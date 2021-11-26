ПИСКУНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
Родилась 04.07.1969. Окончила Волгоградский государственный университет в 1993 г.
Кандидатская диссертация: Движение роялистов во Франции в период Консульства (Волгоградский государственный университет, 1999 г.).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, зарубежной истории и туризма Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета.
Область интересов: История Франции; движение роялистов; европейская культура нового и новейшего времени.
Сочинения: Жак Малле дю Пан как идеолог французского роялизма // Материалы II Межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Волгоградской области. Волгоград, 1994;
Приход к власти Наполеона Бонапарта и окончание Вандейской войны // Вестник Волгоградского гос.ун-та. Сер.4. Вып. 1. Волгоград, 1996;
Роялистский заговор Кадудаля, Моро, Пишегрю // Вестник Волгоградского гос.ун-та. Сер 4. Вып. 7. Волгоград, 2002.