Победа, которую не украсть! Как снимали первое кино про паралимпийцев Создатели фильма «Со дна вершины» рассказали, как снимали картину об Алексее Мошкине – горнолыжнике, лишившемся ног. Кино о том, как обычный человек, преодолевая трудности, идет к заветной победе и становится олимпийским чемпионом, обычно обречено на успех. Но что, если главный герой – человек с ограниченными возможностями? Как отнесутся зрители к такой истории? Эти вопросы долгое время задавали продюсеру, режиссеру и главе продюсерского центра «АЛЬТАИР-Ц» Тамаре Цоцория, когда она решилась рассказать историю молодого, подающего надежды горнолыжника, из-за трагической случайности потерявшего обе ноги. К счастью, у нее нашлись единомышленники. Идея снять первое в России кино про паралимпийского чемпиона пришлась по душе сценаристу... На чтение: 3 минуты

Создатели фильма «Со дна вершины» рассказали, как снимали картину об Алексее Мошкине – горнолыжнике, лишившемся ног.

Кино о том, как обычный человек, преодолевая трудности, идет к заветной победе и становится олимпийским чемпионом, обычно обречено на успех. Но что, если главный герой – человек с ограниченными возможностями? Как отнесутся зрители к такой истории?

Эти вопросы долгое время задавали продюсеру, режиссеру и главе продюсерского центра «АЛЬТАИР-Ц» Тамаре Цоцория, когда она решилась рассказать историю молодого, подающего надежды горнолыжника, из-за трагической случайности потерявшего обе ноги. К счастью, у нее нашлись единомышленники. Идея снять первое в России кино про паралимпийского чемпиона пришлась по душе сценаристу и режиссеру Рауфу Кубаеву, и он с радостью согласился написать сценарий для будущей картины.

Съемки длились несколько лет с вынужденными перерывами. Начиная с мая 2014 года съемочная группа побывала в самых разных уголках России: в Кировске (Мурманская область), Сочи, Москве, Калуге, Яхроме, Ульяновске и даже во Франции. Все это время главным спортивным консультантом главного героя неизменно оставался Алексей Мошкин – тот самый горнолыжник-герой, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, чемпион мира и заслуженный мастер спорта России – и все это без обеих ног, на протезах…

Премьера фильма «Со дна вершины» намечена на 1 марта 2018 года, в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Создателям этой киноленты пришлось столкнуться с рядом трудностей, но тут пришла неожиданная поддержка со стороны самого президента. Когда Владимиру Путину пересказали сюжет фильма, он очень заинтересовался и поручил Министерству культуры Российской Федерации обеспечить государственную поддержку проката этой картины.

«История.РФ» поинтересовалась у автора сценария Рауфа Кубаева , какие эпизоды из реальной жизни Алексея Мошкина он включил в сценарий, а что пришлось изменить и почему и какой главный посыл у этого фильма.

Преодоление с большой буквы

– Рауф, насколько я понимаю, для вас тема Паралимпиады оказалась достаточно новой и непривычной. Да и вообще фильмов на эту тему, кажется, сейчас почти не снимают. Вам было на что опереться, когда вы работали над сценарием?

– Это действительно первое кино про паралимпийцев в России. Если вы имеете в виду какие-то похожие работы, то ориентироваться именно в плане сюжета здесь было не на что. Но было много того, на что и на кого можно было опереться. Это, к примеру, наш прототип – Алексей Мошкин, о судьбе которого мы рассказали, и другие хорошие советские фильмы, где самым важным было Преодоление с большой буквы.

– Я думаю, все понимают, что любой фильм, основанный на реальных событиях, описывает далеко не все и не так, как было на самом деле. Но зрителю всегда интересно: что правда, а что вымысел? Когда вы писали сценарий для фильма «Со дна вершины», вы что-то изменили, приукрасили? Или наоборот – добавили драматизма?

– Вы знаете, многое из того, о чем мне рассказывал Алексей Мошкин, когда я с ним встречался, я просто физически не смог втиснуть в рамки сценария. Не все можно взять и автоматически привнести в сценарий, потому что у него есть своя собственная структура и многие части зависят друг от друга. И то, что очень хорошо в жизни, может не войти в сценарий, потому что это будет мешать пониманию каких-то других сцен, событий и т. д. Я практически ничего не приукрасил, но, конечно, вставил в сюжет лирическую линию. Это было важно, ведь мы снимали не документальный фильм об Алексее Мошкине. Мы просто оттолкнулись от этого и на его примере рассказали историю, которая могла бы очень для многих послужить примером. Поэтому много очень статусных и очень волнующих событий из жизни Мошкина, к сожалению, не вошли в сценарий, а многое из того, чего в его жизни не было, было нами придумано и воплощено только для того, чтобы подчеркнуть общую тенденцию.

– Какую?

– Все должно быть вознаграждено. Преодоление должно быть вознаграждено, а любовь должна побеждать.

– Что ж, справедливо. Но скажите, правда ли, что на самом деле Мошкин потерял ноги, попав под поезд, а не упав с канатной дороги из-за соперничества с другом?

– Да, но лично для меня, честно говоря, было не очень важно, каким образом он потерял ноги. Для меня было важно то, как он смог стать паралимпийским чемпионом и что он для этого сделал.

Продюсер Тамара Цоцория буквально дневала и ночевала возле съемочных камер. Для нее эта работа стала настоящим детищем, и сейчас она делает все, чтобы картину увидело как можно больше людей.

Первый сценарий был мрачным

– Тамара, расскажите, как к вам пришла идея снять кино на такую необычную тему? Не так часто можно встретить фильм про паралимпийцев, особенно у нас в стране.

– Вы знаете, сначала мне принесли другой сценарий, просто он очень сильно трансформировался. Там была история про человека, который практически сломался, но потом нашел в себе силы и смог подняться, заняться спортом и победил сам себя, свои слабости. Меня очень сильно вдохновила мысль о том, что победа над собой – это одна из главных побед в жизни человека и самая сложная победа. И я решила, что нужно заняться этой темой.

– Почему вам не понравилась первоначальная версия сценария?

– Над сценарием мы работали очень долго. Та идея, которую мне принесли, была очень мрачная, там было много тяжелых вещей… Я понимала, что все это совершенно не о том и кино нужно делать светлым, позитивным, вдохновляющим – это был мой главный внутренний позыв. Когда нас познакомили с Рауфом, мы ему дали почитать письмо к Владимиру Владимировичу Путину, которое мы в тот момент написали, о том, какое у нас будет кино и к чему мы стремимся. К тому моменту мы уже очень долго работали, у нас было много пожеланий и даже наметки каких-то сюжетных линий – какими мы видим героев, какими они должны быть. Мы это всё «вдохнули» в Рауфа, и он, как профессиональный человек, помог нам создать костяк будущего фильма. Он посмотрел на все свежим взглядом. А ценности у нас совпали, по счастью. Потом мы еще дорабатывали сценарий, меняли его, наращивали мясо на те кости, которые Рауф помог нам создать, и этот «скелет» мы уже не трогали, просто немножко дотягивали линии, характеры персонажей. Но на тот момент он нас просто спас, мы барахтались в пучине правок, и самим нам было не выгрести.

Реальная история живого человека

– Прототипом главного героя, насколько я знаю, стал российский горнолыжник и паралимпийский чемпион Алексей Мошкин. Я видела, что он есть в списке актеров вашего фильма – это правда? Какая у него была роль?

–Да, он снялся в маленьком эпизоде. Мошкин постоянно присутствовал на съемочной площадке, помогал нашим героям, был спортивным консультантом главного героя. Но это все же кино не о нем, а главный герой – в большей степени собирательный образ олимпийского чемпиона. Просто, когда мы познакомились с Мошкиным, он рассказал нам несколько своих спортивных историй, и в них была такая живая, настоящая основа, что мы поняли: нужно этим воспользоваться. Не нужно было ничего придумывать, перед нами была реальная история живого человека, который встал на протезы и стал победителем. Даже историю о том, как его дисквалифицировали с соревнований и лишили медали, мы тоже встроили в фильм.

– Вы про тот случай во Франции, когда во время Паралимпиады Алексей помог на трассе другому нашему спортсмену и опоздал на старт? Тоже очень показательная история, я считаю: Мошкин помог товарищу, рискуя быть дисквалифицированным. В итоге, насколько я помню, его все-таки допустили к участию, и он победил, но французы подали протест, и золото Алексея отдали другому спортсмену – из Франции, что не удивительно. Впрочем, тот потом сам отдал свою медаль Мошкину.

– Да, это действительно произошло во Франции, на Паралимпийских играх в Альбервиле. Мы включили эту историю в фильм, хотя коротко и без особых подробностей, потому что это происходит уже в финале картины. Но тем не менее этот эпизод с Паралимпиадой, когда француз отдал Мошкину свою медаль, длится шесть минут.

70 % материала пришлось переснимать

– Скажите, что в процессе съемок было самым сложным? С какими трудностями пришлось столкнуться?

–Трудностей у нас было очень много, начиная от финансирования и подбора актеров на роли, потому что это тоже было крайне сложно. Первая группа, которая занималась съемками, совершенно нас не удовлетворила по качеству работы, поскольку мы изначально задали себе высокую планку и не согласны были снимать абы что. Были очень большие обещания, все считали, что знают, как снимать кино, но в итоге нам пришлось расстаться с первой съемочной группой, которая при этом потратила огромные деньги. После этого мы были вынуждены переснимать 70 процентов материала, потому что он был очень плох. Потом мы приостанавливали съемки, так как у нас не хватало денег, мы разыскивали средства и опять начинали снимать.

– Кроме того, съемки ведь проходили в самых разных местах – в Мурманской области, Сочи, Москве, Московской области, Калуге, Яхроме, Ульяновске…

–Да, кроме Франции, мы ездили по два раза в каждый город, а в Кировск вообще пришлось ездить три раза. У нас было очень много экспедиций, причем, наученные горьким опытом с первой группой, мы старались расходовать средства очень экономно. Но тем не менее постоянно приходилось выкручиваться, и, в общем-то, приходится до сих пор. Пришлось взять кредит, потому что мы понимали, что иначе мы кино не закончим.

– И в итоге помощь пришла от самого президента! Как вы думаете, почему Владимир Путин решил поддержать эту картину?

–Мы рассказали президенту про это кино. Это удалось благодаря помощи и заинтересованности в проекте Управления Администрации Президента по общественным проектам и лично Сергею Новикову. После показов на Фестивале молодежи и студентов в Сочи, на Форуме Волонтеров Победы и других стало понятно, что фильм нужен и важен, он мотивирует, вдохновляет, призывает не опускать руки и не сдаваться в сложных жизненных ситуациях. И что фильму нужен широкий прокат. То есть реакция всех, кто смотрел этот фильм, говорила сама за себя. Поэтому в нас поверили, и у нас произошла встреча с президентом. Владимир Владимирович фильм пока не видел, но обещал, что в ближайшее время посмотрит. Мы очень надеемся, что ему понравится. И что судьба у фильма будет все-таки счастливая.

Настоящую победу не украсть

– Выход фильма «Со дна вершины» анонсирован на 1 марта – решили приурочить к Олимпийским играм в Пхенчхане?

– Да, но рекламная кампания должна начаться еще до Олимпиады. Поэтому мы хотим проехать по основным городам-миллионникам и сейчас согласовываем этот список с «Централ Партнершип» и Администрацией Президента. Таким образом мы хотим поддержать российских спортсменов. На эти показы мы приглашаем олимпийцев и паралимпийцев, чтобы они смогли высказаться в поддержку всего спортивного сообщества. Главный посыл в нашем фильме звучит так: «Настоящую победу украсть невозможно». В свете последних санкций и нападок на наших спортсменов это очень актуально и важно. Наш народ очень тонко это воспринимает, и это буквально поднимает зал – во время финальных титров зрители аплодируют по десять минут.

– Да, эта картина, конечно, пришлась как нельзя кстати. Кроме того, в России ведь никогда не снимали художественное кино про паралимпийцев. Почему эта тема так долго была незамеченной?

– Действительно, у нас и даже во всем мире толком нет ни одного фильма про паралимпийских чемпионов.

– Почему? Ведь это такая животрепещущая тема, а истории о внутренней борьбе и преодолении знакомы почти каждому. Мне кажется, должен быть большой отклик.

–Вы знаете, когда я начинала этот проект, от меня отмахивались абсолютно все. Все пытались мне доказать, что такое кино никто смотреть не будет. Вы не представляете, сколько я всего выслушала! «Зачем это нужно?», «Такая тяжелая тема!», «Какому зрителю это надо? Никто не будет это смотреть»… А сейчас люди смотрят и говорят, что такое кино непременно нужно снимать и воспитывать на нем детей. Так что у нас с этим фильмом тоже было свое преодоление. Как у паралимпийцев!