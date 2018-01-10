Режиссер «Движения вверх»: Мы были обречены что-то придумывать Антон Мегердичев в интервью порталу «История.РФ» – о том, что и почему изменено в фильме о финальном матче по баскетболу ОИ-1972. Спортивные драмы в последнее время пользуются особым успехом у российского кинозрителя. Вспомним хотя бы фильм «Легенда № 17», где в основе сюжета борьба советских хоккеистов с канадской сборной в Суперсерии-1972. Снимать такое кино, конечно, полезно и нужно, ведь когда-то имя хоккеиста Валерия Харламова было на слуху у каждого жителя СССР, а сегодня он и другие спортсмены, перевернувшие историю, увы, менее известны. Продюсеры «Легенды» решили не останавливаться на достигнутом и выпустили новый фильм о достижениях советских спортсменов. На этот раз... На чтение: 2 минуты

Антон Мегердичев в интервью порталу «История.РФ» – о том, что и почему изменено в фильме о финальном матче по баскетболу ОИ-1972.

Спортивные драмы в последнее время пользуются особым успехом у российского кинозрителя. Вспомним хотя бы фильм «Легенда № 17», где в основе сюжета борьба советских хоккеистов с канадской сборной в Суперсерии-1972. Снимать такое кино, конечно, полезно и нужно, ведь когда-то имя хоккеиста Валерия Харламова было на слуху у каждого жителя СССР, а сегодня он и другие спортсмены, перевернувшие историю, увы, менее известны.

Продюсеры «Легенды» решили не останавливаться на достигнутом и выпустили новый фильм о достижениях советских спортсменов. На этот раз в центре внимания Леонида Верещагина, Антона Златопольского и их коллег оказался, возможно, даже более выдающийся успех. Фильм «Движение вверх», который вышел на экраны 28 декабря 2017 года, посвящен баскетбольному матчу между сборными СССР и США. Тогда, в 1972 году, во время Олимпиады в Мюнхене наши спортсмены буквально вырвали победу из рук признанных чемпионов. Исход игры решили последние три секунды – именно их хватило Александру Белову, чтобы совершить победный бросок. Так американские баскетболисты лишились звания «непобедимой» команды, а советская страна еще долго отмечала свой успех.

Картина «Движение вверх» получила высокую оценку Министра культуры РФ Владимира Мединского: он назвал фильм лучшим кино в своем жанре. Кроме того, лента имеет все шансы попасть в тройку самых кассовых российских фильмов: всего за две недели проката картина уже собрала 1,32 миллиарда рублей и вошла в топ-250 «КиноПоиска». Многие из тех, кто сходил на этот фильм, отмечают такие его достоинства, как проработанные характеры героев и интересные, подробно показанные сюжетные линии. Каждый из персонажей раскрывается по ходу фильма, учится взаимодействовать с командой и тренером, а итогом этого взаимодействия является тот самый триумф. Примечательно и то, что эта команда в каком-то смысле олицетворяла собой весь Советский Союз: в ней были и русские, и грузины, и украинцы, и казахи, и белорусы, и литовцы. Без конфликтов не обходилось, но в итоге игроки сработали как одно целое, и у них все получилось.

Впрочем, далеко не все зрители и критики оказались настроены так положительно. Некоторые обвинили создателей фильма в искажении фактов, хотя сценарий был написан по одноименной книге Сергея Белова – одного из ключевых игроков той самой легендарной сборной.

Чтобы не ходить вокруг да около, мы решили спросить у самих создателей картины, где и почему они позволили себе проявить фантазию и повредила ли она картине. На вопросы «Истории.РФ» ответил режиссер драмы Антон Мегердичев.

Мы брали реальные события и меняли их во времени

– Антон, поздравляю вас с успешным прокатом картины, она явно в числе фаворитов. Почитала рецензии на фильм «Движение вверх», и, должна заметить, большинство из них положительные. Но есть среди кинокритиков и зрителей те, кто винит вас в искажении фактов и коверканье историй персонажей. Насколько эти придирки обоснованны?

– Я уже неоднократно говорил, что, если мы хотим рассказать легенду и сделать приличное кино, понятное и доступное миллионам наших сограждан, а не только тем, кто в теме, мы обречены что-то придумывать. Сценарист, когда конструирует историю, обречен на некое придумывание для того, чтобы в два часа уместить наиболее яркие эпизоды жизни абсолютно реальных людей. В общем-то, у нас и была такая цель. Сценарий писался таким образом, чтобы быть близким к характеру (персонажей. – Прим. ред. ). Это не знак равенства между персонажем фильма и его прототипом, но все-таки мы хотели в той или иной степени «попасть» в характер. Где нам это удалось, а где нет – это уже решать зрителям и критикам.

– Что именно вы изменили и почему?

– Мы позволяли себе брать некие события из жизни этих персонажей и менять их во времени. Условно говоря, мы вставляли в тот или иной временной отрезок событие, которое произошло годом позже, и так далее. Еще раз подчеркиваю: этот фильм снят для всех наших сограждан, любителей и не любителей этой темы. Он сделан для того, чтобы зрители заглянули в интернет и узнали историю, – другим способом это сделать, я считаю, невозможно.

– И тем не менее вы пошли навстречу вдове тренера Владимира Кондрашина: я читала, что ей не понравились многие сцены фильма, и их в итоге вырезали, а персонажу Владимира Машкова, во избежание новых разногласий, даже дали другую фамилию – Гаранжин.

– Да, мы убрали все, что можно было убрать. На мой взгляд, фильм очень здорово изменили с точки зрения художественного произведения, сделали его более ровным. Но почему-то мне кажется, что они (родные Кондрашина. – Прим. ред. ) находятся под влиянием каких-то нечистоплотных людей, поскольку продюсерам до конца все равно не удалось договориться с ними.

Главное – не внешность, а характер

– Все спортсмены у вас в фильме как на подбор: высокие, хорошо сложенные – настоящие баскетболисты. Сложно было подобрать такой каст?

– Кастинг был непростой, но мы не гнались за внешним сходством. Мы больше всего хотели попасть в образ, в тот характер, который нам нужен в картине. Понимаете, мы не делали «клоунов», мы делали героев. Героев, о которых у нас на тот момент мало кто помнил, а сейчас, я надеюсь, будут помнить.

– Кстати, эту тему отчасти затронул в своем интервью Иван Колесников, сыгравший баскетболиста Александра Белова. Сравнивая «Движение вверх» с фильмом «Легенда № 17», над которым работала та же команда продюсеров, он отметил, что «хоккеем в нашей стране интересуется гораздо больше людей, чем баскетболом», поскольку последний вид спорта «гораздо менее смотрибельный». Вы согласны с этим?

– Справедливости ради, я скажу, что в тот момент, когда выходила «Легенда № 17», фамилия Харламов ассоциировалась с актером Гариком «Бульдогом» Харламовым на порядок выше, чем с хоккеистом. Наше советское прошлое все дальше и дальше от нас. Поэтому вообще делать такие фильмы – сложное дело.

С.А. Белов

– А как вы наткнулись на эту историю? Вдохновились книгой Сергея Белова?

– Нет, этот фильм мне предложил снять Леонид Верещагин, генеральный продюсер компании «ТРИТЭ». Через год мне был предоставлен сценарий. Я его изучил, прочитал в интернете о судьбах всех этих людей, уже потом прочитал книгу Белова и понял, что это необходимо сделать.

– Фильм вышел в прокат практически накануне Олимпийских игр в Южной Корее. Это простое совпадение или так было задумано?

– Безусловно, это абсолютная случайность. Беседа на тему этого фильма шла еще в 2013 году, а в 2014-м я подписал контракт на съемки. Тогда еще была совершенно другая ситуация (с нашими олимпийцами. – Прим. ред. ), и никто не знал, когда картина выйдет на экраны.

Белов страдал, но играл до последнего

– Какая у этого фильма главная идея? О чем он прежде всего – о силе духа отдельного человека или о спасительном единении, становлении команды?

– Для меня, конечно, интересно то, что это были люди разных национальностей. Безусловно, в этом есть некая советская действительность, которая, как Атлантида, ушла от нас навсегда – вряд ли уже люди будут так дружить и быть одним целым, как тогда, хотя кто знает… Что касается главной идеи, то она заключается в том, что человек должен прежде всего победить себя. Каждый из персонажей этого фильма прошел свой путь, у каждого была своя арка, когда он должен был в первую очередь превзойти себя и даже в какой-то степени отказаться от своих убеждений, переосмыслить их. И только тогда получается совершенно ошеломляющий результат и все стены рушатся.

– Согласна, каждый из героев проходит свое испытание, и оно не из легких. Самой трагичной мне, конечно, показалась история Александра Белова. Он ведь действительно страдал от болей в сердце и умер молодым…

– Да, в 1976 году Александр Белов действительно скончался от саркомы сердца на 27-м году жизни. Другое дело, что на Олимпиаде в Мюнхене он еще ничего не знал о своей болезни. Но мы позволили себе поменять время и место, для того чтобы сделать историю более емкой. А все, что было показано в картине, на самом деле произошло с ним потом. Кондрашин выпускал его играть, и ему нельзя было резко бросать тренировки, потому что это только ухудшало его состояние. Он играл до последнего. Все это было, только время и место мы позволили себе изменить.