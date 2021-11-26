РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА - архивная служба России.

Российский государственный архив литературы и искусства - “Архив муз” - является крупнейшим хранилищем России, в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. Основан в 1941 году, частично на базе собрания Государственного литературного музея - Гослитмузея (ГЛМ) - как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). Сюда же были переданы профильные фонды из ЦГАОР СССР, ГИМ, ЦГАДА, Государственной Третьяковской галереи и других архивохранилищ. В 1954 году переименован в ЦГАЛИ СССР, а в 1992 году - в РГАЛИ. Указом Президента РФ от 2 апреля 1997 года. РГАЛИ был включен, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Русским музеем, Государственным архивом РФ, Российским государственным военно-историческим архивом, Российским государственным архивом древних актов и др., в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры. В архиве собраны фонды органов центрального управления в области культуры, театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов.