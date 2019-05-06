Пилоты высшего класса. История пилотажной группы «Стрижи» «Если летчик хотя бы на полсекунды отвлечется, то не факт, что при скорости 600-700 км/ч он сумеет выдержать свое место в строю».Полковник С. Осяйкин, начальник по боевой подготовке 234 ЦПАТ. 6 мая исполняется 28 лет со дня основания одной из самых известных пилотажных групп мира – знаменитых «Стрижей» История высшего пилотажа в России ведет отсчет с начала ХХ века. Смелые русские пилоты, такие как штабс-капитан Пётр Нестеров, автор мёртвой петли, становились первыми в воздухе из года в год. Менялись поколения боевых машин, условия их применения, но наши лётчики продолжали оставаться лучшими, и сегодня мы расскажем о «Стрижах», наследниках и достойных... На чтение: 2 минуты

«Если летчик хотя бы на полсекунды отвлечется, то не факт, что при скорости 600-700 км/ч он сумеет выдержать свое место в строю». Полковник С. Осяйкин, начальник по боевой подготовке 234 ЦПАТ.

6 мая исполняется 28 лет со дня основания одной из самых известных пилотажных групп мира – знаменитых «Стрижей»

История высшего пилотажа в России ведет отсчет с начала ХХ века. Смелые русские пилоты, такие как штабс-капитан Пётр Нестеров , автор мёртвой петли, становились первыми в воздухе из года в год. Менялись поколения боевых машин, условия их применения, но наши лётчики продолжали оставаться лучшими, и сегодня мы расскажем о «Стрижах», наследниках и достойных продолжателях школы русского высшего пилотажа.

Наследники героев

Свою родословную пилотажная группа «Стрижи» ведет от настоящих храбрецов – советских асов, схлестнувшихся с немецкими «Кондорами» и итальянскими «Фалько» в небе Испании в ходе гражданской войны. Позже, уже в годы Великой Отечественной войны, из этих пилотов сформировали особый 19-й истребительный краснознаменный авиаполк – единственный в ВВС Красной Армии, занимавшийся «свободной охотой». Мы уже рассматривали героическую историю полка в годы войны, а более четырехсот сбитых полком немецких самолетов, наглядное тому подтверждение.

Источник: strizhi.ru

Фронтовой, «пилотажный», как его прозвали за высокое личное мастерство каждого летчика-истребителя, полк был переформирован в 176-й Проскуровский ГВИАП. Он находился в составе ВВС СССР до 1960 года, когда в ходе изменения штатной структуры ВВС, был расформирован вместе со всей 98-й ИАД. Однако история славного полка на этом не закончилась. По ходатайству трижды Героя Советского Союза легендарного летчика-истребителя И.Н. Кожедуба в 1966 году регалии полка были переданы в Кубинку, в 234 ГВИАП, который стал наследником фронтовых пилотажников-охотников.

Лицо ВВС

Полк занимался учебно-боевой подготовкой, которая велась на высшем уровне, со временем 234-й стал лицом всех советских военно-воздушных сил. Основной задачей полка было проведение многочисленных воздушных парадов, и мероприятий по демонстрации фигур и приемов высшего пилотажа. Активно истребители занимались и освоением новейшей авиатехники, создавали наставления для других пилотов ВВС СССР, которым только предстояло получать новые истребители. К традиционным грандиозным воздушным парадам в Тушино добавилась и работа по эскортированию в воздухе в случае необходимости самолетов первых лиц государства, иностранных гостей и советских космонавтов. В полк часто приезжали министры обороны, руководители государства и партии, чтобы ознакомиться с новинками отечественного авиапрома. Тем не менее полк постоянно проводил учебно-боевые вылеты, и его лётчики в любое время могли быть привлечены к выполнению боевых задач.

Источник: strizhi.ru

Настоящим рождением будущей пилотажной группы стал 1983 год. Пилотам полка была поставлена задача первыми освоить новейший истребитель четвертого поколения МиГ-29, первые машины прибыли именно в 234-й. Три года прошли в активных полетах по внедрению и испытанию новейшего многоцелевого истребителя. В 1986 году состоялся дружеский визит советских пилотов полка на МиГ-29 в Финляндию, тогда над авиабазой Риссала в плотном строю прошла шестерка наших МиГов. В 1988 году советские пилоты в составе пары МиГов посетили знаменитый салон в британском Фарнборо, годом позже – во французском Ле-Бурже, где наша пара истребителей поражала зрителей слаженностью и мастерством пилотирования. Тогда же у лётчиков полка появилась идея создать новый имидж своим машинам. Первые два МиГа, перекрасили в бело-красные цвета, с синими молниями вдоль фюзеляжа и синими килями. Эмблемой избрали вёрткую птицу стрижа, изображение которого наносили на воздухозаборники, получились яркие и запоминающиеся боевые машины.

Источник: strizhi.ru

А в 1990 году в полку уже по приказу формировалась пилотажная группа на боевых истребителях, которая осваивала всевозможные фигуры высшего пилотажа. Тогда же пилоты освоили технику полета в строю с расстоянием между машинами менее 3 метров.

«Стрижи» сейчас

6 мая 1991 года стало официальной датой формирования новой пилотажной группы, получившей название «Стрижи», по уже полюбившейся лётчикам полка эмблеме. Первым командиром группы стал гвардии майор Дятлов А. М. С этого дня начинается интенсивная пилотажная работа группы. Большинство наших соотечественников хотя бы раз видели работу «Стрижей» в небе по телевизору или вживую. Мастерство пилотов удивляет и по сей день. Причем группа не останавливается на достигнутом, постоянно отрабатывает новые приемы и способы построения.

Источник: strizhi.ru

В тяжелые для отечественных ВВС 90-е годы группы высшего пилотажа, в их числе и «Стрижи», стали надежным способом сохранить высочайший уровень пилотажа наших лётчиков-истребителей. Отсюда и другое направление деятельности группы – педагогическое, наработки летчиков-асов из «Стрижей» становятся методическими рекомендациями для внедрения в линейных авиаполках ВВС РФ.

За время существования группы её пилоты провели несколько сотен выступлений как в России, так и за рубежом. Авторитетнейшие авиасалоны – в Ле-Бурже, Фарнборо, в Индии, Арабских Эмиратах, отечественный МАКС – высоко оценивают мастерство наших пилотов-асов. Группа имеет большой репертуар фигур высшего пилотажа, осуществляемых группой или парой самолётов, впечатляюще выглядят и одиночные выступления. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло». На авиасалоне МАКС-2007 группа из 9 самолётов (4 МиГ-29 «Стрижи» и 5 Су-27 «Русские Витязи») в пилотажном порядке «Большой бриллиант» («большой ромб», «смешанный ромб») выполнили «бочку». Этого (в смешанном строю из разных типов самолётов) не удавалось ещё никогда ни одной пилотажной группе в истории мировой авиации. Не так давно у группы появился новый элемент программы – шестёрка «Стрижей» выполняет петлю с выпущенным шасси и включёнными фарами.

Источник: strizhi.ru

За время существования «Стрижей» аварию потерпел только один самолет группы, в оба двигателя попали птицы, оба пилота МиГ-29УБ успешно катапультировались и не пострадали.

Сейчас один из летчиков группы полковник Сергей Осяйкин осваивает с коллегой из «Русских витязей» в паре самолеты пятого поколения Су-57. С большой уверенностью можно говорить, что группа продолжит свою работу, освоит новые МиГ-35 и будет радовать зрителей своим мастерством, а потенциальных противников России заставит в очередной раз снять шляпу.

Источник обложки: strizhi.ru