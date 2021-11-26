ПОРЕЧЬЕ
ПОРЕЧЬЕ - село в Можайском районе Московской области; усадебный комплекс, культурный центр XIX - начала XX веков. Расположено на реке Иночь.
Впервые упоминается в писцовых книгах 1596-1598 годов как село Беседы-Поречье, являлось старинной вотчиной рода Протопоповых. В 1698 году Б.П. Протопопов и муж его двоюродной сестры М.Б. Татищевой (урождённой Протопоповой) - И.М. Татищев продали Поречье князю Б.И. Прозоровскому. В 1742 году Поречье перешло к графу А.Г. Разумовскому, затем принадлежало его брату - графу К.Г. Разумовскому и его наследникам до 1818 года. В 1818-1917 годы находилось во владении графа (с 1846) С.С. Уварова, женившегося в 1811 году на графе Е.А. Разумовской, и их потомков.
Дворцово-парковый ансамбль начал формироваться при графе Л.К. Разумовском. Были возведены главный дом (последняя четверть XVIII века), оранжерея (перестроена в 1830-х годах, а также в последней трети XIX века, когда пристроены залы для тропических растений), классицистическая церковь Рождества Богородицы с тосканскими портиками и лёгкой колоннадой на куполе (1804). Ансамбль пострадал во время Отечественной войны 1812 года, но был восстановлен. В 1830-е годы построены корпуса суконной и хлопчатобумажной фабрик, вместо старого возведён новый 2-этажный каменный главный дом в стиле ампир с парными 2-этажными флигелями (1830-1837 годы; проект архитектора Д. Жилярди (смотреть в статье Жилярди)); главный дом венчал застеклённый бельведер, выполнявший функцию светового фонаря над центральным залом «Порецкого музеума», в 1840-е годы появился ряд хозяйственных построек, в том числе «дом скотника». В середине - 2-й половины XIX века возведены каретный сарай, скотный двор, кузница и другие. В 1860-1870-х годах при графе А.С. Уварове главный дом реконструирован в формах эклектики (с учётом проектов архитекторов А.П. Попова и М.Н. Чичагова): здание получило низкий третий этаж, классицистический архитектурный декор был заменён формами неоренессанса, вместо ионических портиков большого ордера появилась массивная аркада с открытой верандой, на парковом фасаде - портик кариатид и два эркера, несущих балкон.
В 1814 году по планам садовника Раша в Поречье разбит пейзажный парк. Во 2-й половине XIX века под руководством К.Ф. Тюрмера и Э.А. Тительбаха произведено его коренное переустройство. Ныне парк представляет собой уникальную дендрологическую коллекцию, где собраны до 28 экзотических видов деревьев (в том числе белая ель, жёлтая берёза, несколько видов каштанов и другие).
Историко-художественная коллекция «Порецкого музеума» начала складываться при графе С.С. Уварове, её основу составили памятники античности, произведения западно-европейского искусства, нумизматическое собрание. При графе А.С. Уварове коллекция пополнилась древне-русскими археологическими памятниками, этнографическими раритетами, старопечатными книгами и рукописями. В 1-й половине 1850-х годов она была открыта для посетителей, в 1853 году издан «Указатель Порецкого музеума». В 1918 году коллекция передана в Исторический музей (ныне ГИМ), Музей изящных искусств (ныне ГМИИ имени А.С. Пушкина). Уникальной была библиотека Поречья, формирование которой началось ещё при графах Разумовских (ныне в собрании Государственной публичной исторической библиотеки России).
В XIX веке Поречье привлекало многих представителей интеллигенции как «обитель науки и искусства». В 1840-е годы гостями Поречья были Т.Н. Грановский, И.И. Давыдов, П.А. Плетнёв, М.П. Погодин, С.П. Шевырёв и другие. В 1844 году в Поречье проводились так называемые академические беседы. В усадьбе бывал В.А. Жуковский (в честь его пребывания в 1853 году поставлен обелиск, не сохранился). В 1856-1858 годы в Поречье собирались близкие друзья графа А.С. Уварова - поэты А.М. Жемчужников и его брат В.М. Жемчужников, А.Н. Аммосов, библиограф Г.Н. Геннади. После женитьбы в 1859 году графа А.С. Уварова на П.С. Уваровой (урождённой княжне Щербатовой) Поречье сохранило притягательную силу для учёных. В конце XIX - начале XX веков в Поречье бывали, жили и работали историки Д.И. Багалей и Д.А. Корсаков, антрополог Д.Н. Анучин, исследователи древнерусского искусства и письменности Е.В.Барсов, Н.П. Кондаков, профессор Харьковского университета Е.К. Редин.
Ансамбль Поречья серьёзно пострадал в годы Великой Отечественной войны. В 1968-1970-х годах жилые постройки восстановлены по проекту Н.П. Яворовской (в том числе увеличен застеклённый бельведер главного дома), из хозяйственных построек сохранились «дом скотника», каретный сарай, полуразрушенные оранжерея и скотный двор, 2 из 6 фабричных корпусов, здание электростанции. С 2004 года в Поречье размещается ведомственный санаторий СВР России.