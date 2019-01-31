Размывая историческую память «Разделяй и властвуй» – принцип государственной политики, восходящий к Древнему Риму. В современном пиаре он получил продолжение в виде принципа «размытия», когда что-то единое искусственно дробят на части с целью нанесения вреда или его полного уничтожения. В рамках этого размываются доминанты, которые когда-то казались незыблемыми. Вот, например, память о Великой Отечественной войне и участия в ней советского народа. Четыре десятилетия мы помнили о той страшной цене, которую заплатила наша страна в борьбе с фашизмом, о подвиге солдат и тружеников тыла, о том, кто спас Европу и весь мир, и о том, кто повинен в развязывании той страшной войны. Но с... На чтение: 1 минута

«Разделяй и властвуй» – принцип государственной политики, восходящий к Древнему Риму. В современном пиаре он получил продолжение в виде принципа «размытия», когда что-то единое искусственно дробят на части с целью нанесения вреда или его полного уничтожения. В рамках этого размываются доминанты, которые когда-то казались незыблемыми. Вот, например, память о Великой Отечественной войне и участия в ней советского народа. Четыре десятилетия мы помнили о той страшной цене, которую заплатила наша страна в борьбе с фашизмом, о подвиге солдат и тружеников тыла, о том, кто спас Европу и весь мир, и о том, кто повинен в развязывании той страшной войны. Но с распадом СССР, когда идеологические основы были подорваны, оказалось, что историческая память о той войне не так уж сильна, как оно должно быть, должно быть прежде всего для нашего выживания как народа, как нации. Никому сильная Россия не нужна, кроме нас самих, поэтому сейчас извне оказывается большое давление на те сферы, которые делают нас сильными, это прежде всего культура и история, а точнее, историческая память. Враг пытается разрушить преемственность поколений, внушить, что мы потомки не героев, а бездарей и тех, кто выжил под гнетом кровавых тиранов. Вместе с героями нас лишают и их символов.

Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то главный ее символ в последние годы – это, безусловно, георгиевская ленточка. Она воплощает в себе воинскую доблесть, мужество и героизм наших защитников. Причем не только воинов советского периода, но и участников Первой мировой войны, тем самым ленточка несет в себе и некую объединяющую идею. Все это не может не раздражать врагов России, которые давно устроили бойкот этому символу. Формально это объясняется тем, что георгиевские цвета – черный и оранжевый – используют сейчас защитники Донбасса (такие ненавистные для Запада). Однако это только повод, на цвета Победы организовано наступление антироссийских сил с целью уничтожить этот символ. И примеров таких действий множество, самый свежий – оливковая лента Ленинградской Победы. Совсем недавно выяснилось, что у блокадников появился новый символ, выдержанный в светло-зеленых тонах, повторяющих цвета, использованные на медалях «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». И на прошедших торжествах в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады многие ветераны и официальные лица пришли не с георгиевскими лентами, а с оливковыми, которые им активно раздавали перед акцией. И в этом нет, на первый взгляд, ничего плохого. Ведь есть и другие символы тех или иных событий – красные маки, белые и розовые ленты... Теперь появилась и оливковая лента.

Но и вводить в заблуждение это не должно. Задача новой ленты заключается в том, чтобы размыть символизм ленты георгиевской. Стоит ожидать, что скоро и у защитников Москвы появится свой символ, затем что-то придумают и для тех, кто воевал с Японией, новые ленты будут у моряков и подводников, саперов и войск НКВД... Так потихоньку начнет исчезать то, что нас всех объединяет, все будут считать себя не частью чего-то единого, а частью какой-то определенной группы. А на Параде Победы будет символика всех цветов радуги. Именно этого добивался Гитлер, строя планы о принципах работы оккупационных властей на территории СССР: всех разделить по этническому, конфессиональному, имущественному и другим признакам. Отдельными группами легче управлять. Идея разных лент сводится к тому же.

Стоит ли удивляться в этой связи, что все это пришло к нам из-за рубежа. Данную ленту активно продвигают в США, включая официальных представителей этой страны, участвующих в совместных мероприятиях. Например, оливковую ленту нацепил на себя генконсул США во Владивостоке на праздновании Победы над Японией, что выглядело традиционной для Штатов манерой, наставлением, что мы должны делать и как себя вести. К слову сказать, георгиевские ленты они принципиально не используют, забывая о том, кто в реальности одолел Гитлера и японских милитаристов. В этой связи не удивлюсь, если окажется, что данные ленты были пошиты в том числе на деньги каких-нибудь зарубежных фондов.

Нам открыто навязывают, что оливковый – это настоящий цвет победы. А как же красное знамя над захваченным Рейхстагом? А ведь оливковая ветвь – это даже не лавровый венок победителя, это символ мира. Мы за мир. И никто не сделал больше, чем наша страна, для сохранения жизни на планете, не дав погибнуть в огне мировой войны. Вот только сегодня больше всего о мире рассуждают те, кто часто несет другим войну. А нашей стране из века в век приходится защищаться от агрессии тех, кто навязывает нам ленты оливкового цвета.

Мы всегда давали отпор врагу. Теперь некоторые чиновники активно продвигают иную тенденцию, видимо, по недомыслию помогая врагам России менять георгиевскую ленточку на другие символы. В этой связи нам всем необходимо объединиться вокруг имеющихся образцов мужества, самопожертвования и героизма, таких как 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и, конечно, символа Победы – Георгиевской ленты. Мы должны быть самодостаточны, принимать и любить свою историю такой, какая она есть, тем более в ней более чем достаточно самых разных примеров для гордости. А если мы будем в себе сомневаться, а тем более придумывать себе новые, ложные идеалы, нас легко будет разделить и победить.