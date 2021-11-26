ПРОРЫВ БЛОКАДЫ, МУЗЕЙ

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». История музея-заповедника фактически началась в 1970-х годах, когда было принято решение о создании в Южном Приладожье на территории современного Кировского района военно-исторического и мемориального комплекса в зоне прорыва блокады .

В соответствии с этим решением 7 мая 1985 года в мемориальной зоне «Марьино» у Ладожского моста был открыт музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». На базе диорамы в 1990-м году и был создан музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», куда вошли известные мемориальные комплексы «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также ряд памятников, памятных мест и памятных знаков, посвященных героическим защитникам города на Неве.

В 1988 году в состав музея-заповедника на правах филиала вошел музей «Дорога Жизни» в д. Кобона Кировского района ЛО. В здании музея находилась и экспозиция, посвященная поэту А. Прокофьеву - уроженцу этих мест. В 2010 году музей пострадал от пожара и в настоящее время закрыт. В 1994 году у музея-заповедника появился выставочный зал в городе Кировске. Здесь же находится музейная администрация. Основная экспозиция музея - диорама - посвящена операции «Искра» в январе 1943 года.

Иллюстрации:

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».