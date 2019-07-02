РВИО: Правды в фильме «Курск» хватило только на название 27 июня на российские киноэкраны вышел бельгийский художественный фильм «Курск» Он посвящен одной из самых тяжелых катастроф, произошедших в современной России, – гибели подводного атомохода К-141 «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Это первая художественная картина на тему случившейся трагедии, прежде многочисленные специалисты и участники событий помогали в съемках или снимали сами только документальные фильмы. События 19-летней давности стали для нашей страны той болью, которую вместе с родственниками и членами семей экипажа атомохода переживала вся страна. Во всех уголках нашей огромной страны люди с тревогой и замиранием сердца следили за спасательной операцией, а после её неудачного исхода сопереживали... На чтение: 6 минут

27 июня на российские киноэкраны вышел бельгийский художественный фильм «Курск»

Он посвящен одной из самых тяжелых катастроф, произошедших в современной России, – гибели подводного атомохода К-141 «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Это первая художественная картина на тему случившейся трагедии, прежде многочисленные специалисты и участники событий помогали в съемках или снимали сами только документальные фильмы. События 19-летней давности стали для нашей страны той болью, которую вместе с родственниками и членами семей экипажа атомохода переживала вся страна. Во всех уголках нашей огромной страны люди с тревогой и замиранием сердца следили за спасательной операцией, а после её неудачного исхода сопереживали и оказывали помощь всем, кто в ней нуждался.

Борис Михайлович Усвяцов и Александр Геннадьевич Дьяконов

Источник: Пресс служба РВИО

И вот в сентябре 2018 года выходит картина именитого датского режиссера Т. Винтерберга, продюсером которой выступил известнейший режиссер Люк Бессон. Это вселяло надежду на то, что трагические судьбы наших моряков и членов их семей будут показаны правдиво, без той самой «клюквы», которую любят применять в художественных кинолентах о нашей стране. К сожалению, на наш взгляд, авторам фильма избежать дешевых стереотипов не удалось. Российскому зрителю только предстоит оценить все достоинства и недостатки картины, премьера которой на наших киноэкранах состоялась 27 июня 2019 года. После нашумевшего и весьма спорного сериала «Чернобыль» россиянам предстоит увидеть ещё один, гораздо более тяжелый и не менее спорный фильм.

А мы, заранее посмотрев кинодраму, смогли встретиться и поговорить с непосредственными участниками событий, чтобы составить наиболее полное и объективное представление о том, почему в картине о событиях 19-летней давности есть только намеренные искажения и прямая ложь.

– Чушь. Я не буду обсуждать эту тему. Я тему «Курска» не комментирую вообще. Фильм я посмотрел. Это чушь. Адмирал Вячеслав Попов, в 2000-м году командующий Северным флотом РФ в интервью Business FM, сентябрь 2018 года

Начать наш разговор о новой картине хотелось бы с того, что тема трагедии «Курска» вплоть до наших дней имеет огромнейшее общественное и даже политическое значение. Конечно, авторы фильма как взрослые и опытные люди это прекрасно понимают. Кстати, совсем не случайно, на наш взгляд, авторы абстрагировались от упоминания президента России, который непосредственно участвовал в событиях вокруг «Курска», а ограничились лишь персонажами главкома ВМФ РФ и командующего СФ.

Источник: kinopoisk.ru

Авторы кинодрамы заявили, что пытались избежать упоминания президента из-за возможности скандала. Но, избежав политики напрямую, кинематографисты заходят совсем с другой стороны – социальной.

Наши моряки представлены как заложники ужасной экономической ситуации в стране, выглядят и действуют они исключительно как униженные и оскорбленные узники режима. Это положение красной нитью проходит сквозь всё содержание картины. Нет, мы совсем не идеализируем российский быт начала нулевых годов, но представить себе русского офицера-подводника, всегда бывшего частью элиты наших вооруженных сил, как побирающегося и неуверенного в себе оборванца сложно.

Вот лишь несколько набросков. Наши офицеры ходят в грязных и заляпанных разнотипных бушлатах, не имеющих знаков отличия. Несколько офицеров в звании от лейтенанта до капитана первого ранга не могут накопить денег на свадьбу своего сослуживца, они вынуждены разменивать мифические наручные «морские часы» на шампанское и дешевую водку, почему-то хранящуюся на военно-морском складе. Более того, позднесоветский стереотип о том, что наши граждане не могут достать простейшие предметы одежды или быта, представлен здесь во всей красе. Например, старший мичман-кладовщик начинает предлагать им какие-то женские туфли, одежду, предметы обихода, тоже почему-то хранящиеся на военных складах. О состоянии жилья, штабов и технических сооружений Северного флота говорить не приходится: всё выглядит ужасно обшарпанным и старым, в стиле восточноевропейского соцреализма.

Источник: newizv.ru

Естественно, всему этому противопоставлен штаб ВМФ Великобритании, где чистые и ухоженные офицеры снуют по напичканному техническими средствами, очень красивому и современному помещению. А образ пришедшей на помощь нищей и отсталой России коллективной Европы представлен через известного актера Колина Ферта, играющего британского морского офицера с добрым лицом.

Впрочем, о спасательной операции поговорим немного позже, а сейчас предоставим слово Борису Михайловичу Усвяцову , кандидату военных наук, профессору, руководителю Экспертного совета по обороне Государственной думы ФС РФ:

– Наши ходят в ватниках. Матросы, мичмана, офицеры – не поймешь! Все без погон, без головных уборов выглядят как какая-то шпана. Специально в начале фильма это выведено как реперная точка, назовем это так. Дальше – больше: часы офицеры меняют на бутылки шампанского, а этого даже в лихие 90-е не было. Сам фильм – мешанина дешевых фрагментов лжи с элементами правды, но все время курсовой угол на явную ложь, желание показать все самое негативное. Личный состав не подготовлен, пьянка перед выходом в море, на свадьбе все напиваются. Это нереально, ведь в закрытых гарнизонах это ЧП. Была комендатура, были патрули, которые забирали за здорово живешь. Это было даже после развала Советского Союза, пьянство пресекалось на корню.

Источник: lenta.ru

Не говоря уже о буквально сотнях мелких ляпов, таких как неканоничные церковные службы, англоязычный хор и даже свадьба. Многие могут сказать нам, что придираться к таким деталям, особенно с учетом того, что фильм бельгийский, некорректно. Но из частного и складывается общее, а детали такой чувствительной потери, как «Курск», обязательно вызовут негативную реакцию у нашего народа. Даже в недавнем «Чернобыле» авторы потратили на детали, значительно больше времени и внимания, здесь же чувствуется полная отчужденность, бездушие. И это страшно. В фильме, где показаны наши моряки, они совсем не выглядят живыми, нашими офицерами, нашими соотечественниками, просто актеры с лицами британских лордов, выполняющие свой контракт.

Перейдем к основной части фильма – катастрофе атомохода и спасательной операции. Посмотрев рок-концерт по телевизору на подводной лодке, экипаж выходит в море. В очередной раз нам показывают философские размышления о негодности наших кораблей и нищете. Тут повествование упирается в главного героя – капитан-лейтенанта Михаила Аверина (которого все называют капитаном, а реальный капитан в картине вообще появляется 2 раза на периферии внимания).

За основную версию катастрофы принята не официально озвученная российскими властями и следствием, а личная версия вице-адмирала В. Д. Рязанцева: «Взрыв некачественной «толстой» торпеды 65-76ПВ из-за попадания в неё необезжиренного воздуха, что привело к детонации».

Источник: ru.euronews.com

Любопытно, что в диалогах наших западных «партнеров» постоянно проскакивает мнение, мол, русские попытаются свалить катастрофу на них. Торпедирование британской или американской подводной лодкой или столкновение с одной из них – тоже из числа версий катастрофы «Курска».

– То, что там находилось несколько подводных лодок иностранных государств, подтверждается тем, что через сутки после трагедии госсекретарь США неофициально прибыл в Россию. Американская лодка ушла в Тромсё, в Северную Норвегию на ремонт и там стояла месяц. Никого из наблюдателей туда не пустили, потом она была выведена из первой линии. Ушла в Америку – и забыли про нее. В этом же районе были обнаружена английская, как предполагают, подводная лодка, гидроакустический контакт с ней был, однако она тоже сбежала. А ведь никаким лодкам там делать было нечего, так как район за месяц был закрыт под учения Северного флота. Б. М. Усвяцов

Источник: www.vokrug.tv

После взрыва в носовом отсеке детонируют оставшиеся там другие торпеды, и лодка получает критические повреждения. Здесь также интересен подход авторов кинодрамы к такому обязательному элементу военно-морской подготовки (всех без исключения экипажей боевых кораблей), как борьба за выживаемость. Вместо выполнения отточенных до автоматизма действий в экстренной ситуации офицеры и матросы бестолково бегают по лодке или замирают в нерешительности. Единственное, что они могут осмысленно сделать, – это запереться в отсеке. При этом никто не пользуется индивидуальными дыхательными аппаратами и другими штатными спасательными средствами. Это комментирует для нас Александр Геннадьевич Дьяконов , контр-адмирал, заместитель командующего Северным флотом по воспитательной работе в 2000-м году.

– С первой минуты, когда стало известно, я имел отношение к этим событиям, поскольку в Видяево 7 лет прослужил. Являясь потом членом правительственной комиссии по оказанию социальной помощи «Курску», я, конечно, имел возможность именно с людьми работать. Если бы этот фильм посмотрели командиры подводных лодок, каждый бы отметил здесь массу нелепостей, неточностей. У нас в любом случае, когда тревога учебная, авария, есть ПДУ (портативное дыхательное устройство). Оно рассчитано на 20 минут. За это время подводник должен переключиться на так называемый ИДА (индивидуальный дыхательный аппарат). Но время действия его тоже ограничено – несколько часов. Есть штатно-дыхательные аппараты. А тут… Это просто пародия, апофеоз на костях.

Источник: www.film.ru

Затем терпящие бедствие подводники собираются в кормовом отсеке, стучат по переборкам и ждут спасения. Командование флотом слышит их, для спасения отряжают спасательное судно «Михаил Рудницкий» со всего одним старым и дышащим на ладан спасательным аппаратом типа АС (в реальности применялось 4 наших спасательных аппарата). Здесь опять нам давят на то, что всё оборудование устаревшее и неработающее.

Аверин возглавляет моряков, ждущих спасения в отсеке. И с этого момента офицеры начинают хоть что-то предпринимать (впрочем, не очень успешно) по повышению живучести своего отсека.

В это время на берегу жены и родственники наших моряков получают обрывочные сведения об аварии на лодке. Параллельно развивается сюжетная линия о том, как информировали о трагедии родственников, что делало командование ВМФ для спасения моряков. Нам показывают абсолютно сюрреалистические зарисовки о глупости и нерешительности пожилых и совсем немощных флотских адмиралов, боящихся взять на себя ответственность. При этом нарушаются все понятия о воинской субординации, раскручивается извечная история о «взятии ответственности на себя». По чернобыльскому сценарию происходит утечка информации в британский военно-морской штаб, и разворачивается шумиха в западной прессе.

– Начальник управления аварийно-спасательных работ ВМФ заявляет командующему: «Я беру на себя управление и ответственность». Никогда ни в одном документе открытом, ни в корабельном Уставе не может быть это прописано, нигде он не может быть по определению руководителем. Б. М. Усвяцов

А душераздирающая сцена встречи с женами и родственниками моряков и вовсе вызывает ярость. Пожилые адмиралы приказывают выводить убитых горем жен и матерей наших моряков при помощи караульных офицеров и каких-то непонятных «чекистов» в штатском и с рациями.

– В отношении того фрагмента, где отражено собрание семей в «Доме офицеров». Был показан просто примитивный базар. Моменты истерик действительно отмечались во время первого сбора, но такого бардака, как показано в фильме, не было, потому что работали врачи, психологи.

А дальше командующий флотом показан просто дураком, которому люди по барабану. Зато совещание с Норвегией якобы показало его некомпетентность, непрофессиональность. Англичанин говорит: «Мы готовы через час спасти всех живых». А командующий якобы отвечает: «Дайте мне сутки, тогда мы примем решение, мне нужно посоветоваться». Б. М. Усвяцов

Источник: www.film.ru

При этом врачи исподтишка вкалывают людям в толпе какие-то успокоительные средства. Официальные же лица выглядят как сборище некомпетентных чиновников. Это, конечно, было не так.

– Президент потом прилетел. Пришел в «Дом офицеров», который был заполнен на 100%, было там 500 или 600 человек, они задавали такие вопросы, и на них не главком и не председатель правительственной комиссии И. Клебанов, а сам Президент отвечал. Главная цель состоит в том, чтобы за всеми сценами экшн показать отношения между людьми, противопоставить молодежь современную тем руководителям, для которых люди якобы ничто. А. Г. Дьяконов

Интересен и момент с мужчиной, отцом одного из терпящих бедствие моряков. Он стал тем человеком, который завел женщин на противостояние с командованием флота на собрании. А вот что пишет об этом реальный человек, прототип персонажа. Отец погибшего на «Курске» мичмана Александра Парамоненко, капитан 2-го ранга запаса А. В. Парамоненко :

«По прибытии в Видяево собрались мы, родственники погибших, и решили послать в район спасательных работ наших представителей. Нас отправилось трое: капитан 1-го ранга запаса Митяев, капитан-лейтенант запаса Исаенков и я. У нас с Митяевым на “Курске” были сыновья, а у Исаенкова – брат. Нам дали вертолет, и адмирал Попов приказал предоставлять нам все требуемые документы и показывать абсолютно все! Мы побывали на “Петре Великом” и на “Михаиле Рудницком”. Я лично скрупулезно проверил вахтенные журналы хода спасательной операции, акустиков и так далее. Скажу честно, думал, что найду какой-либо подлог или нестыковку. Но все было четко! Претензий у нас не было никаких. Прощаясь, мы поблагодарили ребят за то, что они сделали все возможное и невозможное для спасения наших близких».

Источник: tass.ru

Заканчивается всё тем, что злые и бездушные русские адмиралы разрешают британско-норвежскому экипажу начать наконец-то спасательные работы. Им, естественно, не хватает времени. В этот момент оставшиеся в живых члены экипажа «Курска», осознавая безысходность, поют морскую песню (почему-то английскую A sailor’s band) и прощаются с жизнью. Англичанам удается вскрыть люк (но не пристыковаться к нему), причем с ними были и российские водолазы, которых там не показали вовсе. Но наши моряки уже утонули. Здесь любопытно, что авторы киноленты ушли от реальности совсем. Согласно всем выводам экспертной комиссии, ни один спасательный аппарат физически не мог пристыковаться (как говорят у моряков «присосаться») к люку «Курска», так как он был деформирован. Такая спасательная операция была невозможна в принципе. Более того, согласно заключению судмедэкспертов, смерть всех членов экипажа, наступила в течение 2 часов, и сказочная версия нового фильма, о том, что дескать нашим иностранным коллегам просто не хватило времени из-за козней русских адмиралов, не выдерживает критики.

Резюмируя, хотелось бы отметить что только зритель будет решать, насколько качественным получился новый фильм «Курск» (который, кстати, только в России выходит под этим названием, в остальных странах он скрывается под неприметным названием The Command). Но мы хотели бы призвать всех, кто будет смотреть эту тяжелую и чувствительную для каждого россиянина картину, не забывать, что события августа 2000 года в Баренцевом море отлично изучены. В открытых источниках, книгах, отечественных и зарубежных документальных фильмах катастрофа нашего атомохода детально и скрупулёзно разобрана. Именно это дает нам право просить каждого, кто будет смотреть новый фильм, отнестись с максимально возможным вниманием к фактам и мелочам, из которых соткано полотно, представляющее нас, наш флот, наших офицеров не в лучшем свете.

Источник: pinterest.ru

В качестве постскриптума мы хотели бы предложить обращение командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова к родственникам подводников АПРК «Курск» с борта крейсера «Петр Великий» из района проведения спасательных работ 21 августа 2000 года, в 21 час 00 минут:

«Я сейчас хочу обратиться к женам, матерям, к отцам, детям наших погибших подводников. Родные наши, сегодня в ваш дом пришло огромное горе. Трагедия для вас, горе для нас. Но это трагедия и горе для всего флота. Нет вины экипажа в том, что произошло. Обстоятельства были настолько катастрофическими, что после столкновения, я в этом уверен, большинство членов экипажа не прожили и трех минут. Я постараюсь все сделать, я буду стремиться всю свою жизнь, чтобы посмотреть в глаза тому человеку, кто эту трагедию организовал. Я хочу попросить вас, женщины: растите своих сыновей достойными отцов. Подводники выполнили свой долг до конца. Они честно служили своему Отечеству. Мы здесь, пытаясь спасти людей, сделали все, что было в наших силах, и сверх того. Три тысячи моряков Северного флота занимались спасением корабля, экипажа, но обстоятельства оказались сильнее нас. И сегодня действительно еще раз убеждаешься в том, что нет нигде такого равенства перед судьбой, как у экипажа подводной лодки, где все либо побеждают, либо погибают. Горе пришло, но жизнь продолжается. Растите детей, растите сыновей. А меня простите за то, что не уберег ваших мужиков». Обложка: korrespondent.net