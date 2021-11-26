РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ - архивная служба России.

С апреля 1992 года - Российский государственный архив древних актов (РГАДА); 1941-апрель 1992 годы - Центральный государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА); 1931-1941 годы - Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ); 1925-1931 годы - Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР; 1919-1939 годы - Центральный Межевой архив; 1869-1920 годы - Московское отделение Общего архива Министерства Императорского двора; 1852-1920 годы - Московский архив Министерства юстиции (МАМЮ); 1834-1918 годы - Государственный архив Российской империи (Госархив); 1854-1882 годы - Государственное древлехранилище хартий и рукописей; 1832-1920 годы - Московский главный архив Министерства иностранных дел (МГАМИД); 1782-1852 годы - Московский государственный архив старых дел; 1768-1919 годы - Архив Межевой канцелярии; 1768-1852 годы - Архив прежних вотчинных дел; 1763-1852 годы - Разрядно-Сенатский архив; 1724-1832 годы - Московский архив Коллегии иностранных дел (МАКИД);

РГАДА сложился на базе пяти основных дореволюционных исторических архивов России:

Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ), образованного в 1852 году путем объединения московских исторических ведомственных архивов - Разрядно-Сенатского архива, образованного в 1763 году, Архива прежних вотчинных дел, образованного в 1768 году, Государственного архива старых дел, образованного в 1782 году, Архива московских департаментов Сената и архивов местных учреждений России, ликвидированных реформами 1860-х годов;

Московского главного архива Министерства иностранных дел (МГАМИД), с 1724 года по 1832 год - Московский архив Коллегии иностранных дел (МАКИД); в 1882 году с ним было слито Государственное древлехранилище хартий и рукописей, с 1834 года находившееся в системе дворцовых архивов;

Государственного архива МИД (после 1917 года - Государственный архив Российской империи, возник в 1801 году, выделился из Петербургского архива Коллегии иностранных дел в 1834 году, до 1917 года находился в Санкт-Петербурге);

Московского отделения Общего архива Министерства Императорского двора (создано в 1869 году из объединенных Архива Оружейной палаты и Архива Московской дворцовой конторы, до 1888 года именовалось Московским дворцовым архивом;

Архива Межевой канцелярии, созданного в 1768 году (в 1919-1939 годах - Центральный межевой архив).

В 1918 году документы этих архивов вошли в состав юридической и историко-культурной секций Единого государственного архивного фонда. В 1925 году вышеуказанные архивы (кроме Центрального межевого) слиты в Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР; сюда же поступили национализированные архивы московских учреждений Синода, церквей и монастырей, личные и родовые фонды. В 1931 году Древлехранилище преобразовано в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), в состав которого в 1938-1939 годах вошел и Центральный межевой архив. В 1941 году ГАФКЭ переименован в Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА; в 1985-1991 годах - ЦГАДА СССР); в 1992 году вновь переименован в Российский государственный архив древних актов (РГАДА). В 1993 году внесен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.