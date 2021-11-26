РОМАНЧУК АЛЛА ИЛЬИНИЧНА

Родилась в 1942 г., г. Мариинск Кемеровской обл. В 1962—1967 годах училась на историческом факультете Уральского государственного университета (УрГУ). В 1969-2000 годах являлась руководителем Крымской археологической экспедиции УрГУ. В 1972 году после окончания аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию «Византийский провинциальный город в период „тёмных веков“».

В 1978 году получила учёное звание доцента по кафедре истории древнего мира и средних веков УрГУ им. А. М. Горького. Защитила докторскую диссертацию по теме «Топография византийского города как источник (на материалах византийского Херсона)» в 1991 году.

В 1991-2001 годах заведовала кафедрой археологии Уральского государственного университета. В 1992 году была утверждена в учёном звании профессора .

Учителя : профессор Михаил Яковлевич Сюзюмов.

Область интересов : Российская и всеобщая история, археология, историография.

Сочинения:

Херсонес VI — первой половины IX в. — Свердловск, 1976. — 48 с.

Херсонес XII—XIV вв.: Историческая топография. — Красноярск, 1986. — 194 с.

Возрождение античного города: Очерк истории изучения. — Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991.

Были и легенды Херсонеса. Симферополь, 1996.

Человек и общества античности. — Екатеринбург:Изд-во Уральского университета, 1997. — С. 114.

Очерки истории и археологии византийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. — 390 с.

Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003. — 454 с.

Строительные материалы византийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. — 238 с.

Результаты применения разведочной аэрофотосъемки западной части городища Херсонеса Таврического в 2005 г.: науч. доклад/ А. И. Романчук, В. А. Филиппов. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. — 36 с.

Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Часть 2. Византийский город. Екатеринбург, 2007. — 664 с.