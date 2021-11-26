ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский писатель.
Родился в семье офицера. Окончил Московский геолого-разведочный институт имени С. Орджоникидзе (1968). Работал по специальности в Сибири. С 1975 года жил в городе Дмитров, с 1978 года в Москве. Член русского ПЕН-центра (с 1990 года; в 1992-1994 годы вице-президент, с 1994 года член исполкома).
Дебютировал в печати в 1962 году; выступал как автор юмористических рассказов о сибиряках. Известность принесла публикация рассказов в журнале «Новый мир» (1976 год, №4; с предисловием В.М. Шукшина). В 1978 году принят в СП СССР, из которого исключён в 1979 году за участие в неподцензурном альманахе «Метрополь» (восстановлен в 1988); в 1980 году участник опубликованного за рубежом альманаха «Каталог» неофициального московского «Клуба беллетристов»; в 1981 году в США вышел сборник рассказов Попова «Веселие Руси». Вновь стал издаваться на Родине с 1986 года. В 1989 году выпустил сборник рассказов «Жду любви не вероломной», в 1991 году - сборник «Самолёт на Кёльн». Автор экспериментально-игровых романов: «Душа патриота» (1989), в котором окрашенные в лирические тона воспоминания о детстве и родственниках сочетаются с описанием прогулки героя и его друга Д.А. Пригова по Москве в 1982 году, в траурный день прощания с Л.И. Брежневым; «Прекрасность жизни» (1990), воспроизводящего хронику советской жизни 1961-1985 годов и построенного на сочетании собственно художественных текстов с цитатами из газет; «Накануне накануне» (1993), написанного по мотивам романа И.С. Тургенева; «Подлинная история "Зелёных музыкантов"» (1999), снабжённого комментариями, превышающими по объёму основную часть текста; «Арбайт. Широкое полотно» (2012) - первого в отечественной литературе романа, который создавался в Интернете и включил в себя комментарии к тексту пользователей Сети. Исполненный рефлексии и самоиронии образ рассказчика, намеренно приближенный к личности автора, пародирование традиционных жанров и сюжетов, игра с читателем и элементы карнавального юродства в поведении героев сближают прозу Попова с литературой постмодернизма.
Среди других произведений: пьесы «Хреново темперированный клавир» (1993), «Счастье на века» (1994), «Страсти по Венедикту» (1999); книга документальной прозы «Опера нищих» (2006); книга «Аксёнов» (2011 год, в соавторстве с А.А. Кабаковым); публицистика, эссе.
Сочинения:
Ресторан «Березка»: Поэма и рассказы о коммунистах. М., 1991;
Мастер Хаос. Роман. М., 2002;
Рассказы. М., 2008-2009. Т. 1-3.