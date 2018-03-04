Российское кино взломало голливудские правила Источник: РИА Новости Ряды миллиардеров отечественного кино пополнились очередной спортивной мелодрамой для девочек. На завидный и психологически рубежный кассовый показатель с девятью нулями фильм "Лед" вышел всего лишь за пару уик-эндов. Любопытно, что первая неделя "Льда" случилась посреди триумфального шествия другой девчачьей мелодрамы — "50 оттенков свободы". Тех самых, которыми возмущался тогда министр культуры В. Мединский: мол, заокеанская пошлятина отхватила слишком большую долю сеансов и "обрушила целый ряд наших фильмов, которые сейчас идут в прокате". И что? Стоило "Оттенкам" лоб в лоб столкнуться в прямой конкуренции с российским продуктом, рассчитанным на ту же публику, — заглохло их "триумфальное шествие", как немец под Москвой. И наша публика убедительно опровергла встревоженность министра. Очевидно, российские девочки... На чтение: 1 минута

Источник: РИА Новости

Ряды миллиардеров отечественного кино пополнились очередной спортивной мелодрамой для девочек. На завидный и психологически рубежный кассовый показатель с девятью нулями фильм "Лед" вышел всего лишь за пару уик-эндов.

Любопытно, что первая неделя "Льда" случилась посреди триумфального шествия другой девчачьей мелодрамы — "50 оттенков свободы". Тех самых, которыми возмущался тогда министр культуры В. Мединский: мол, заокеанская пошлятина отхватила слишком большую долю сеансов и "обрушила целый ряд наших фильмов, которые сейчас идут в прокате".

И что? Стоило "Оттенкам" лоб в лоб столкнуться в прямой конкуренции с российским продуктом, рассчитанным на ту же публику, — заглохло их "триумфальное шествие", как немец под Москвой. И наша публика убедительно опровергла встревоженность министра. Очевидно, российские девочки сердцем чуют, когда кино — о них и для них. О том, как наши девочки и мальчики трудятся, страдают, терпят и любят — для того, чтобы сделать радость таким же девочкам и мальчикам и ровно через это добиться успеха.

Кадр из фильма "Лед"

Но сегодня стоит поговорить не только о конкретном фильме, но и об одной любопытной особенности отечественного кинопроката. Причем особенности, которая как раз привычками публики и создана.

Есть такое "правило первого уик-энда". Оно о том, что надо ударно сорвать кассу в первые дни проката нового фильма, а потом — как кривая вывезет. Правило не то чтобы непререкаемое, но в подавляющем большинстве случаев (близко к 100%) так и происходит.

Правило это голливудское — как и все, что связано с кино как бизнесом. Происходит из структуры рынка проката, масштабов кинофикации страны Америки и прочей местной специфики.

Отсюда — отработанные до автоматизма механизмы продвижения, нагнетания, впаривания ожиданий и всего такого. В общем, мобилизация зрителя, чтоб вот прямо сейчас занес в кассу — и до следующего раза свободен.

Все то же самое (с поправками на имеющиеся ресурсы, мастерство исполнения и опять же местную специфику) мы наблюдаем и у нас.

Заморское правило справедливо и для нашего рынка, стало быть. Потому что "учение Голливуда всесильно, пока оно верно и приносит профит".

Однако должна же быть у России особенная стать? Должна. И вот она.

Самые успешные российские фильмы на заморское правило первого уик-энда плевать хотели и нарушают его напропалую.

Вот три фильма, которые в течение года сменяли друг друга в качестве кассовых рекордсменов российского постсоветского проката.

"Движение вверх" . Первый уик-энд — 109,3 миллиона, второй принес 645,8 миллиона. Итог на сегодня — 2,9 миллиарда (причем прокат продолжается).

"Последний богатырь" . Первый уик-энд — 441,5 миллиона, второй добавил 610 миллионов. Итог — 1,65 миллиарда.

"Викинг" . Первый уик-энд — 237,8 миллиона, второй собрал 374 миллиона. Итог — 1,49 миллиарда.

Кадр из фильма "Викинг"

Не по букве, но по духу к этой троице примыкают еще два фильма, у которых показатели второго уик-энда меньше первого, но слегка.

"Экипаж" . Первый уик-энд — 442,4 миллиона, сборы второго — 437,9 миллиона. Итог — 1,4 миллиарда.

И вот теперь — "Лед" . Первый уик-энд собрал 451,2 миллиона (абсолютный рекорд, кстати), второй — 384,9 миллиона. Итог по состоянию на сейчас — 1,15 миллиарда.

Чтобы не раздувать выдуманных сенсаций: это — исключения. Остальные фильмы, даже самые успешные, собирали кассу в основном в строгом соответствии с "правилом первого уик-энда".

Кадр из фильма "Последний богатырь"

Но эта-то троица (или пятерка) интересна тем, что в ней наблюдаются закономерности, как раз и объясняющие особенности российского кинопроката.

Пресловутый "Викинг", по всем голливудским правилам, выходил на рынок под барабаны разнузданной рекламной кампании и через крупнокалиберные телевизионные громкоговорители. Не сильно помогло: первые сборы были приличными, но не более того — даже меньше, чем потом у "Притяжения" и "Салюта-7".

Со второй недели, однако, пошел рост.

"Последний богатырь" выходил на рынок с грамотной, но в общем не сильно навязчивой рекламой. А первые сборы — умопомрачительные, и они продолжали расти по дистанции.

"Движение вверх" тоже выкатывалось штатно, без лихого маркетинга. И первые сборы — можно сказать, даже позорные для блокбастера с такими амбициями. Но зато и рост второй недели — невообразимо, неповторимо рекордный: вшестеро!

"Экипаж" и "Лед" и рекламой обделены не были, и сами выступили ровненько.

Что показательно общего? Стартовые сборы слабо соотносятся с масштабом рекламной кампании.

Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Но при этом все пятеро от своих первых зрителей получили хвалебные отклики — то есть заработало сарафанное радио. Уточняю: сыграли не мнения изысканных критиков, а именно мнение массового зрителя.

Сарафанное радио — и есть самая эффективная рекламная кампания в России. Массовый зритель не слишком доверяет креативу от маркетологов. Наоборот, есть народное поверье: если кто-то без мыла лезет в глаза из каждого утюга — значит, точно пустышку впаривают.

А вот соседу, сослуживцу или просто приятелю — такому же, как и он, массовому зрителю — наш человек доверяет. Тогда даже на навязчивую рекламу ругаться не будет. Скажет: ну, раз Вася хвалит — значит, и в рекламе случайно не врут.

В общем, бюджеты на продвижение в России можно экономить: все равно не в коня корм.

Лучше кино хорошее сделать. А хорошее кино — это не про себя, а про людей и для людей.

Ничего оригинального.

Кадр из фильма "Лед"