колоссальные научно-исследовательские и реставрационные работы в крепостном ансамбле. Выявлены новые объекты: южная стена Никольского захаба, башни – «Плоская», «Воротная» и «Георгиевская», тайные лазы, всходы на стены, многие уникальные фортификационные и инженерные особенности крепости. Это один из немногих примеров столь масштабной, комплексной реставрации и музеефикации крепости в России в последние годы. Сегодня Изборск – один из популярнейших центров событийного и паломнического туризма страны.

2014 год – год 100-летия Первой мировой войны явно войдет в золотой фонд РВИО. Впервые общественно-государственная организация взяла на себя всю ответственность за проведение в стране научных, просветительских, мемориальных мероприятий, посвященных Великой, но во многом и сегодня еще неизвестной войны. По инициативе Общества 1 августа стало памятной датой страны – Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Памятники «Героям Первой мировой войны» были открыты в Москве, Калининграде, Пскове, Туле, Липецке, Гусеве, Саранске. Установить памятник именно в Пскове предложил председатель РВИО Мединский В.Р., учитывая роль Пскова в годы Первой мировой войны, исторические последствия отречения императора Николая II от престола. В официальной церемонии его открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, командующий ВДВ России В.А. Шаманов, Губернатор Псковской области А.А. Турчак, много делающий для развития патриотического воспитания в области. Памятник, созданный народным художником РФ Салаватом Щербаковым, финалистом конкурса на лучший памятник героям Первой мировой войны, объявленного Российским военно-историческим обществом, стал одним из центров культурно-просветительных и военно-патриотических мероприятий города. Была реализована и мощная музейно-выставочная программа. В Государственном музее-заповеднике «Царское село» открыт первый в России музей Первой мировой войны. С целью углубления военно-исторических знаний 1 сентября 2014 года в школах страны прошли тематические уроки, посвященные 100-летию Первой мировой войны. Целенаправленная работа по пропаганде ее итогов, изучение роли прифронтовых территорий, популяризация проявленного патриотизма и примеров воинской доблести, по сохранению меморий и установке памятников вызвала большой интерес у псковичей, отозвалась многими инициативами. В Псковском музее-заповеднике успешно работала выставка «Петергоф. Первая мировая. Прелюдия трагедии». Она стала важным моментом осмысления начального этапа войны. Архивным управлением области был издан сборник документов «Псковская губерния в годы Первой мировой войны», псковским краеведом Бирюком С.Н. – книга «За Веру, Царя и Отечество. Псковские полки в Первой мировой войне 1914-1918гг.». 6 августа 2015 года отделением РВИО в Пскове был проведен тематический день, посвященный 100-летию беспрецедентного подвига 13 роты 226 Землянского полка Русской императорской армии и его командира псковича подпоручика Владимира Котлинского, вошедшего в военную историю, как «атака мертвецов». На кладбище Жен Мироносиц, на руинах взорванной часовни Воскресения Христова в память о захороненных солдатах и офицерах русской армии и предположительно самого Котлинского освящен памятный крест. На набережной реки Великой, у здания бывшего штаба Северного фронта, открыт памятник (скульптор А. Пальмин), посвященный героям – псковичам Первой мировой войны. В историческую память псковичей возвращено великое незаслуженно забытое имя. Сегодня подвиг В.К. Котлинского приобретает всероссийскую и даже мировую известность: о нем появляются научные и публицистические работы, снимают фильмы. В социальных сетях тексты об Осовецкой обороне собирают тысячи просмотров.

Накопленный опыт в полном объеме был использован РВИО при праздновании 70-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Главной задачей стало правдивое отображение хода и итогов войны, беспримерного подвига народа, воспитание неискаженного исторического сознания и патриотических чувств у молодежи, сохранение народной памяти о героях Победы. Это реализовывалось через специальные проекты и мероприятия РВИО. В поселке Идрица Себежского района Псковской области, название которого начертано на знамени Победы, состоялся антифашистский форум «Сохраним память о Великой Победе». Всероссийская акция «Бессмертный полк» задала новый поистине всенародный формат празднования Дня Победы. На базе 104 полка псковской дивизии ВДВ работал военно-исторический лагерь «Я гражданин и защитник Великой Родины». Это один из семи постоянно действующих в стране лагерей РВИО для детей и подростков. Воспитанники Псковского центра «Патриот» принимали участие в международном военно-историческом лагере «Волховский фронт» на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской области. Задача проекта – привлечь молодежь к поисковой деятельности, обучить их методике и практике работы. Лагерь был организован РВИО и общественной организацией «Поисковое движение России» при содействии Министерства обороны РФ. Псковичи активно участвовали в патриотическом проекте СЗФО «Никто не забыт, ничто не забыто. Книга памяти Северо-Запарного округа», в рамках которого информация обо всех воинских захоронениях региона занесена в единую электронную базу данных. В настоящее время завершена паспортизация почти тысячи воинских захоронений, мемориалов, памятников, братских могил. Рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на Псковщине, вошли в специальное мультимедийное издание «Память всегда жива». С целью вовлечения в военно-патриотическую работу всего массива памятников и памятных мест области, связанных с Великой Отечественной войной, были разработаны 9 автобусных военно-патриотических маршрутов «Дорогами Победы». На них побывало около двух тысяч школьников. В рамках программы РВИО по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, установлено 13 памятников советскому солдату (скульптор В. Шанов) на местах братских захоронений. Два из них открыты в Псковском и Островском районах области. Благодаря поддержки РВИО и лично его председателя в филиале «Военно-исторического музея-заповедника Псковской области» в д. Холматка в комплексе «Линия Сталина», фрагменте единой системы приграничных узловых оборонительных сооружений от Карелии до Черного моря по старой, до 1939 года границе СССР, создан Центр памяти и славы, там погребено более 700 солдат и офицеров, «поднятых» поисковиками с мест их гибели, вблизи этого места. В информационном блоке музейного комплекса установлен бюст председателя ГКО СССР, главнокомандующего И.В. Сталина (скульптор В. Шанов). Открытие бюста вызвало далеко неоднозначную реакцию. Но необходимость его по мнению ветеранов была вызвана тем, что половина из любых десяти подростков могла приблизительно ответить, кто такой Гитлер. Но никто (!) из этих десяти не мог сказать, кто такой Сталин...

Современному человеку присущ «историзм», отражающий противоречивую диалектику общественного развития. Замалчивая «неудобные» моменты истории, подменяя их или «лакируя», мы не только отказываемся от своей истории, духовных скреп, но и прерываем «времен связующую нить». История не бывает ни плохой ни хорошей, она есть, какая она есть. При добросовестном ее прочтении она выступает уроком, щедро передающим бесценный опыт прошлых лет, при искаженном – неправда возводится в абсолют, великое подменяется мелким и сиюминутным. Н.М. Карамзин вопрошал «кто знает, что первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды?» Попыткам переписать историю, исказить итоги Первой мировой и Великой Отечественной войны, принизить подвиг советского народа-победителя и освободителя РВИО противопоставляют системную работу по преодолению фальсификации истории, деформации общественного сознания, торжества исторической правды, сохранению и приумножению веками накопленного патриотического опыта россиян. Об этом со всей определенностью было еще раз заявлено министром культуры России, Председателем Российского военно-исторического Общества Владимиром Мединским на первом Общероссийском историческом собрании.