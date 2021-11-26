ПОПОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
ПОПОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ - российский хоровой дирижёр, народный артист СССР (1989).
В 1953 году окончил Московское хоровое училище (ученик А.В.Свешникова), в 1958 году - Московскую консерваторию по классу А.Б. Хазанова. С 1955 года преподавал, в том числе в Музыкальном-педагогическом иституте имени Гнесиных (1960-1975), Московская консерватория (1980-1893 годы, профессор с 1990 года). Основатель Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения (1970), его художественный руководитель и главный дирижёр до 2008 года (ныне Большой детский хор имени В.С. Попова государственной радиокомпании «Голос России»). С 1977 года главный дирижёр, с 1983 года художественный руководитель Московского хорового училища имени А.В. Свешникова, на базе которого в 1991 году создал Академию хорового искусства (до 1996 года ректор, до 2008 года художественный руководитель). Государственная премия РФ (2000).