ПОЛЕНОВО
ПОЛЕНОВО - традиционное название Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова.
Музей расположен на реке Ока в Заокском районе Тульской области. Возник на основе усадьбы Борок, устроенной В.Д. Поленовым на купленных им в 1890 году землях близ села Бёхово.
Дом Поленова стал первым народным музеем в российской провинции, удостоверением Наркомата государственных имуществ РСФСР от 9.5.1918 года был взят под охрану государства как национальное достояние. 15.5.1924 года решением Президиума коллегии Наркомата просвещения РСФСР усадьба Борок предоставлена в пожизненное пользование семье Поленовых. В 1939 году дочери Поленова передали художественные ценности усадьбы (коллекции, библиотеку, архив и другие) в дар государству. Постановлением СНК РСФСР от 22.9.1939 года создан Дом-музей В.Д. Поленова. В 1941 году, в ходе Великой Отечественной войны, через Поленово проходила линия фронта, экспонаты были эвакуированы в Тулу. В 1945 году музей вновь открылся для посещения. В 1956 году преобразован в Государственный музей-усадьбу В.Д. Поленова; в 1968 году утверждены границы его охранной зоны. Постановлением и приказом Министерства культуры РСФСР от 19.1.1983 года Государственный музей-усадьба В.Д. Поленова преобразован в Государственно историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. Постановлением СМ РСФСР от 18.5.1990 года получил современное название; музею было отведено 870 га земли в качестве заповедной зоны. С момента основания музея им руководят представители рода Поленовых (за исключением 1937-1945 годов): Д.В. Поленов (до 1937, 1945-1960), Ф.Д. Поленов (1960-1990), Н.Н. Грамолина (жена Ф.Д. Поленова, 1990-2011), Н.Ф. Поленова (с 2011).
Полностью сохранившийся усадебный комплекс включает 21 здание, построенное по проекту В.Д. Поленова в 1890-е годы - начале XX века. Среди них: деревянный 3-этажный Большой дом (1891-1892 годы; оштукатурен в 1897 году; ныне в нём располагается мемориальный музей), кирпичная мастерская художника «Аббатство» (1904), «Адмиралтейство» - лодочный сарай (1895 год; ныне выставочный зал с постоянным показом последней работы В.Д. Поленова - Диорамы, 1920 год), фахверковый сарай (1895 год; ныне используется как выставочный зал), многочисленные хозяйственные постройки, в том числе Детский домик (1900-е годы), деревянный «дом С.С. Прокофьева» (1891 год; в 1930-е годы композитор писал здесь музыку балета «Ромео и Джульетта»). Сохранился усадебный парк с разнообразными видами деревьев (в том числе въездная сосновая аллея, вязовая аллея у Большого дома) и сад.
Основа экспозиции Поленово - коллекция В.Д. Поленова и его семьи, которую составляют личные вещи художника, мебель, уникальные предметы старины и семейная библиотека. Включает также собрания древнегреческого и древнеегипетского искусства, оружия; русского, западно-европейского и восточного декоративно-прикладного искусства (в том числе изделия мастерских Абрамцево, среди которых авторские работы М.А. Врубеля, А.Я. Головина, Е.Д. Поленовой). Среди работ западно-европейских художников такие раритеты, как «Мадонна Сиенской школы» (начало XIV века) и «Борьба Иакова с Богом» П. Веронезе. Собрание русской живописи и графики, помимо работ самого Поленова, включает полотна его друзей по АХ, ТПХВ: И.Е. Репина, И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, Н.А. Ярошенко и других, а также учеников Поленова по МУЖВЗ: И.И. Левитана, К.А. Коровина, И.С. Остроухова; наиболее полные (среди российских музеев) собрания работ М.В. Якунчиковой и Е.М. Татевосяна. Наряду с ними в Поленово хранятся работы многих советских художников, чьё творчество было тесно связано с поленовскими местами: Н.П. Крымова, В.Н. Бакшеева, П.В. Кузнецова, участников содружества Кукрыниксы - П.Н. Крылова и Н.А. Соколова.
В музей-заповедник также входят дом усадьбы Старое Бёхово (1890), в котором Поленовы жили в 1890-1892 годы, и церковь Святой Троицы в деревне Бёхово (1904-1906 годы, по проекту В.Д. Поленова; смотреть иллюстрации к статье Неорусский стиль), близ которой на кладбище погребены В.Д. Поленов и его потомки.