ПОКРОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОКРОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, народный архитектор СССР (1991), академик Российской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук, член-корреспондент РАХ (2001).

Учил­ся в МАРХИ (1945-1950) у Б.С. Ме­зен­це­ва. При­над­ле­жит к чис­лу ар­хи­тек­то­ров, ис­кав­ших пу­ти об­нов­ле­ния советской ар­хи­тек­ту­ры по­сле по­ста­нов­ле­ния ЦК КПСС и СМ СССР о борь­бе с из­ли­ше­ст­ва­ми в ар­хи­тек­ту­ре (1955) и пе­ре­хо­да к ин­ду­ст­ри­аль­но­му до­мо­строе­нию. В ран­ний пе­ри­од со­труд­ни­чал с од­но­курс­ни­ка­ми Ф.А. Но­ви­ко­вым, В.С. Ку­ба­со­вым, В.С. Еге­ре­вым и другими. Пер­вые реа­ли­зо­ван­ные про­ек­ты в Мо­ск­ве вы­пол­не­ны в сти­ли­сти­ке советского не­оклас­си­циз­ма: 10- и 14-этаж­ные жи­лые до­ма на Гос­пи­таль­ной на­бе­реж­ной Яу­зы (1951-1955 годы, совместно с Но­ви­ко­вым), стан­ция мет­ро «Крас­но­пре­снен­ская» (1951-1954 годы, совместно с Еге­ре­вым, Но­ви­ко­вым, М.П. Кон­стан­ти­но­вым). Пер­вы­ми реа­ли­зо­ван­ны­ми про­ек­та­ми вре­ме­ни пе­ре­хо­да к мо­дер­низ­му ста­ли ки­но­те­ат­ры «Про­гресс» (1956-1958) и «Ле­нин­град» (1957-1959 годы, оба - совместно с Но­ви­ко­вым) в Мо­ск­ве. Покровский уча­ст­во­вал в кон­кур­се на про­ект Московского городского двор­ца пионе­ров и стал чле­ном ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва это­го ком­плек­са (1958-1962 годы; совместно с дру­ги­ми). Его от­ли­ча­ют сво­бод­ная пла­ни­ров­ка па­виль­он­но­го ти­па, связь с ок­ру­жаю­щим зда­ние пар­ком, под­чёрк­ну­то го­ри­зон­таль­ная ком­по­зи­ция без ие­рар­хии час­тей, пе­ре­те­каю­щие про­стран­ст­ва, обиль­ное ос­тек­ле­ние, изо­бре­та­тель­ное ис­поль­зо­ва­ние ма­те­риа­лов, круп­ные де­ко­ра­тив­ные ак­цен­ты. Ра­бо­тая (с 1962) в институте «Мос­про­ект-2», за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем проспекта Ка­ли­ни­на (ны­не улица Но­вый Ар­бат). В 1962 году вы­иг­рал (с со­ав­то­ра­ми) кон­курс на про­ект На­учного цен­тра Южной промышленной зо­ны Зе­ле­но­гра­да, с че­го на­ча­лась ра­бо­та Покровского по пла­ни­ров­ке и за­строй­ке это­го го­ро­да-спут­ни­ка (главный ар­хи­тек­тор, 1964-2002 годы). Основное дос­то­ин­ст­во со­став­лен­но­го под руководством Покровского ген­пла­на Зе­ле­но­гра­да (при­нят в 1971 году) за­клю­ча­ет­ся в том, что гар­мо­нич­но впи­сан­ной в ланд­шафт ти­по­вой за­строй­ке от­ве­де­на вто­ро­сте­пен­ная роль, а центр го­ро­да оформ­ля­ют вы­ра­зительные объ­ё­мы ин­ди­ви­ду­аль­но спро­ек­ти­ро­ван­ных зда­ний, в том числе соз­дан­ных Покровским (совместно с дру­ги­ми): Главного на­учного цен­тра мик­ро­элек­тро­ни­ки (1962-1969) и 9-этаж­но­го жи­ло­го до­ма «Флей­та» (1965-1970). К чис­лу важ­ных ра­бот Покровского так­же от­но­сят­ся зда­ние МХАТ на Твер­ском буль­ва­ре в Мо­ск­ве (ны­не МХАТ имени М. Горь­ко­го; 1969-1973 годы, совместно с Ку­ба­со­вым, А.В. Мор­гу­ли­сом, В.С. Уля­шо­вым) и зда­ние по­соль­ст­ва СССР в Па­ри­же (1974-1978 годы, совместно с А.В. Кли­моч­ки­ным, Д.А. Ли­сич­ки­ным). Так­же Покровский раз­ра­бо­тал про­ек­ты мо­ну­мен­та в честь за­щит­ни­ков Мо­ск­вы в го­ды Великой Отечественной вой­ны на Ле­нин­град­ском шос­се («Шты­ки»; 1974 года, совместно с архитектором Ю.А. Сверд­лов­ским, скульп­то­ром Е.А. Штей­ман-Де­ре­вян­ко, художником А.Г. Штей­ма­ном) и церковь Фи­ла­ре­та, митрополита Мо­с­ков­ско­го в Зе­ле­но­гра­де (1994-1995). Государственная премия РСФСР (1967), Государственная премия СССР (1975).