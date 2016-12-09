Праздник трёх Россий. К годовщине Дня героев Праздник трёх Россий. К годовщине Дня героев На чтение: 2 минуты

9 декабря, после принятия в 2007 году соответствующего закона, в России отмечается День героев Отечества.

С сегодняшним праздником связан один досадный казус, очевидный всякому, кто интересуется историей. Отмечать его на самом деле правильно двумя днями раньше (об этом далее). Однако, раз уж так случилось и установилось, менять поздно. Да и не следует: лишнее подтверждение тому факту, что история всегда потешается над теми, кто её плохо знает.

Сегодня, когда мы справляем 9-летие дня, объединяющего три России, стоит поговорить о том, что хоть повернуть время вспять нельзя, но взять из него в будущее самое ценное – можно.

Откуда праздник пошёл

Закону ещё даже 10 лет не исполнилось, но традиция праздника, разумеется, древнее. 26 ноября (по старому стилю, 7 декабря – по новому), начиная с 1769 года в России отмечался день Георгиевского кавалера – в память об учреждении Екатериной II ордена Святого Георгия. Почему не 9-го? Потому что в XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11, а не 13 дней.

Смысл ордена известен – его давали за личную храбрость: « Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом: но даётся оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком... ».

Сперва четырьмя степенями этого ордена награждали только офицеров, но с 1807 года прибавилась так называемая «пятая степень» – Георгиевский крест, имевший (не сразу, а с 1856 года) также четыре степени и предназначенный для нижних чинов.

Орденов в России и тогда хватало. Владимир, Анна, Андрей Первозванный (наивысшая награда империи). Однако выдержка из письма Александра Васильевича Суворова дочери свидетельствует о том, что он получил « ...знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия... чуть, право, от радости не умер ». То есть даже высшей награде он не так обрадовался, как ордену Св. Георгия.

Почему так? Возможно потому, что сообщество кавалеров этого ордена со временем оформилось если не в касту, то в своего рода почётный клуб. Едва ли не единственный, куда не было хода «по блату» – только за личные заслуги. Ну и к тому же Георгиевским кавалером считался и награждённый «офицерским», и «солдатским» Георгием, в этом смысле награда немыслимым в то время образом стирала сословные грани, признавая только одно достоинство: храбрость в служении России. В этом смысле статут соблюдался довольно строго, послабления допускались разве что для членов дома Романовых. Которые, впрочем, проявляли такую же ажитацию, как и Суворов.

Штаны вместо Георгия

Революция отменила многое, в том числе и прежние награды для героев. Однако их самих и необходимости их награждения она отменить не могла. Другое дело, что прежние традиции исчезли, а новых не было и их поиск некоторое время продолжался.

Многие помнят первые минуты фильма «Офицеры»: Алексей Трофимов прибывает в на место службы в Среднюю Азию, где выясняется, что за меткую стрельбу он награждён красными революционными шароварами. И это совсем не придумка сценариста. Скажем, герой Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн казак Константин Недорубов (полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза) за участие в боях против Врангеля получил именно такую награду, и вряд ли он один.

В СССР подход к личной храбрости был несколько иным. Она, разумеется, ценилась, но прежде всего в её практическом воплощении. Поэтому офицерские ордена (после восстановления офицерского звания и отмены института «красных командиров») отличали прежде всего искусство командира. А экипажи танков и самолётов получали награды, в том числе за сбитую/уничтоженную технику. А орден Славы – полный советский аналог Георгиевского креста – также вручался только рядовому, сержантскому и мичманскому составу.

Кресты рядом со звёздами

Нужно отметить, что, хоть своего дня в череде военных праздников у Георгиевских кавалеров после 1917 года не стало, сами они продолжали таковыми считаться, хотя и неофициально. В хронике хватает кадров, на которых кресты и даже Георгиевские медали (с профилем Николая II, при котором награда и появилась) мирно соседствуют с советскими.

Проект постановления СНК о регламенте ношения царских наград готовился в 1944 году (кавалеров Георгия планировалось приравнять в статусе к кавалерам ордена Славы). Однако решение так и не было принято. Возможно потому, что Георгиями продолжали награждать при Временном правительстве и в Белой гвардии. Может, из-за несоответствия количества степеней награждения. Тем не менее, именно во время Великой Отечественной ношение дореволюционных наград стало массовым. Что вполне объяснимо: немцы-то (генералитет, по крайней мере) были теми же самыми.

Спустя 89 лет

Решение восстановить орден было принято в начале 1990-х, но фактически это произошло только в 2000 году, когда был разработан новый статут ордена и креста. Однако, поскольку статут предусматривал награждение только в случае внешней агрессии, ни орденом, ни крестами никого не награждали до 2008 года, до вторжения Грузии в Южную Осетию. Тогда статут изменили, включив в него «...подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности». Это было первое награждение после 89-летнего перерыва.

Почему просто не восстановили день Георгиевского кавалера вместе с орденом? Хотя бы потому же, почему нельзя восстановить ни Российскую империю, ни Советский Союз. В одну воду дважды не входят. Зато провести линию преемственности можно. Кроме того, в России живут люди, отмеченные похожими наградами (Герои Советского Союза, Герои России и даже кавалеры ордена Славы ещё живы). Поскольку смысл поступков, которые отмечены всеми этими наградами, весьма схож, было бы неправильно выделять специальный день только для ордена Георгия.

Ну и, наконец, такой день – лишнее напоминание о том, что у России, в какой бы исторической форме она не пребывала, никогда не переводились смельчаки и герои.