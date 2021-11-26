РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ - архивная служба России.

С июня 1992 года - Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА); 1941-июнь 1992 годы - Центральный государственный военно-исторический архив СССР (ЦГВИА СССР); 1935-1941 годы - Ленинградский военно-исторический архив (ЛВИА); 1933-1941 годы - Центральный военно-исторический архив СССР (ЦВИА); 1925-1933 годы - Военно-исторический архив (ВИА) РСФСР; 1926-1935 годы - Военный отдел Ленинградского отделения Центрального исторического архива; 1918-1925 годы - Военно-морская секция ЕГАФ; 1906-1918 годы - Военно-ученый архив Главного управления Генерального штаба; 1867-1906 годы - Военно-ученый архив Главного штаба (ВУА); 1865-1918 годы - Московское отделение Общего архива Главного штаба; 1863-1867 годы - Военно-исторический и топографический архив Главного управления Генерального штаба; 1819-1865 годы - Московское отделение архива Инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества; 1812-1863 годы - Архив Военно-топографического депо Военного министерства; 1797-1812 годы - Собственное его императорского величества депо карт.

РГВИА сконцентрировал ряд крупных комплексов военно-исторической документации. Его предшественниками были старейшие военные архивы Российской империи.

Собственное его императорского величества депо карт было образовано 8 августа 1797 года в Санкт-Петербурге по приказу Павла I и в 1812 году вошло в состав вновь образованного Архива Военно-топографического депо; с 1863 года - Архив военно-исторический и топографический Главного управления Генерального штаба; с 1867 года - Военно-ученый архив Главного штаба; с 1906 года - Военно-ученый архив Главного управления Генерального штаба.

27 января 1812 года образован Архив Инспекторского департамента. 7 февраля 1819 года образовано Московское отделение архива Инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества.; с 1865 года - Московское отделение Общего архива Главного штаба, с 1866 года - также (по местонахождению) - Лефортовский архив.

В 1860-е годы образован Московский военно-окружной архив при штабе Московского военного округа.

Приказом верховного главнокомандующего № 65 от 22 сентября 1914 года образовано Центральное хранилище военно-исторических дел действующей армии, находящееся в непосредственном ведении Лефортовского архива.

В 1918 году документы вышеуказанных архивов вошли в состав Военно-морской секции ЕГАФ РСФСР. Военно-ученый и Лефортовский архивы просуществовали в составе секции до 1925 года, когда на их базе был создан Военно-исторический архив РСФСР; с 1933 года - Центральный военно-исторический архив СССР, с 1941 года - Центральный государственный военно-исторический архив СССР, с 1992 года - Российский государственный военно-исторический архив.

В 1995 году архив был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.