ПЛОТКИН ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ

ПЛОТКИН ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ - российский архитектор.

Окон­чил ар­хитектурный факультет Бе­ло­русского по­ли­тех­нического института в Мин­ске (1980), ра­бо­тал в институте «Бел­гос­про­ект» (1980-1985). В 1985 году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, главный ар­хи­тек­тор про­ек­тов в институте «Мос­про­ект» (1985-1995). В 1987 году вме­сте с С.Е. Лам­до­ном, В.А. Бур­ми­ст­ро­вым, А.Ю. Тро­фи­мо­вым и А.П. Со­ни­ным ос­но­вал творческое про­из­водственное объ­е­ди­не­ние (ТПО) «Ре­зерв», его главный ар­хи­тек­тор с 1995 года. В 1990 году ра­бо­тал в ар­хитектурной мас­тер­ской Р. Бо­фил­ла в Па­ри­же. По­сле­до­ва­тель­ный про­дол­жа­тель эс­те­ти­ки мо­дер­низ­ма и функ­цио­на­лиз­ма, в ча­ст­но­сти твор­че­ст­ва Ле Кор­бю­зьеи Л. Мис ван дер Роэ, сти­ли­сти­ку ко­то­рых до­пол­нил и раз­вил при по­мо­щи собственной ме­то­до­ло­гии, ос­но­ван­ной на идее фор­ми­ро­ва­ния слож­ных про­стран­ст­вен­ных струк­тур на ба­зе еди­ной мат­ри­цы, сет­ки или кар­ка­са. Эс­те­ти­ка про­ек­тов Плоткина стро­ит­ся на кон­тра­сте упо­ря­до­чен­ной про­стран­ст­вен­ной и фа­сад­ной струк­ту­ры и «ак­цент­ны­ми» эле­мен­та­ми, рит­ми­че­ски вы­де­ляю­щи­ми­ся из за­дан­ной сис­те­мы. В ка­че­ст­ве до­пол­нительных вы­ра­зительных средств струк­ту­ри­ро­ва­ния вво­дит в ор­то­го­наль­ные мат­рич­ные по­строе­ния кри­во­ли­ней­ные фор­мы, а так­же цвет. Раз­мер мат­ри­цы и спо­соб её варь­и­ро­ва­ния оп­ре­деля­ют­ся с учё­том функ­ции, мас­шта­ба и кон­тек­ста бу­ду­ще­го зда­ния. Мат­рич­ный ме­тод по­зво­ля­ет Плоткину ре­шать ши­ро­кий диа­па­зон объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных и ху­дожественных за­дач, до­би­ва­ясь цель­но­сти и гар­мо­нич­но­сти вос­при­ятия все­го объ­ек­та. В Мо­ск­ве по про­ек­там Плоткина по­стро­ен ряд тор­го­вых ком­плек­сов («Квад­ро», 2003 год; «Вре­ме­на го­да», 2007 год), административных и офис­ных зда­ний (ком­плекс Фе­де­раль­но­го ар­бит­раж­но­го су­да Московского ок­ру­га, 2006 год; мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Фьюжн парк», 2008 год; биз­нес-центр «Си­ти­дел», 2008 год; ком­плекс ком­па­нии «Аэ­ро­флот», 2008 год), так­же жи­лые со­ору­же­ния - в том числе на улице Ма­лая Фи­лёв­ская (1999) и в про­ез­де За­гор­ско­го (2001), ком­плек­сы по­вы­шен­ной этаж­но­сти «Аэ­ро­бус» (2006) и «Аве­ню 77» (2008). Уча­ст­ву­ет в российских и ме­ж­ду­народных кон­кур­сах, в том числе на про­ек­ты Боль­шо­го Еги­пет­ско­го му­зея в Ги­зе (2002), зда­ния мэ­рии Мо­ск­вы (2002), Морского пас­са­жир­ско­го тер­ми­на­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (2004), му­зей­но­го цен­тра «Perm­MuseumXXI» в Пер­ми (2008), Цен­тра поп-му­зы­ки в Тай­бэе (2010), а так­же на кон­цеп­цию раз­ви­тия пар­ка «За­ря­дье» в Мо­ск­ве (2013). Пре­по­да­ёт в МАРХИ (с 2004) и в ар­хитектурной шко­ле МАРШ (с 2012).