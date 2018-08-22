Почем «правда» на Эхе? На «Эхе Москвы» выходит цикл о пороках. Вчера была очередная программа – о лжи. Ведущий и гости студии препарировали ложь, как заправские вивисекторы: отделяли от фантазии и творчества, определяли тонкие границы, говорили о лжи во спасение, о той, которая убивает репутацию, и о той, что помогает сохранять семьи. У каждого может быть свое мнение на этот счет, у каждого есть право говорить публично о своей позиции. Но лгать, намеренно вводя людей в заблуждение, и в этом с участниками программы нельзя не согласиться, недопустимо. Казус в том, что в рамках этой самой программы в эфире прозвучала откровенная ложь. Сергей Пархоменко упомянул... На чтение: 1 минута

На «Эхе Москвы» (в несена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) выходит цикл о пороках. Вчера была очередная программа – о лжи. Ведущий и гости студии препарировали ложь, как заправские вивисекторы: отделяли от фантазии и творчества, определяли тонкие границы, говорили о лжи во спасение, о той, которая убивает репутацию, и о той, что помогает сохранять семьи. У каждого может быть свое мнение на этот счет, у каждого есть право говорить публично о своей позиции. Но лгать, намеренно вводя людей в заблуждение, и в этом с участниками программы нельзя не согласиться, недопустимо.

Казус в том, что в рамках этой самой программы в эфире прозвучала откровенная ложь. Сергей Пархоменко (в несен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) упомянул мемориальный комплекс «Катынь», что в Смоленской области: « Еще одна знаменитая история – это Катынь, где был закрыт музей Катыни, музей Катынской трагедии, Катынского расстрела. Именно на этом месте построен, и он действует, открыт – любой желающий может посмотреть – Музей злодеяний польской армии в отношении красноармейцев ».

Я была в Катыни в апреле этого года, когда комплекс открылся после реконструкции, которую проводило Российское военно-историческое общество совместно с Музеем современной истории России. Я видела всё своими глазами, как тысячи людей, которые посетили «Катынь» за последние несколько месяцев.

Открывает мемориальный комплекс входная группа. На её фасаде размещена крупная надпись на английском и русском языках: «Здесь покоятся более 4 000 польских граждан и более 8 000 советских граждан». Также на стенах закреплены металлические пластины, на которых на русском и польском языках нанесены имена и фамилии репрессированных, расстрелянных в Катыни.

Во внутренних помещениях входной группы расположены музейные экспозиции, рассказывающие о Катынской трагедии. Здесь есть коридор, по стенам которого на мультимедийных экранах бесконечным потоком льются имена и фотографии жертв расстрелов, а в зале представлены личные вещи репрессированных, элементы одежды, документы, макет мемориального комплекса.

Стоит сказать, что до реконструкции здесь была экспозиция, все предметы из которой теперь экспонируются в новой. Использованы современные музейные технологии: экраны, проекции, голограммы; новые профессиональные витрины и музейный свет.

Теперь на территории мемориала есть место, где можно отдать дань памяти убиенным – это монумент «Расстрел» и Стена памяти с фамилиями погибших.

Также в «Катыни» появился новый музейно-выставочный центр. На первом этаже здесь расположены экспозиции, посвященные истории взаимоотношений России и Польши в ХХ веке. В том числе освещается вопрос польских концлагерей, в которых погибли более 150 тысяч красноармейцев. Есть экспонаты, рассказывающие о захвате Польши гитлеровскими войсками в 1939 году. Конечно, есть раздел, посвященный освобождению страны от германской оккупации, в ходе которого свои жизни за независимость польского государства отдали 600 тысяч советских воинов. И о послевоенном восстановлении за счет Советского Союза тоже говорится в экспозиции.

А еще теперь здесь есть большая парковка, навигация на трех языках, система навесных дорожек, освещение территории.

Это всё – правда. Но Сергею Пархоменко она мешает. Ну не вписывается она в его картину мира, наверное. Ведь если он в «Катыни» был, то не мог не видеть, что экспозиция, посвященная репрессированным есть, памятник «Расстрел» и стена с фамилиями – это также реальность. Получается, что он лжёт слушателям в эфире радиостанции? Но допустим, Пархоменко там не был и просто повторяет, как эхо, чужую ложь. Получается, тоже врёт, только вслед за другими? Но он в этой же самой программе отстаивает точку зрения, что журналист обязан говорить правду, проверять источники, не имеет права намеренно искажать объективную реальность, даже просто повторяя за другими.

Или журналист Сергей Пархоменко такое право имеет? Тогда пусть уточнит, кто ему это право дал. Возможно, это его заокеанские друзья, которые попирают право международное, ссылаясь на присвоенное самим себе право «моральное»? И чем же они купили журналиста, что он, противореча своим моральным принципам, действует в их интересах? Почем «правда» на Эхе?