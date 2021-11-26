ПОКАСОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Родился 23.04.1967. Окончил исторический факультет Ставропольского государственного университета (1996).

Кандидатская диссертация : Европейская модель исторической информатики (Ставрополь, 2000).

Кандидат исторических наук, С 1998 г. работал старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета; С 2001 г. работал заведующим кафедрой истории Ставропольского краевого института повышения квалификации педагогических работников. Работал проректором Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподгатовки работников образования.

В настоящее время заместитель директора по научно методической работе Ставропольского базового медицинского колледжа.

Учитель : А.А. Аникеев

Область интересов : Развитие исторической информатики и новых информационных технологий в странах Европы.

Сочинения: О развитии исторической информатики в зарубежных странах // Актуальные проблемы историографии и методологии истории. Ставрополь, 1997;

Центры «исторического компьютинга» в зарубежных странах // Из истории исторической информатики. Вып.2. Ставрополь, 1999;

Информационные технологии в преподавании истории // Информационные технологии в преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Ставрополь, 1999;

Информационные технологии в образовании Западной Европя (на примере университета г. Глазго) // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». №25, 2000.

Историческая информатика: Уч. пособие. Ставрополь-Армавир,2004. (в соавт.).