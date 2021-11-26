ПОКРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Краеведческий музей города Покров. Покров расположен на древней Владимирке.

Она связала столицы русского государства - Москву и Санкт­-Петербург - Волгой и восточными окраинами России. Этот тракт имеет свою особую судьбу. Прежде всего это древний торговый путь. В годы войн и нашествий ­это боевой путь дружин и полков. Кроме того ­это каторжная дорога, по которой в Сибирь гнали каторжан.

В экспозиции по этой теме представлены материалы о дороге, интерьеры «Почтовой станции», которая когда-­то находилась в этом здании, «Ямщицкой». В экспозиции «Гостиница Корнилова» представлены, как и во всем музее, подлинные вещи XIX - начала XX века. Эта тема представлена также в экспозиции «Чебуровы ­- лучшие ямщики России». Здесь вы узнаете о знаменитом покровском ямщике Чебурове, у которого при жизни был выбор: получить из рук царя дворянство или 200 рублей серебром. Вы сможете увидеть деревянный дом Чебурова, которому уже 200 лет, зал с подлинными экспонатами­предметами, которые использовала в быту семья лучших потомственных ямщиков России .

В 2008 году открыта новая экспозиция «Ностальгия. Покров советский», здесь представлены материалы из советского периода жизни города.

Иллюстрации:

Краеведческий музей города Покров.