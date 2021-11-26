ПЛОТКИН ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ
ПЛОТКИН ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ - российский архитектор.
Окончил архитектурный факультет Белорусского политехнического института в Минске (1980), работал в институте «Белгоспроект» (1980-1985). В 1985 году переехал в Москву, главный архитектор проектов в институте «Моспроект» (1985-1995). В 1987 году вместе с С.Е. Ламдоном, В.А. Бурмистровым, А.Ю. Трофимовым и А.П. Сониным основал творческое производственное объединение (ТПО) «Резерв», его главный архитектор с 1995 года. В 1990 году работал в архитектурной мастерской Р. Бофилла в Париже. Последовательный продолжатель эстетики модернизма и функционализма, в частности творчества Ле Корбюзьеи Л. Мис ван дер Роэ, стилистику которых дополнил и развил при помощи собственной методологии, основанной на идее формирования сложных пространственных структур на базе единой матрицы, сетки или каркаса. Эстетика проектов Плоткина строится на контрасте упорядоченной пространственной и фасадной структуры и «акцентными» элементами, ритмически выделяющимися из заданной системы. В качестве дополнительных выразительных средств структурирования вводит в ортогональные матричные построения криволинейные формы, а также цвет. Размер матрицы и способ её варьирования определяются с учётом функции, масштаба и контекста будущего здания. Матричный метод позволяет Плоткину решать широкий диапазон объёмно-пространственных и художественных задач, добиваясь цельности и гармоничности восприятия всего объекта. В Москве по проектам Плоткина построен ряд торговых комплексов («Квадро», 2003 год; «Времена года», 2007 год), административных и офисных зданий (комплекс Федерального арбитражного суда Московского округа, 2006 год; многофункциональный комплекс «Фьюжн парк», 2008 год; бизнес-центр «Ситидел», 2008 год; комплекс компании «Аэрофлот», 2008 год), также жилые сооружения - в том числе на улице Малая Филёвская (1999) и в проезде Загорского (2001), комплексы повышенной этажности «Аэробус» (2006) и «Авеню 77» (2008). Участвует в российских и международных конкурсах, в том числе на проекты Большого Египетского музея в Гизе (2002), здания мэрии Москвы (2002), Морского пассажирского терминала в Санкт-Петербурге (2004), музейного центра «PermMuseumXXI» в Перми (2008), Центра поп-музыки в Тайбэе (2010), а также на концепцию развития парка «Зарядье» в Москве (2013). Преподаёт в МАРХИ (с 2004) и в архитектурной школе МАРШ (с 2012).