ПОЛЕНОВО

ПОЛЕНОВО - тра­ди­ци­он­ное наз­ва­ние Государственного ме­мо­ри­аль­но­го ис­то­ри­ко-ху­до­же­ст­вен­но­го и при­род­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка В.Д. По­ле­но­ва.

Му­зей рас­по­ло­жен на реке Ока в За­ок­ском районе Туль­ской области. Воз­ник на ос­но­ве усадь­бы Бо­рок, ус­тро­ен­ной В.Д. По­ле­но­вым на куп­лен­ных им в 1890 году зем­лях близ села Бё­хо­во.

Дом По­ле­но­ва стал пер­вым народным му­зе­ем в российской про­вин­ции, удо­сто­ве­ре­ни­ем Нар­ко­ма­та государственных иму­ществ РСФСР от 9.5.1918 года был взят под ох­ра­ну го­су­дар­ст­ва как национальное дос­тоя­ние. 15.5.1924 года ре­ше­ни­ем Пре­зи­диу­ма кол­ле­гии Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния РСФСР усадь­ба Бо­рок пре­дос­тав­ле­на в по­жиз­нен­ное поль­зо­ва­ние се­мье По­ле­но­вых. В 1939 году до­че­ри По­ле­но­ва пе­ре­да­ли ху­дожественные цен­но­сти усадь­бы (кол­лек­ции, биб­лио­те­ку, ар­хив и другие) в дар го­су­дар­ст­ву. По­ста­нов­ле­ни­ем СНК РСФСР от 22.9.1939 года соз­дан Дом-му­зей В.Д. По­ле­но­ва. В 1941 году, в хо­де Великой Отечественной вой­ны , че­рез Поленово про­хо­ди­ла ли­ния фрон­та, экс­по­на­ты бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Ту­лу. В 1945 году му­зей вновь от­крыл­ся для по­се­ще­ния. В 1956 году пре­об­ра­зо­ван в Государственный му­зей-усадь­бу В.Д. По­ле­но­ва; в 1968 году ут­вер­жде­ны гра­ни­цы его ох­ран­ной зо­ны. По­ста­нов­ле­ни­ем и при­ка­зом Министерства куль­ту­ры РСФСР от 19.1.1983 года Государственный му­зей-усадь­ба В.Д. По­ле­но­ва пре­об­ра­зо­ван в Государственно ис­то­ри­ко-ху­дожественный и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник В.Д. По­ле­но­ва. По­ста­нов­ле­ни­ем СМ РСФСР от 18.5.1990 года по­лу­чил современное название; му­зею бы­ло от­ве­де­но 870 га зем­ли в ка­чест­ве за­по­вед­ной зо­ны. С мо­мен­та ос­но­ва­ния му­зея им ру­ко­во­дят пред­ста­ви­те­ли ро­да По­ле­но­вых (за ис­клю­че­ни­ем 1937-1945 годов): Д.В. По­ле­нов (до 1937, 1945-1960), Ф.Д. По­ле­нов (1960-1990), Н.Н. Гра­мо­ли­на (же­на Ф.Д. По­ле­но­ва, 1990-2011), Н.Ф. По­ле­но­ва (с 2011).

Пол­но­стью со­хра­нив­ший­ся уса­деб­ный ком­плекс вклю­ча­ет 21 зда­ние, по­стро­ен­ное по про­ек­ту В.Д. По­ле­но­ва в 1890-е годы - начале XX века. Сре­ди них: де­ревянный 3-этаж­ный Боль­шой дом (1891-1892 годы; ош­ту­ка­ту­рен в 1897 году; ны­не в нём рас­по­ла­га­ет­ся ме­мо­ри­аль­ный му­зей), кир­пич­ная мас­тер­ская ху­дож­ни­ка «Аб­бат­ст­во» (1904), «Ад­ми­рал­тей­ст­во» - ло­доч­ный са­рай (1895 год; ны­не вы­ста­воч­ный зал с по­сто­ян­ным по­ка­зом по­след­ней ра­бо­ты В.Д. По­ле­но­ва - Дио­ра­мы, 1920 год), фах­вер­ко­вый са­рай (1895 год; ны­не ис­поль­зу­ет­ся как вы­ста­воч­ный зал), мно­го­численные хо­зяйственные по­строй­ки, в том числе Дет­ский до­мик (1900-е годы), де­ревянный «дом С.С. Про­ко­фье­ва» (1891 год; в 1930-е годы ком­по­зи­тор пи­сал здесь му­зы­ку ба­ле­та «Ро­мео и Джуль­ет­та»). Со­хра­нил­ся уса­деб­ный парк с раз­но­об­раз­ны­ми ви­да­ми де­ревь­ев (в том числе въезд­ная со­сно­вая ал­лея, вя­зо­вая ал­лея у Боль­шо­го до­ма) и сад.

Ос­но­ва экс­по­зи­ции Поленово - кол­лек­ция В.Д. По­ле­но­ва и его се­мьи, ко­то­рую со­став­ля­ют лич­ные ве­щи ху­дож­ни­ка, ме­бель, уни­каль­ные пред­ме­ты ста­ри­ны и се­мей­ная биб­лио­те­ка. Вклю­ча­ет так­же со­б­ра­ния древнегреческого и древнеегипетского искусства, ору­жия; русского, западно-ев­ропейского и восточного де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (в том числе из­де­лия мас­тер­ских Аб­рам­це­во, сре­ди ко­то­рых ав­тор­ские ра­бо­ты М.А. Вру­бе­ля, А.Я. Го­ло­ви­на, Е.Д. По­ле­но­вой). Сре­ди ра­бот западно-ев­ропейских ху­дож­ни­ков та­кие ра­ри­те­ты, как «Ма­дон­на Си­ен­ской шко­лы» (начало XIV века) и «Борь­ба Иа­ко­ва с Бо­гом» П. Ве­ро­не­зе. Со­б­ра­ние русской жи­во­пи­си и гра­фи­ки, по­ми­мо ра­бот са­мо­го По­ле­но­ва, вклю­ча­ет по­лот­на его дру­зей по АХ, ТПХВ: И.Е. Ре­пи­на, И.И. Шиш­ки­на, В.М. Вас­не­цо­ва, Н.А. Яро­шен­ко и других, а так­же уче­ни­ков По­ле­но­ва по МУЖВЗ: И.И. Ле­ви­та­на, К.А. Ко­ро­ви­на, И.С. Ост­ро­ухо­ва; наи­бо­лее пол­ные (сре­ди российских му­зе­ев) со­б­ра­ния ра­бот М.В. Якун­чи­ко­вой и Е.М. Та­те­во­ся­на. На­ря­ду с ни­ми в Поленово хра­нят­ся ра­бо­ты многих советских ху­дож­ников, чьё твор­че­ст­во бы­ло тес­но свя­за­но с по­ле­нов­ски­ми мес­та­ми: Н.П. Кры­мо­ва, В.Н. Бак­шее­ва, П.В. Куз­не­цо­ва, уча­ст­ни­ков со­дру­же­ст­ва Ку­кры­ник­сы - П.Н. Кры­ло­ва и Н.А. Со­ко­ло­ва.

В му­зей-за­по­вед­ник так­же вхо­дят дом усадь­бы Ста­рое Бё­хо­во (1890), в ко­то­ром По­ле­но­вы жи­ли в 1890-1892 годы, и церковь Святой Трои­цы в деревне Бё­хо­во (1904-1906 годы, по про­ек­ту В.Д. По­ле­но­ва; смотреть иллюстрации к статье Не­орус­ский стиль), близ ко­то­рой на клад­би­ще по­гре­бе­ны В.Д. По­ле­нов и его по­том­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)