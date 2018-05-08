Правда до мелочей. В Музее Победы появился уникальный Зал о Великой Отечественной 8 мая 2018 года в Музее Победы открывается Зал Исторической Правды, предваряющий знакомство посетителей с основной экспозицией Музея. Дата открытия была выбрана символичная — канун годовщины Великой Победы. В новом Зале собраны не только основные документальные факты Великой Отечественной войны, но также уцелевшие и сохранившиеся до наших дней вещественные свидетели того периода. Подробнее о Зале исторической правды рассказал директор Музея Победы Александр Яковлевич Школьник. Об экспонатах «Здесь в концентрированном виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о самой кровопролитной войне в истории человечества. Приведена вся страшная статистка — от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до... На чтение: 1 минута

8 мая 2018 года в Музее Победы открывается Зал Исторической Правды, предваряющий знакомство посетителей с основной экспозицией Музея. Дата открытия была выбрана символичная — канун годовщины Великой Победы. В новом Зале собраны не только основные документальные факты Великой Отечественной войны, но также уцелевшие и сохранившиеся до наших дней вещественные свидетели того периода.

Подробнее о Зале исторической правды рассказал директор Музея Победы Александр Яковлевич Школьник.

Об экспонатах

«Здесь в концентрированном виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о самой кровопролитной войне в истории человечества. Приведена вся страшная статистка — от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Так, погибло около 27 000 000 советских граждан, крова лишились более 25 000 000 человек, превращено в руины около 70 000 сел и деревень, 1 710 городов и поселков, свыше 1 209 000 домов; уничтожены сотни и тысячи предприятий; похищены десятки миллионов голов скота; утрачены сотни тысяч и миллионы тонн природных ресурсов и продовольствия; военные расходы СССР составили 1 890 000 000 000 рублей! Фотографии, кинохроника, предметы быта, оружие, газеты, плакаты и личные документы. Многие из них — настоящие раритеты: можно увидеть портфель маршала Жукова, с которым он ходил на доклад к Сталину, фотоаппарат «Фотокор-М», которым снимался парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, плеть из немецкого концлагеря, Железный крест I класса и другие».

О значении

«Посетители не только эмоционально погружаются в атмосферу тех лет, но и одновременно осмысляют весь разрушительный итог войны, самоотверженность и силу духа поколения, отвоевавшего мир у фашизма. Это место, где правда говорит сама за себя. Специально на церемонию открытия Зала Исторической Правды в Москву приехали представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов из государств, внесших свой вклад в борьбу с фашизмом – США, Бразилии, Голландии, Венгрии, Словакии, Словении, Люксембурга. Мы рады, что зарубежные коллеги нас поддержали, и это событие приобрело международное звучание. Как бы ни пытались сегодня спекулировать на Второй Мировой войне, искать «свою правду» и разные оправдания, правда у этой войны одна и она непреложна. Я убежден, что все неопровержимые факты и документы, представленные в этом Зале должны стать доступны людям во всем мире».

Об ожиданиях

«Это очень ответственное и знаковое событие для нашего Музея, и я уверен, оно станет таким для всех, кто хранит память о Великой Отечественной войне, изучает ее историю и стремится донести до современных поколений ее важнейшие уроки. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании экспозиции, любезно предоставил нам экспонаты, оказывал научную и экспертную поддержку. Надеюсь, посетители Музея Победы откроют здесь для себя много нового и интересного».

Добавим, что 8 мая в Музее Победы планируется подписание соглашения о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны, призванного объединить международную общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории. Ожидается, что в Комитет войдут, в том числе, представители музейно-исторических комплексов СНГ и других стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также государств, внесших значимый вклад в победу над фашизмом. Главным направлением деятельности Международного комитета является сохранение памяти о Второй мировой войне и донесение достоверной информации о ее событиях до новых поколений граждан всего мира.

В рамках деятельности Комитета на площадке Музея Победы планируется создание Единой постоянно действующей экспозиции всех стран, сражавшихся против гитлеровской коалиции, межмузейные выставочные обмены, проведение международных конференций, создание единой базы данных и информационное взаимодействие, включая создание единого интернет-портала, обмен опытом в сфере хранения и изучения музейных объектов, развитие совместных образовательных программ.

Зал исторической правды и другие площадки Музея Победы 9 мая можно посетить бесплатно.

Кстати, сам музей был открыт в день 50-й годовщины Победы — 9 мая 1995 года.