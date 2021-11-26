ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье офи­це­ра. Окон­чил Московский гео­ло­го-раз­ве­доч­ный институт имени С. Орд­жо­ни­кид­зе (1968). Ра­бо­тал по спе­ци­аль­но­сти в Си­би­ри. С 1975 года жил в городе Дмит­ров, с 1978 года в Мо­ск­ве. Член русского ПЕН-цен­тра (с 1990 года; в 1992-1994 годы ви­це-пре­зи­дент, с 1994 года член ис­пол­ко­ма).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1962 году; вы­сту­пал как ав­тор юмо­ри­стических рас­ска­зов о си­би­ря­ках. Из­вест­ность при­нес­ла пуб­ли­ка­ция рас­ска­зов в журнале «Но­вый мир» (1976 год, №4; с пре­ди­сло­ви­ем В.М. Шук­ши­на). В 1978 году при­нят в СП СССР, из ко­то­ро­го ис­клю­чён в 1979 году за уча­стие в не­под­цен­зур­ном альманахе «Мет­ро­поль» (вос­ста­нов­лен в 1988); в 1980 году уча­ст­ник опуб­ли­ко­ван­но­го за ру­бе­жом альманаха «Ка­та­лог» не­официального московского «Клу­ба бел­лет­ри­стов»; в 1981 году в США вы­шел сборник рас­ска­зов Попова «Ве­се­лие Ру­си». Вновь стал из­да­вать­ся на Ро­ди­не с 1986 года. В 1989 году вы­пус­тил сборник рас­ска­зов «Жду люб­ви не ве­ро­лом­ной», в 1991 году - сборник «Са­мо­лёт на Кёльн». Ав­тор экс­пе­ри­мен­таль­но-иг­ро­вых ро­ма­нов: «Ду­ша пат­рио­та» (1989), в ко­то­ром ок­ра­шен­ные в ли­рические то­на вос­по­ми­на­ния о дет­ст­ве и род­ст­вен­ни­ках со­че­та­ют­ся с опи­са­ни­ем про­гул­ки ге­роя и его дру­га Д.А. При­го­ва по Мо­ск­ве в 1982 году, в тра­ур­ный день про­ща­ния с Л.И. Бреж­не­вым; «Пре­крас­ность жиз­ни» (1990), вос­про­из­во­дя­ще­го хро­ни­ку советской жиз­ни 1961-1985 годов и по­стро­ен­но­го на со­че­та­нии соб­ст­вен­но ху­дожественных тек­стов с ци­та­та­ми из га­зет; «На­ка­ну­не на­ка­ну­не» (1993), на­пи­сан­но­го по мо­ти­вам ро­ма­на И.С. Тур­ге­не­ва; «Под­лин­ная ис­то­рия "Зе­лё­ных му­зы­кан­тов"» (1999), снаб­жён­но­го ком­мен­та­рия­ми, пре­вы­шаю­щи­ми по объ­ё­му основную часть тек­ста; «Ар­байт. Ши­ро­кое по­лот­но» (2012) - пер­во­го в отечественной литературе ро­ма­на, ко­то­рый соз­да­вал­ся в Ин­тер­не­те и вклю­чил в се­бя ком­мен­та­рии к тек­сту поль­зо­ва­те­лей Се­ти. Ис­пол­нен­ный реф­лек­сии и са­мо­иро­нии об­раз рас­сказ­чи­ка, на­ме­рен­но при­бли­жен­ный к лич­но­сти ав­то­ра, па­ро­ди­ро­ва­ние тра­диционных жан­ров и сю­же­тов, иг­ра с чи­та­те­лем и эле­мен­ты кар­на­валь­но­го юрод­ст­ва в по­ве­де­нии ге­ро­ев сбли­жа­ют про­зу Попова с литературой по­стмо­дер­низ­ма .

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Хре­но­во тем­пе­ри­ро­ван­ный кла­вир» (1993), «Сча­стье на ве­ка» (1994), «Стра­сти по Ве­не­дик­ту» (1999); книга до­ку­мен­таль­ной про­зы «Опе­ра ни­щих» (2006); книга «Ак­сё­нов» (2011 год, в со­ав­тор­ст­ве с А.А. Ка­ба­ко­вым); пуб­ли­ци­сти­ка, эс­се.

Сочинения:

Рес­то­ран «Бе­рез­ка»: По­эма и рас­ска­зы о ком­му­ни­стах. М., 1991;

Мас­тер Ха­ос. Ро­ман. М., 2002;

Рас­ска­зы. М., 2008-2009. Т. 1-3.