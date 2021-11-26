ПИНЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 27.06.1984 г. Окончил исторический факультет Ставропольского государственного университета (СГУ) в 2003 г.

Кандидатская диссертация : Историческая информатика в странах СНГ (1992-2006). (СГУ, 2006).

Учителя : Аникеев А.А., Коробкина И.А.

Область интересов : Развитие Исторической информатики в странах СНГ.

Сочинения: Зарождение исторической информатики в странах СНГ // Вопросы исторической науки: взгляд молодых. (Сборник статей студентов и аспирантов). Ставрополь. 2005;

Информационные технологии и их роль в формировании научных сообществ в России и других странах СНГ // Вестник Армавирского института социального образования (филиала) РГСУ. № 3. Ставрополь, 2005;

Применение компьютерных технологий в исторических исследованиях ученых стран СНГ // Наука и образование. Известия Южного отделения Российской академии образования и Ростовского государственного педагогического университета. № 2 (18). Ростов-на-Дону, 2006;

Применение компьютерных технологий в исторических исследованиях ученых стран СНГ // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", № 33. М., 2006;

История зарождения исторической информатики в странах СНГ // Научная мысль Кавказа. № 11. Ростов-на-Дону, 2006.